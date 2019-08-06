 "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского - назначить меня министром здравоохранения", - Радуцкий.

Об этом Радуцкий заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - сказал Радуцкий, пояснив, что будущий министр не должен быть публичной фигурой.

"У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел подходящей программы", - добавил он.

Радуцкий заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

По словам Радуцкого, первоочередной задачей является принятие Верховной Радой 65 законопроектов - на это у парламента есть 6 месяцев.

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Кроме того, Радуцкий планирует к 1 сентября предоставить аудит медицинской реформы, реализацию которой планируют продолжать.

"Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10−15 млрд", - заявил он.

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Ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял о том, что Радуцкий может войти в новый состав правительства в качестве министра здравоохранения.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.