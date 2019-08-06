EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  5071  106
Все про:Медведчук (951) политтехнологии (78) Порошенко (17718) Тимошенко (24357) Мустафин (7) Братущак (23)

 Тимошенко очень часто "хоронят", но те, кто "хоронят", на обочине оказываются раньше нее, - политтехнолог Мустафин. ВИДЕО

Медиаэксперт, политтехнолог Алексей Мустафин, который более года сотрудничает с партией "Батькивщина", рассказал о причинах поражения Юлии Тимошенко на выборах, как будет действовать глава ВО "Батькивщина" в новых политических реалиях, о своем прошлом в партии СДПУ(О) и Партии регионов, в каком статусе сейчас находится кум президента страны-агрессора Виктор Медведчук в Украине, а также о политическом прошлом пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

1:00 "Сверка часов"
2:03 Почему Юлия Тимошенко проиграла выборы
6:40 Будущее "Нового курса" Тимошенко
7:50 Тимошенко в новых политических реалиях
8:50 Начнет ли Тимошенко "поедать" Зеленского
10:18 Противостояние "новых" и "старых" политиков: список "Батькивщины"
13:58 Сергей Тарута - политический партнер
16:07 Тимошенко и ее "борьба с олигархами"
19:10 Работа в штабе Тимошенко: основные функции
19:53 Связи с Медеведчуком, есть ли пророссийские взгляды у Тимошенко
23:47 Эфиры Тимошенко на телеканалах Медведчука
24:45 Медведчук как человек: партийное прошлое
29:15  Как Порошенко попал в СДПУ(О)
33:35 Взгляды Порошенко в начале политической деятельности. Отношения с Медведчуком
35:12 Порошенко "актер"
37:10 Медиаконсультант "Партии регионов": игра регионалов на "антифашистских настроениях"
44:47 Проект "Післямова"
46:55 Телеканал "Интер": цензура и редакционная политика
51:56 Темники, "калибровочный ресурс", Россия и Марат Гельман
56:56 Электронная декларация партии "Батькивщина"
59:38 Война: Олег Задоянчук
1:00:38 Неочевидный прогноз

Источник: https://censor.net.ua/n3141499
 
 
 Топ комментарии
 
Это да, помнится перед первым туром президентских выборов Пеца развешивал бигборды "Останній шанс для бабусі", а в итоге партия Юльки набрала больше голосов избирателей чем партия Пеци через полгода на парламентских выборах. И во второй тур президентских Пеца бы не вышел, если бы не сетка, админресурс и фальсификации.
 показать весь комментарий
 
Тимошенко увеличила своё присутствие в ВР, Порошенко уменьшил и существенно. И как ты объяснишь этот факт? Тимошенко очень часто "хоронят", но те, кто "хоронят", на обочине оказываются раньше ее, - политтехнолог Мустафин - Цензор.НЕТ 444
 показать весь комментарий
 
Поясняю так: мне плевать на обеих...
Но ради правды скажу: в прошлую Раду ее протащила Савченко, а нынешнюю она попала благодаря общему мейнстриму "лиш бы не Порошенко"...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
маленьке уточнення, більшість у ВР завжди була чоловічої статі, а тому трішки не коректне, але цілком вірне за змістом ствердження. Тимошенко дуже часто "ховають", але ті, хто "ховають", на узбіччі опиняються раніше за неї, - політтехнолог Мустафін - Цензор.НЕТ 3019
 показать весь комментарий
 
Стало трохи ясніше дякуючі Братущаку. Юля взяла цю людину до себе в команду і програла. Чомусь переконаний, що від неї з за цього пана і пішли нормальні люди. Не завжди політика має робитись безпринципними профі, накшталт Мустафіна.
 показать весь комментарий
 
 
Против Тимошенко злобствуют либо дураки, либо враги Украины.

1) Брехуны говорят, что Тимошенко ничего не сделала для народа. Но на самом деле Тимошенко как премьер-министр, как лидер фракции из 156 депутатов в Верховной Раде-2007, начала политику повышения зарплат и пенсий после полуголодных 1992-2004 годов. Эту политику Ющенко и Янукович называли «популизм Тимошенко», то есть этим они признали, что именно по инициативе Тимошенко под давлением Тимошенко происходили эти повышения зарплат, пенсий, стипендий в 2005-2010 годах. Правильно эту политику следует называть «сильная социальная политика Тимошенко»:
- среднестатистические пенсии выросли в 5.1 раза за 5 лет (2004 - 182 грн .; 2009 - 930 грн.), В долларах - в 3.4 раза;
- среднестатистические зарплаты - в 3.2 раза (2004 - 590 грн .; 2009 - 1906 грн.), В долларах - в 2.1 раза;
- стипендии в вузах: до 1.7.2004 - 34 грн., Сентябрь 2008 - 530 грн.

2) Брехуны говорят, что Тимошенко по своей инициативе заключила договор по цене 450 долл. за 1000 куб. м газа в январе 2009 года. Но на самом деле «цена которую согласовала Тимошенко в Москве 2.10.2008» была на 2009 год - 235 долл .; эту цену должен был подписать глава «Нафтогаза» 31.12.2008 в Москве. Но президент Ющенко хотел сохранить посредника «РосУкрЭнерго» и потому отозвал делегацию «Нафтогаза» из Москвы, а президент России Медведев воспользовался этим и немедленно заявил, что теперь Россия будет требовать цену 450 долл. Ющенко в то время катался с семьей в Карпатах, и с Карпат лишь сообщил, что поручает Тимошенко спасти Украину от созданной им «газового кризиса».
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх