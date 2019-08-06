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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1968) Радуцкий Михаил (8)

 "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского - назначить меня министром здравоохранения", - Радуцкий.

Основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем возможном назначении министром здравоохранения.

Об этом Радуцкий заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - сказал Радуцкий, пояснив, что будущий министр не должен быть публичной фигурой.

"У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел подходящей программы", - добавил он.

Радуцкий заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

По словам Радуцкого, первоочередной задачей является принятие Верховной Радой 65 законопроектов - на это у парламента есть 6 месяцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ

Кроме того, Радуцкий планирует к 1 сентября предоставить аудит медицинской реформы, реализацию которой планируют продолжать.

"Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10−15 млрд", - заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Советник Зеленского, нардеп Радуцкий заявил об особенностях лечения "представителей разных рас". Супрун удивлена

Ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял о том, что Радуцкий может войти в новый состав правительства в качестве министра здравоохранения.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.

Источник: https://censor.net.ua/n3141508
 
 
 Топ комментарии
 
Супрун це справжній професіонал та реальний практикуючий американський медик, на відміну від доморощених пілюлькіних, які пічкають пацієнтів до смерті різними фуфломіцінами! Я хочу лікуватись в лікарнях які реформовані Уляною Супрун, а на говнолікарів від української говномедицини я вже за своє життя надивився - їх потрібно вигнати всіх накуй, як зараз будуть робити на митниці!
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Я смотрю все такие умные только хаять "доктора смерть" Уляну,
а как самим поработать - так сразу съезжают с темы, от Богомолец до Пальчевских-Радуцких
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Ему может и сделала, а ты так и продолжаешь зеленку пить и видно что не помогает.
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Не може бути страхової медицини в країні в якій крадуть все, навіть люки на дорогах!
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а хіба у нас не страхова медицина?
хіба тобі не страшно від реформи "доктора смерть" Уляни Супрун ? "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского - назначить меня министром здравоохранения", - Радуцкий. - Цензор.НЕТ 5828
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Супрун це справжній професіонал та реальний практикуючий американський медик, на відміну від доморощених пілюлькіних, які пічкають пацієнтів до смерті різними фуфломіцінами! Я хочу лікуватись в лікарнях які реформовані Уляною Супрун, а на говнолікарів від української говномедицини я вже за своє життя надивився - їх потрібно вигнати всіх накуй, як зараз будуть робити на митниці!
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Горик, то шо із тобою !!!???
Ти став такий вумний та свідомий!!!
Може пані Уляна тобі укол в голову зробила ? "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 9040
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Ему может и сделала, а ты так и продолжаешь зеленку пить и видно что не помогает.
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зєльонку не ісу я приципово!
а споживаю тільки йод. "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 9451
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ото ж бачиш, невиліковних хвороб не буває,
всіх лікує "дохтор смерть" "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 533
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Его грицацуев в свое время в мозг укусил.
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Не треба ображати митницю. На жаль є система, але не всі , що в ній працюють - лайно.
Супрун же не повиганяла лікарів Вона намагається дати їм можливість гідно працювати
От не люблю, коли всіх змітають в один смітник, звиняйте
Сподіваюся, що Ви мали на увазі систему, а не людей
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Бугага, лол. Я ось їжджу додому лікуватись, бо щоб попасти до нормальних лікарів в Іспанії треба купу грошей платити, або мати дорожезну страхівку, а в клінікпх від соцстраху більшість лікарів бовдурі.
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Різниця між Україною та Іспанією в тім що в Іспанії за купу грошей можна попасти до нормального лікаря, а в Україні навіть заплативши купу грошей, і потрапивши до нормального лікаря і навіть зробивши в нього операцію - все одно не отримаєш тієї якості медичних послуг як в Європі та США, бо якесь звено медичної системи в Україні все одно зіпсує результат! Якась медсестра щось не те вколе, якийсь медбрат випадково поміняє аналізи, якийсь УЗІст або ренгенолог чогось не побачить на обстеженні! Медицина це не окремий лікар, це система професіоналів, якщо з цієї системи забрати хоча б один ланцюг - результату не буде! Тому якщо Ви їдете в Україну до лікаря - Ви ідіот, бо результати роботи цього лікаря будуть гарантовано зіпсовані іншими непрофесіоналами або кретинами! В Феофанії лікувався відомий артист Володимир Назаров, йому лікували рак, зробили обстеження, все було в нормі, він зрадів, але вирішив перевіритись за кордоном і за кордоном в Ізраїлі йому сказали що рак досі є і потрібно лікуватись далі. Якби артист не перевірив результати обстеження Феофанії - вже був би мертвий!
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Ага))) знаешь сколько в Украине флюрографистов лучше супрунши в десятки раз?
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Я смотрю все такие умные только хаять "доктора смерть" Уляну,
а как самим поработать - так сразу съезжают с темы, от Богомолец до Пальчевских-Радуцких
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Супрун ругали за то, что она фармацевт, но Радуцкий вообще - фельдшер(((((((((((((((((
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а Пальчевский - артист, но и что?
Это же не мешает им "лечить" людей ! "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 9488
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Судя по направленности лечения, они явно все невропатологи, т.к. усиленно "лечат " нам могз)
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не факт.
я бы сказал они - гастроэнтерологи-инфекционисты:
на своих Г+Г так загаживают мозги людям, что мамма моя родная ! "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 7687
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Пані Людмила Карпова 35******, ну про який «фармацевт»?
Вам важко зайти на сайт «Диплом Уляни Супрун», і зрозуміти, що Ви тільки,
шо ляпнули?
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Професійна діяльність[ред. | ред. код]

"Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 1778


Свідоцтво про визнання диплому
Уляна Супрун - молодша клінічна професорка. З 1995 по 1999 працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачкою обов'язків директорки в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті[18]. З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
Після переїзду до України стала директоркою гуманітарних ініціатив Світового Конґресу Українців[19], заснувала громадську організацію «Захист Патріотів»[20]. У жовтні 2015 стала засновницею та директоркою Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету[21].
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Звиняйте, але "ляпнула" не я. Я писала "Супрун ругали за то...",
але де ж я казала, що це саме так?
В той же час сам Радуцький в інтерв'ю Цензорові розповів, що не має віщої освіти, бо лише фельдшер
Якось так...
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"Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов."
Чем именно мы заинтересовали американских инвесторов ?
Во что они собираются инвестировать ?
Источник: https://censor.net.ua/n3141508
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видишь ли мой дружок, некоторые органы у людей парные...... почки, глазки, ушки "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского - назначить меня министром здравоохранения", - Радуцкий. - Цензор.НЕТ 7704
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Государство оплатит мед.страховку?..
А-а-а.. ну да
Потому что в противном случае - налоги в очередной раз сдерут с нас ( пенсов и серой бухгалтерии столько, что бюджет явно не сможет потянуть)
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Ой, прямо святошка нашелся. Просто имеет пару гражданств еще, и/или не совсем удобный шлейф за собой. Не хочет чтобы журналисты шантажировали потом.
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Ну таки умные евреи руководят марионетками находясь сами в тени . поставят министром какого ни будь фотографа и будут ему ЦУ выдавать
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Ну да, а если совсем прижмет то можно сказать "Мы при чем? Ведь помните что вы вместе это сделали".
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Очень удобная вещь - "государство в смартфоне", и на публике можно не шататься, хоть в трусах посты пиши, и слух можно распустить, ожидая реакции, а если что не так, то можно отбрехаться, я лично этого не говорил, страничку взломали, кошка на клавиатуру написала..
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Якщо в смартфоні - то і хом'яка достатньо, щоб написюганив на сенсорний екран... "Це була б найбільша помилка команди Володимира Зеленського - призначити мене міністром охорони здоров'я", - Радуцький. - Цензор.НЕТ 1414
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Правильно, не тебя Игорь Валерьвич хочет видеть министром, поэтому и не будешь.)

Олигарх Игорь Коломойский в интервью «Украинской правде» рассказал, что следующим министром охраны здоровья Украины станет народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко.

«Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения», - ответил Коломойский на вопрос, почему Шипко, который представляет в Раде Днепропетровскую область, прилетел вместе с олигархом в Киев.
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не хочет отвечать, хочет как богдан - рулить и подруливать каким нибудь идиотом которого назначат на должность министра МОЗ. Ответственности нет, а потоки есть.
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смотришь на морду_лица а там сразу виден талант и одаренность
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Команда Узеленского это и есть одна большая ошибка, а с тобой или без тебя уже не столь важно.
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Для тех кто хает Супрун, один факт из моей жизни, ребенок 9 мес, 10 дней назад заболел гнойным менингитом, ему все время колят по мимо прочих лекарств, антибиотик "Меронем", никто даже не заикнулся что-то платить, я думал я человек не бедный, но когда глянул сколько стоит данный препарат дар речи потерял. Да наша медицина еще далека от идеала, но уже хоть что-то начали делать.
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В команде узеленского читают форум ЦН. РАБОТА над ошибками уже идет. Почему net?
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Ещё нам не хватало министра с образованием фельдшера.
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Просто не пропустил народ твою советско-еврейскую ватную идеологию. Иди спроми совета у экстрасенсов, может в тебе маленький гномик сидит!
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государственное медицинское страхование... вот су.ки. І ці не бажають реальної реформи
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та оставьте уже СУПРУН на месте...она работает...дайте ей власть. ресурсы и команду...она уже много чего сделала и сделает.... скромная женщина. верю что она не махлюет! у неё другой минталитет. к тому же она не бедная женщина. а выглядит так бедно и просто! ей ненужно воровать на сумочки по 20-100.000 тысяч долларов и часы по 100 баксов тысяч. как ляшко предлагал региональшу назначить вместо СУПРУН всю в брылях и злате!. **** продажная этот ляшко..что деньги с людьми делает...а ещё недавно коров в засос целовал и землю ел...хахаха а теперь миллионер. дачи. дома. охрана и джипы.... ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ У детдомовца....((
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"Радуцкий заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения"
Господи!
Мало нам было этой Богомолец?
Заблокируйте ему все кнопки!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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