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 Политика Украины
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Все про:авиация (1805) Зеленский (2382) Коломойский (1104)

 Авиакомпания Коломойского будет обслуживать Зеленского до конца года за 35 миллионов

Авиакомпания Windrose, которую связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским, будет осуществлять президентские перевозки на среднемагистральных направлениях и предоставлять услуги по резервированию для государственного авиационного предприятия "Украина".

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно системе государственных электронных торгов, срок поставки услуг - до 31 декабря 2019 года. Контракт на 35,1 миллионов гривен заключили по итогам переговоров. Источник финансирования - средства ГП "Украина" на 2019 год.

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Следует отметить, что Windrose в основном занимается организацией и выполнением чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

Парк компании насчитывает семь самолетов Airbus (c учетом возвращаемого лизингодателю): четыре самолета Airbus-321, два - Airbus-320, один – дальнемагистральный Airbus-330.

По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.

Источник: https://censor.net.ua/n3141495
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля , где твой велосипед ? Слабоумные ждут ответа .
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Клован летает на 7 миллионов в месяц.
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Тобто зв'язку Зе і Коломойського нема Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 799
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Всем ЗЕБЕням ЗЕльоный привет!
и 25% тоже - не кашляйте следующие минимум 5 лет! Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 4412
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У нас є державна авіакомпанія Україна, для чого нам ще додаткові літаки? Не вистачає літаків, замовте на Антонові додаткові Ан-148/158 і літайте УКРАЇНСЬКИМИ літаками, щоб рекламувати українського виробника, якщо вже за ці перельоти буде сплачувати Україна!
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А що з твоїх ідей обломиться власнику зеленого цунамі? 😬 Головою думай, філософ!
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До речі Коломойського пора нагрузити покупкою кількох нових літаків Ан-148/158, а то він розслабився! А держава має нарешті створити державну лізінгову компанію яка буде давати літаки Антонова в лізинг авіакомпаніям всього світу! А Антонов нарешті має відновити розробки великих магістральних літаків, які були заморожені після розвалу СРСР, щоб Антонов міг виробляти великі літакі для міжнародних авіаперевізників!
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а хто буде великомагістральні літаки "Антонова" купувати?
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Компанії які не можуть собі дозволити Ейрбас та Боїнг, яким по ціні не виходить, чи не хочуть чекати своєї черги! Антонов буде робити якісні літаки за ціною дешевше європейських та американських і на ці літаки знайдуть покупці.
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Клован летает на 7 миллионов в месяц.
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Хіба це багато Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 942? Сущі копійки для пана Коломойського Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 1486. Хоча Беня повинен катати свою ляльку БЕЗКОШТОВНО

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Зеля , где твой велосипед ? Слабоумные ждут ответа .
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на лисапете укатил концептуальный алень с булавой
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странно...
если информация не подтверждена, то зачем её подавать как свершившийся факт?
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Информация на 100% не подтверждена в плане принадлежности компании Бене ....а 35 лимонов до конца года....подтверждено....
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Правильно, дебилёныш, если информация не подтверждена, тогда не надо её подавать, как свершившийся факт. Поэтому она и подана тут, как официально не подтвержденная информация
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А зачем зепримату усаживать ручную зеленую сучку вора, на котором клейма негде ставить в кресло президента, зная что это свершившийся факт?
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Компания Роза Ветров заключила договор, но её связывают с Коломойским неофициально, что не понятно?
А где вообще самолет Президента?
Может дешевле на нем летать, а не на частных рейсах?
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Тобто зв'язку Зе і Коломойського нема Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 799
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Конечно, нет... Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 8209 Разве корпоративный цвет - зеленый? Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 8209 Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 7617
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А який зуб? Мені його пластикові та металеві зуби не потрібні. Давай зуби жовтого металу!
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Думаю, у Власника фарфорові. Золоті не ставив, бо молодість провів у Кривому Розі. ☺ А тут з золотими потрібно було вдома сидіти 😁
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Підозрюю, ти дантистом працюєш? Це така реклама? 😊
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все совпадения это чистая случайность....
А Богдан, Шефир и другая бассота Бени оказалась рядом с Соплей чисто случайно... - выиграли отборочный конкурс...
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И подписи зеленскага нет....зебобики никогда не поверят без подписи.... Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 8726
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Эпоха бедности прошла....но исключительно для Бени....
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Поки що джек-пот від обрання Зєлєнского отримав не український народ, а олігарх Коломойський. Хоча слину пускає і аплодує саме народ. Коломоймькому такими дурницями займатися ніколи - він повертає вкладені у вибори кошти. З процентами.
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От зеприматов злостное улюлюлю , стучание лапами по своей груди и бросание банана в твой комент
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Нидорага вроде... Но при Петре такого небыло!
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У них в методичках :"у Пети, наверно, еще дороже"
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Соевые, зрада!!

Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело относительно экс-президента Украины Петра Порошенко по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.(с0
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плевать на порошенко... - пускай сажают...
Мы сейчас обсуждаем проходимца Зеленского....
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И как давно тебе "плевать на Порошенко"? Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 577
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Да всем уже давно плевать на Порошенко... кроме зебобиков...которые с его именем спать ложатся и утром встают....
Если Порошенко в чем то виноват...то пусть за это ответит...никто не против....главное что бы по Закону...а не по желанию портнова и зебобиков....
Вот только по Закону...к Порошенко претензий не найти...вот в этом и беда зебобиков...от того у них и истерики....
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Вот как раз тот самый случай, зебобик, когда тебе и cloud2009 26ea8082 "плевать на Порошенко". Пешы истчо!
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Утрись зебобик...Порошенко уже три месяца не у власти....а ты все дрочишь на него...
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Зебобик, так чего ты тогда его так защищаешь?
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а соевый....
а соевый...... Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 8459

але, ЗЕБЕни, в стране уже 3 месяца "Новый Мародер" !
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Так він про Панамський обкрадений народ піклується. Або від Зєлєнского увагу відвертає. Я вірю, що він - патріот Панами, бо досконало знає її Карний кодекс. А Ви? 😁
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Портнов отрабатывает. А ты с запоя выходи тут в стране 3 месяца как не Порох президент
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а когда нибудь, обси..рая Пороха, они давали какие либо ссылки или апеллировали фактами?.. это как обычно, гавкатня.)
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А еще зеленский будет жить в доме коломойского, принимать его душ, питаться с одного стола..
В общем поделят бюджет на двоих.
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Ложе не разделят-то? Тьху тьху тьху. Не к ночи будь сказано.
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У Бени покращення уже фонтаном бьет. Зебилы что у вас с покращенням?
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Персональный самолет...мне выделил народ..(с) Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 2754 Гимн зебобика...
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о, потекло бабло Коломойше... По разным каналам, то много, то мало. На банковский счет!
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Коряво, ой как коряво подана новость. Ведь это нужно подавать в сравнении с расходами пэтьки на аналогичную услугу.
Или секрет секретный?😀
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"Ловкость рук и никакого мошенничества". Далі буде.
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Маи маленькие зибилята!
Ну раскройте мне наконец эту тайну!!!
КАК будет ниачестнейший барец с карупцыей Зеленский будет летать самолётами фирмы, среди учредителей которой есть два кипрских оффшора?????
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Зато деньги остаются в Украине, да, зебилы? Авіакомпанія Коломойського обслуговуватиме Зеленського за 35 мільйонів - Цензор.НЕТ 9579
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Месяц работы президента и сотрудников ОП обошелся в 78 млн гривен.Что на 12,7 млн гривен больше месяца работы Порошенко и его администрации. На фоне этого интересно выглядит его пролетарско-гоповской пиар о "ссышь, продай авто и сделай дорогу", "Ссышь-то, а не летайте на самолетах, а не доите бюджет и делайте дороги". Эпоха бедности закончилась. Для них. Началась эпоха кино для лохов".-"Не доите бюджет!" Украинцев возмутили потраченные Зеленским деньги 05 августа 2019, 15:42
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А это уже коррупция в чистом виде...😤
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Главное, что авиакомпания не принадлежит Порошенко. Это главное.
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ЭТО ПРОСТО СОН КАКОЙ ТО! НИ ОДНОГО КОММЕНТАРИЯ ОТ СЕКТЫ ЗЕ+ЗЕ. потерялись зубожилые!
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