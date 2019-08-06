 Бойко и Медведчук – предатели и коллаборанты, - Коломойский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК, отвечая на вопрос, что он думает о попытках этих лиц вести в обход правительства и "Нафтогаза" переговоры с Россией о поставках газа.

"Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью уголовного кодекса", - сказал он.

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"Что касается российского газа - нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда - надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть. Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы", - добавил он.