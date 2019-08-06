 "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского - назначить меня министром здравоохранения", - Радуцкий.

Об этом Радуцкий заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - сказал Радуцкий, пояснив, что будущий министр не должен быть публичной фигурой.
"У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел подходящей программы", - добавил он.
Радуцкий заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.
По словам Радуцкого, первоочередной задачей является принятие Верховной Радой 65 законопроектов - на это у парламента есть 6 месяцев.
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Кроме того, Радуцкий планирует к 1 сентября предоставить аудит медицинской реформы, реализацию которой планируют продолжать.
"Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10−15 млрд", - заявил он.
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Ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял о том, что Радуцкий может войти в новый состав правительства в качестве министра здравоохранения.
30 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.
хіба тобі не страшно від реформи "доктора смерть" Уляни Супрун ?
Ти став такий вумний та свідомий!!!
Може пані Уляна тобі укол в голову зробила ?
а споживаю тільки йод.
всіх лікує "дохтор смерть"
Супрун же не повиганяла лікарів Вона намагається дати їм можливість гідно працювати
От не люблю, коли всіх змітають в один смітник, звиняйте
Сподіваюся, що Ви мали на увазі систему, а не людей
✌
а как самим поработать - так сразу съезжают с темы, от Богомолец до Пальчевских-Радуцких
Это же не мешает им "лечить" людей !
я бы сказал они - гастроэнтерологи-инфекционисты:
на своих Г+Г так загаживают мозги людям, что мамма моя родная !
Вам важко зайти на сайт «Диплом Уляни Супрун», і зрозуміти, що Ви тільки,
шо ляпнули?
Свідоцтво про визнання диплому
Уляна Супрун - молодша клінічна професорка. З 1995 по 1999 працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачкою обов'язків директорки в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті[18]. З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
Після переїзду до України стала директоркою гуманітарних ініціатив Світового Конґресу Українців[19], заснувала громадську організацію «Захист Патріотів»[20]. У жовтні 2015 стала засновницею та директоркою Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету[21].
але де ж я казала, що це саме так?
В той же час сам Радуцький в інтерв'ю Цензорові розповів, що не має віщої освіти, бо лише фельдшер
Якось так...
Чем именно мы заинтересовали американских инвесторов ?
Во что они собираются инвестировать ?
Источник: https://censor.net.ua/n3141508
А-а-а.. ну да
Потому что в противном случае - налоги в очередной раз сдерут с нас ( пенсов и серой бухгалтерии столько, что бюджет явно не сможет потянуть)
Олигарх Игорь Коломойский в интервью «Украинской правде» рассказал, что следующим министром охраны здоровья Украины станет народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко.
«Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения», - ответил Коломойский на вопрос, почему Шипко, который представляет в Раде Днепропетровскую область, прилетел вместе с олигархом в Киев.
Господи!
Мало нам было этой Богомолец?
Заблокируйте ему все кнопки!!!!!!!!!!!!!!!!!!