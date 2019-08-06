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 Политика Украины
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Все про:Бойко (842) Газ (9110) Коломойский (1104) Медведчук (951) Россия (73533)

 Бойко и Медведчук – предатели и коллаборанты, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский считает лидеров пророссийской "Оппозиционной платформы -За життя" Юрия Бойко и Виктора Медведчука коллаборантами и предателями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК, отвечая на вопрос, что он думает о попытках этих лиц вести в обход правительства и "Нафтогаза" переговоры с Россией о поставках газа.

"Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью уголовного кодекса", - сказал он.

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"Что касается российского газа - нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда - надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть. Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3141488
 
   
 Топ комментарии
 
Правду глаголит. Что то Беню сегодня "прорвало"...............
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Беня в 2014-м спас Днепр от нашествия рашисткой ваты . Забыли ?
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дай угадаю, Каломойский стал "порохоботом"?!
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вашингтонский обком таки провел работу с беней и дал нужные направления политики партии Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський - Цензор.НЕТ 89
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"Беня говорит мало,но он говорит смачно.Он говорит мало,но хочется,чтобы он сказал еще что нибудь"...(с)
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за рыжую мразь гудка почему-то молчит как рыба об лед..
а ведь этот данецкий "уважаемый" пустил врага на нашу территорию.
и 5 лет пилил доход с электрики и газа со сладким петей...
и дальше зарабатывает на народе Украины...
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Патамуша Ахметкино липистричество занедорага (т.е. за наш счет) теперь Бене дешевле, чем нам, идет.
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Беня як ніколи правду сьогодні сказав - Бойко і Медведчук колаборанти і зрадники. Люби боже правдоньку. Так розкрадання держави ними було возведено в ранг закону і все майно народу пограбовано. Розікрали, повинні повернути, добровільно, не повернуть забрати по суду совісті. Інше питання їхня українофобська позиція - судити як зрадників держави і шпигунів агресора, мінімум довічне.. Таких екземплярів треба позбавляти громадянства і місця проживання в Україні. Якщо влада не візьметься за цих зрадників то НАРОД НЕ ТІЛЬКИ НАГАДАЄ за обов'язок захищати державу а знесе це кодло. Вулиця про своє право вже нагадала під час революції гідності.
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Беня як ніколи правду сьогодні сказав - Бойко і Медведчук колаборанти і зрадники. Люби боже правдоньку. Так розкрадання держави ними було возведено в ранг закону і все майно народу пограбовано. Розікрали, повинні повернути, добровільно, не повернуть забрати по суду совісті. Інше питання їхня українофобська позиція - судити як зрадників держави і шпигунів агресора, мінімум довічне.. Таких екземплярів треба позбавляти громадянства і місця проживання в Україні. Якщо влада не візьметься за цих зрадників то НАРОД НЕ ТІЛЬКИ НАГАДАЄ за обов'язок захищати державу а знесе це кодло. Вулиця про своє право вже нагадала під час революції гідності.
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Сказал бы проще - его конкуренты в дерибане Украины.
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Розгадка в поведінці коломойського одна--він ЄВРЕЙ. Знаючи хоть мало мальські історію, поведінку євреїв на протязі століть--одержите відповідь.бо вани вміють пристосуватись до любого випадку і любої влади. А брехати, бути балаболом і демагом--це в крові.
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Ну вот, все в порядке, Беня опять стал очень добрым. Это потому что Филарет молился.
Кто не верит - извольте "гореть вечно" за бокохульство
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Соглашусь, все правильно сказал, и про предателей, и про газ этот сраный. Все скопом довели народ до нищеты, и тычут этим "дешевым" газом в нос, как ослу морковкой.
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беня и рабинович, ну, какое тут может быть сравнение? беню третировал подлец пеця, а иврею же надо как-то выживать?
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"Бойко и Медведчук - предатели и коллаборанты, - Коломойский" - ещё совсем недавно Беня доказывал, что на Донбассе внутренний конфликт, там нет кремлёвского оккупанта, почему произошла такая метаморфоза, неужели Зе вставил ему по самые..?
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"неужели Зе вставил ему по самые..?"

А що є основною характеристикою мас? Лєшек Колаковський, знаний своїм читачам як людина стримана й поблажлива, у приватних розмовах дозволяв собі бути прямолінійнішим і говорив приблизно так: якщо ви не розумієте логіки якихось подій, то нагадуйте собі, що 80% людей - це ідіоти.


73% как-то очень близко.
ну, ты понял кто ты такой.
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Браво, Игорь Валерьевич!!!
Вот как встреча с Порошенко изменила человека.
Респект, Пётр Алексеевич!
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Исходя из таких заяв, всё явственней прорисовывается сюрприз для зебилов -
Премьер министром Украины будет П.А. Порошенко.

"Кушать подано"

"А що є основною характеристикою мас? Лєшек Колаковський, знаний своїм читачам як людина стримана й поблажлива, у приватних розмовах дозволяв собі бути прямолінійнішим і говорив приблизно так: якщо ви не розумієте логіки якихось подій, то нагадуйте собі, що 80% людей - це ідіоти."

Полностью читать здесь:
https://zbruc.eu/node/91217
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Це - правда, до них і ти належиш, разом зі своїм "прем'єр-міністром".
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а что ты так возбудился, неадекватный? Бойко і Медведчук - зрадники і колаборанти, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5250
ты себя узнал в составе 80% клинических идиотов?
ну, так ты не перевозбуждайся, а привыкай к тому, что ты клинический идиот.
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Беня таки понял..шр спать лучше со старой женой.чем с новой болезнью?
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и что ? Геращенко использует мертветчука для освобождения украинских воинов из плена , молодец
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а найдешь фото ***** и трампа? кругом одни рашисты))
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главное , что Порох - патриот Украины и за 5 лет ни разу не приехал к карлику на поклон , не зря карлик сказал " с ним каши не сваришь"
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А Бойко еще и за "вьішки" не ответил , стараниями Луценко !
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наверно с него патриот махницкий спросил за вышки?)))
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Беня конечно жи2 и олигарх, но бегя проукраинский жи2 и олигарх. В отличии от торговых портнеров пеци, гудка и кума *****. И если розкулачивать всех олигархов, то беню последним
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ты сперматозоид нквдшный еще смеешь вякать?))) на чебурнет
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ладно, він погоджується, що мертвечук - "предатель и колаборант"
А його бізнес-партнер Суркіс - хто?
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Беня не предатель , он просто супер вор у украинского народа
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а беня сам то не сепар? у нас же гражданская война? петух обрезанный
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Игорь Валериевич . . . а как же внутренний гражданский конфликт, россия - не агрессор ??? Какие коллаборанты и предатели, если "их там нет" и "украинцы воюют с украинцами" ? Кто тогда кого предал ???

Тому що послідовний . . . Может у него раздвоение личности ?

Хотя с изложением мыслей в новости я согласен.
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