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Все про:запрет (1357) Россия (73533) Герус (47) нефтепродукты (33)

 Мы не планируем вводить запрет на все российские нефтепродукты, - Герус

Украина не планирует вводить запрет на все нефтепродукты с паспортом Российской федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве во вторник.

"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может вырасти... Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение", - подчеркнул он.

Герус отметил, что Россия на рынке нефтепродуктов ведет себя нестабильно, и в планах украинского правительства сейчас - сократить зависимость украинского рынка от России.

"Если мы снизили поставки из России, приблизительно, в два раза, то те недружественные решения, которые может принять Россия уже в ближайшее время - не будут иметь для нас такого негативного эффекта", - подчеркнул представитель президента в Кабмине.

Как сообщалось ранее, поставки дизтоплива из России в Украину в августе могут сократиться с 45% до 25% общего объема рынка.

Правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141502
 
 
 Топ комментарии
 
А почему ты этим вопросом не озадачился...когда на Порошенко гавно по этому поводу лил???
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До сих пор веришь в газ, добываемый в Чехии?
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російські товари мають бути заборонені в Україні і російські енергоносії в першу чергу! Хай дарма віддають свою нафту але ми її купляти не будемо! Жодної копійчини ворогу! Свій до свого по своє!
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Мне бы тоже этого хотелось, но в связи с этим возникает вопрос: откуда будем брать газ и нефтепродукты?
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А почему ты этим вопросом не озадачился...когда на Порошенко гавно по этому поводу лил???
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Ну-ка приведи доказательства, что я что-то лил на Порошенко по ЭТОМУ поводу? Иначе ты - петушок. Мы не планируем вводить запрет на все российские нефтепродукты, - Герус - Цензор.НЕТ 1609
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Неужели ты зебобик думаешь...что я за каждым зрадоботом и зебобиком конспектирую все их высеры..?? Рылом вы не вышли для этого....
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Значит петушок. Ну-ка покукарекай. Мы не планируем вводить запрет на все российские нефтепродукты, - Герус - Цензор.НЕТ 5076
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Ты...зебобик... уже прокукарекал...этого вполне достаточно...
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у зубожилого чмыря нет даже велосипеда, сидит в зассанной хрущевке на субсидии за мой счет, ему все пох. отменить субсидии ЗЕбилам
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и работаю над этим. доход в месяц разделил на 4 ФОП, и меняю. по ТОВ уже не больше 2 млн в месяц. а надо в ноль, сделаю до октября. пусть дохнут зелебобики. хотя по нормальному нужно все останавливать, и выводить.
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Я до того що Пороха звинувачували в т.ч. і "новиє ліца" до виборів в тому що він вів торгівлю з країною-агресором , а при ЗЄлі - "ето норма".
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зря. а могли бы стать первой страной применившей нефтяное эмбарго к агрессору.
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зелень-капуста, тугрики-бабосики : "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу(чью нашу?) экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы
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Полукрови, он же сказал, что "мы" снизили в два раза... Видимо за два месяца снизили...
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что выгодно и нужно для страны пусть покупают.
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Мы не планируем вводить запрет на все российские нефтепродукты, - Герус
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Росіяни їм не вороги, а браття і торгові партнери Мы не планируем вводить запрет на все российские нефтепродукты, - Герус - Цензор.НЕТ 4534
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деньги не пахнут. Это далеко не украинцы придумали..
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напаки обмежили товарообіг з пеціними партнерами по-бізнесу в чому проблема?
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до каких пор - зеленые барыги - будут зарабатывать на войне ? - позор
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От тупе зебеня.Воно що не читає останні дерективи від господаря про "енергопродукти"?
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кто же воюет с торговыми партнерами - вы зеленые самки собаки - сегодня погибло 4 наших морских пехотинца
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Ви такі самі колаборанти що й Мародер і Ко

Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. ... Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение"Источник: https://censor.net.ua/n3141502
Si vis pacem, para bellum - якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни
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чого ж петя не готувався а торгував з оккупантом?
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Требуем остановить торговлю на крови! Зе наживается на войне!
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Герус - "Мы не планируем вводить запрет на все российские нефтепродукты"
А шо случилось? Неужели всё пошло под откос, или это и есть зЕ-путь?
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Ну от і подивимось на, що здатний препіздент.
З відрядження до Туреччини воно повинно привезти дозвіл вільного пересування танкерів та газо-танкерів через протоки. Бо кажуть, що є обмеження до 5000 р т
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А--а-=а==в=++++а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Тарговля на крови, а-а-а-а-ааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Праклятый Порошенко, а-а-а-а-ааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!
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