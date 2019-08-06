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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17718) Портнов (420) ГБР (475) Европейская Солидарность (88)

 Порошенко всегда пересекал госграницу в соответствии с законом, Портнов ответит за ложь, - заявление "Европейской Солидарности"

Во всех случаях, когда пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Это, как отмечается, так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года.

"Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ждет большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении. Как и все остальные фейки, положенные в основу многочисленных "расследований", которые штампует их общий конвейер", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов фигурирует в деле о госизмене

В политсиле также обращают внимание, что, "по сложившейся традиции", первым новость об очередном "расследовании" сообщил Портнов и уже потом ее "послушно пережевала пресс-служба ГБР".

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбужденных против Петра Порошенко уголовных делах в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой - именно для таких, как Портнов", - сказано в заявлении пресс-службы ЕС.

Отмечается, что такая же ответственность - за ложное сообщение о преступлении - существует и в Украине.

"То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам, со стороны Портнова, - на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных предварительного расследования, которым экс-заместитель главы администрации Януковича систематически занимается при попустительстве "арендованных" им следователей ГБР", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отдых Порошенко на Мальдивах: ГБР расследует возможную незаконную переправку экс-президента через госграницу Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3141506
 
   
 Топ комментарии
 
ПЕС залаял , пора на цепь садить .
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Я так розумію, Зє!Біли вже щось почали підозрювати і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Клевещи,клевещи,зебонутые в это охотно верят.
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Коли вже солідарність відповість "за ложь" та підкупи...?!!
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Дебилам нет смысла отвечать, всё равно непоймут.
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Канешна "по закону"! Кто ж спорит? По своему, ним же самим и написанному "закону", для себя и своей ОПГ. И вааще, Потршенка 5 лет (да и ранее) делал всё "исключительно по закону"! И Саакашвили "по закону" из страны вышвырнул. Без суда и следствия. С мешком на голове. Не говоря уже обо всем остальном.....
Дякую, Боже, что эта мразь уже не у власти. Дякую, что народ за 5 лет прозрел! И отдельно буду дякувать, когда увижу свинохряка в мятом полосатом костюме за железными прутьями.... Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1533
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Справді хто замішаний в корупції повині бути покарані ,ну коли цим займаєтся Портнов, той що вибудовував судову систему в Україні ,той що готував закони про узурпацію влади Януковичем і ця людина зараз виступає як борець з корупцією ,ну може з себе треба починати ,хто йому вірить ?
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прикольно, пригожинских прокладок легко отличить.
они пачками постят пачки картинок которые для них рисует другой отдел.
обычным людям сидеть и замарачиваться в фотошопе особого смысла нет, кроме профессиональных карикатуристов коих не так много.

так что постеров можно банить особо не задумываясь, это или работник "министерства правды" рашистской федерастии либо полезный идиот, коих тут тож хватает.
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скоро Петр Алексеевич
вернется отдохнувший похорошевший
полон сил и с кучей новых историй
а историй у Петра Алексеевича мнооого
лет на двадцать хватит
будет о чем вспомнить ночами после отбоя
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Брехло! Вонючее москальское брехло. Сдохни сам тварь, твоё место в аду.
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В январе 2018 года где-то на Мальдивах...

Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 2712
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знову чути собаче скавучання...
гавкайте песики, гавкайте маленькі...
скоро вас до "Червоної Книги" треба буде заносити...
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