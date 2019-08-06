 Тимошенко очень часто "хоронят", но те, кто "хоронят", на обочине оказываются раньше нее, - политтехнолог Мустафин. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
1:00 "Сверка часов"
2:03 Почему Юлия Тимошенко проиграла выборы
6:40 Будущее "Нового курса" Тимошенко
7:50 Тимошенко в новых политических реалиях
8:50 Начнет ли Тимошенко "поедать" Зеленского
10:18 Противостояние "новых" и "старых" политиков: список "Батькивщины"
13:58 Сергей Тарута - политический партнер
16:07 Тимошенко и ее "борьба с олигархами"
19:10 Работа в штабе Тимошенко: основные функции
19:53 Связи с Медеведчуком, есть ли пророссийские взгляды у Тимошенко
23:47 Эфиры Тимошенко на телеканалах Медведчука
24:45 Медведчук как человек: партийное прошлое
29:15 Как Порошенко попал в СДПУ(О)
33:35 Взгляды Порошенко в начале политической деятельности. Отношения с Медведчуком
35:12 Порошенко "актер"
37:10 Медиаконсультант "Партии регионов": игра регионалов на "антифашистских настроениях"
44:47 Проект "Післямова"
46:55 Телеканал "Интер": цензура и редакционная политика
51:56 Темники, "калибровочный ресурс", Россия и Марат Гельман
56:56 Электронная декларация партии "Батькивщина"
59:38 Война: Олег Задоянчук
1:00:38 Неочевидный прогноз
1) Брехуны говорят, что Тимошенко ничего не сделала для народа. Но на самом деле Тимошенко как премьер-министр, как лидер фракции из 156 депутатов в Верховной Раде-2007, начала политику повышения зарплат и пенсий после полуголодных 1992-2004 годов. Эту политику Ющенко и Янукович называли «популизм Тимошенко», то есть этим они признали, что именно по инициативе Тимошенко под давлением Тимошенко происходили эти повышения зарплат, пенсий, стипендий в 2005-2010 годах. Правильно эту политику следует называть «сильная социальная политика Тимошенко»:
- среднестатистические пенсии выросли в 5.1 раза за 5 лет (2004 - 182 грн .; 2009 - 930 грн.), В долларах - в 3.4 раза;
- среднестатистические зарплаты - в 3.2 раза (2004 - 590 грн .; 2009 - 1906 грн.), В долларах - в 2.1 раза;
- стипендии в вузах: до 1.7.2004 - 34 грн., Сентябрь 2008 - 530 грн.
2) Брехуны говорят, что Тимошенко по своей инициативе заключила договор по цене 450 долл. за 1000 куб. м газа в январе 2009 года. Но на самом деле «цена которую согласовала Тимошенко в Москве 2.10.2008» была на 2009 год - 235 долл .; эту цену должен был подписать глава «Нафтогаза» 31.12.2008 в Москве. Но президент Ющенко хотел сохранить посредника «РосУкрЭнерго» и потому отозвал делегацию «Нафтогаза» из Москвы, а президент России Медведев воспользовался этим и немедленно заявил, что теперь Россия будет требовать цену 450 долл. Ющенко в то время катался с семьей в Карпатах, и с Карпат лишь сообщил, что поручает Тимошенко спасти Украину от созданной им «газового кризиса».