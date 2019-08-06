 Мы не планируем вводить запрет на все российские нефтепродукты, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве во вторник.
"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может вырасти... Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение", - подчеркнул он.
Герус отметил, что Россия на рынке нефтепродуктов ведет себя нестабильно, и в планах украинского правительства сейчас - сократить зависимость украинского рынка от России.
"Если мы снизили поставки из России, приблизительно, в два раза, то те недружественные решения, которые может принять Россия уже в ближайшее время - не будут иметь для нас такого негативного эффекта", - подчеркнул представитель президента в Кабмине.
Как сообщалось ранее, поставки дизтоплива из России в Украину в августе могут сократиться с 45% до 25% общего объема рынка.
Правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.
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Росіяни їм не вороги, а браття і торгові партнери
Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. ... Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение"Источник: https://censor.net.ua/n3141502
Si vis pacem, para bellum - якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни
А шо случилось? Неужели всё пошло под откос, или это и есть зЕ-путь?
З відрядження до Туреччини воно повинно привезти дозвіл вільного пересування танкерів та газо-танкерів через протоки. Бо кажуть, що є обмеження до 5000 р т
Тарговля на крови, а-а-а-а-ааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Праклятый Порошенко, а-а-а-а-ааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!