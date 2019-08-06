 Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом, Портнов ответит за ложь, - заявление "Европейской Солидарности"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.
Это, как отмечается, так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года.
"Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ждет большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении. Как и все остальные фейки, положенные в основу многочисленных "расследований", которые штампует их общий конвейер", - сказано в сообщении.
В политсиле также обращают внимание, что, "по сложившейся традиции", первым новость об очередном "расследовании" сообщил Портнов и уже потом ее "послушно пережевала пресс-служба ГБР".
"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбужденных против Петра Порошенко уголовных делах в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой - именно для таких, как Портнов", - сказано в заявлении пресс-службы ЕС.
Отмечается, что такая же ответственность - за ложное сообщение о преступлении - существует и в Украине.
"То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам, со стороны Портнова, - на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных предварительного расследования, которым экс-заместитель главы администрации Януковича систематически занимается при попустительстве "арендованных" им следователей ГБР", - сказано в сообщении.
Дякую, Боже, что эта мразь уже не у власти. Дякую, что народ за 5 лет прозрел! И отдельно буду дякувать, когда увижу свинохряка в мятом полосатом костюме за железными прутьями....
они пачками постят пачки картинок которые для них рисует другой отдел.
обычным людям сидеть и замарачиваться в фотошопе особого смысла нет, кроме профессиональных карикатуристов коих не так много.
так что постеров можно банить особо не задумываясь, это или работник "министерства правды" рашистской федерастии либо полезный идиот, коих тут тож хватает.
вернется отдохнувший похорошевший
полон сил и с кучей новых историй
а историй у Петра Алексеевича мнооого
лет на двадцать хватит
будет о чем вспомнить ночами после отбоя
гавкайте песики, гавкайте маленькі...
скоро вас до "Червоної Книги" треба буде заносити...