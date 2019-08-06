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Все про:пошлина (295) цены (2098) дизтопливо (37) Герус (47)

 Причин для роста цен на дизтопливо нет, - Герус

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрй Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране, несмотря на введенные спецпошлины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом он заявил на брифинге по вопросу сохранения энергетической независимости Украины в Министерстве инфраструктуры.

"Все трейдеры подтверждают стабильность цен, никакого роста нет, и тем более нет повода для роста цен в розничных сетях. На прошлой неделе и даже вчера мы наблюдали снижение цен на сжиженный газ, несмотря на введенные спецпошлины", - сказал он.

В то же время Герус отметил, что проблемой может стать логистика, однако, по его словам, "Укрзализныця" готова предоставить дополнительные цистерны и оперативно обрабатывать грузы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141497
 
 
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Ну, вот и хорошо, а то ведь вчера пугали-пугали... пугали-пугали... А тут говорит Новое лицо, что даже цены не станут поднимать на дизелюху.
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Ты за руками следи. Пошлины ввели на трубопровод, а железку не тронули. Вот и догадайся, что будет и "кудою" тот дизель пойдет.
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А теперь на арене мастера дела "и рыбку съесть, и на х... сесть"
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Долар виріс - ціни підняли, долар впав - "трейдеры подтверждают стабильность цен". Пи@дата зеполітика ціноутворення.
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Странная картина: когда горючка дорожала, говорили что курс вырос, и цена на жижу поднялась. Сегодня курс упал, цена на нефть снижается, а вот цена на горючку замерла как вкопанная? Конец эпохи бедности?
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не, нас всегда разводили как лохов, песни про доллар, а потом доллар упал а я не могу понизить стоимость потому шо закупку делал по 30 а сейчас он 27 и т.д., это обычная практика, а то что происходит в данный момент, это летний застой и доллар на 20 копеек подешевел, посмотри что будет в середине сентября и особенно перед отопительным сезоном, так что клоун тут не причем, это обычное явление.
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