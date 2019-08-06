 Авиакомпания Коломойского будет обслуживать Зеленского до конца года за 35 миллионов

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно системе государственных электронных торгов, срок поставки услуг - до 31 декабря 2019 года. Контракт на 35,1 миллионов гривен заключили по итогам переговоров. Источник финансирования - средства ГП "Украина" на 2019 год.
Следует отметить, что Windrose в основном занимается организацией и выполнением чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.
Парк компании насчитывает семь самолетов Airbus (c учетом возвращаемого лизингодателю): четыре самолета Airbus-321, два - Airbus-320, один – дальнемагистральный Airbus-330.
По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.
В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.
и 25% тоже - не кашляйте следующие минимум 5 лет!
Да в багаже.
если информация не подтверждена, то зачем её подавать как свершившийся факт?
А где вообще самолет Президента?
Может дешевле на нем летать, а не на частных рейсах?
А Богдан, Шефир и другая бассота Бени оказалась рядом с Соплей чисто случайно... - выиграли отборочный конкурс...
Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело относительно экс-президента Украины Петра Порошенко по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.(с0
Мы сейчас обсуждаем проходимца Зеленского....
Если Порошенко в чем то виноват...то пусть за это ответит...никто не против....главное что бы по Закону...а не по желанию портнова и зебобиков....
Вот только по Закону...к Порошенко претензий не найти...вот в этом и беда зебобиков...от того у них и истерики....
а соевый......
але, ЗЕБЕни, в стране уже 3 месяца "Новый Мародер" !
В общем поделят бюджет на двоих.
Или секрет секретный?😀
Ну раскройте мне наконец эту тайну!!!
КАК будет ниачестнейший барец с карупцыей Зеленский будет летать самолётами фирмы, среди учредителей которой есть два кипрских оффшора?????