 Тимошенко очень часто "хоронят", но те, кто "хоронят", на обочине оказываются раньше нее, - политтехнолог Мустафин. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

1:00 "Сверка часов"

2:03 Почему Юлия Тимошенко проиграла выборы

6:40 Будущее "Нового курса" Тимошенко

7:50 Тимошенко в новых политических реалиях

8:50 Начнет ли Тимошенко "поедать" Зеленского

10:18 Противостояние "новых" и "старых" политиков: список "Батькивщины"

13:58 Сергей Тарута - политический партнер

16:07 Тимошенко и ее "борьба с олигархами"

19:10 Работа в штабе Тимошенко: основные функции

19:53 Связи с Медеведчуком, есть ли пророссийские взгляды у Тимошенко

23:47 Эфиры Тимошенко на телеканалах Медведчука

24:45 Медведчук как человек: партийное прошлое

29:15 Как Порошенко попал в СДПУ(О)

33:35 Взгляды Порошенко в начале политической деятельности. Отношения с Медведчуком

35:12 Порошенко "актер"

37:10 Медиаконсультант "Партии регионов": игра регионалов на "антифашистских настроениях"

44:47 Проект "Післямова"

46:55 Телеканал "Интер": цензура и редакционная политика

51:56 Темники, "калибровочный ресурс", Россия и Марат Гельман

56:56 Электронная декларация партии "Батькивщина"

59:38 Война: Олег Задоянчук

1:00:38 Неочевидный прогноз