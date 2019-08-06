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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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Все про:Коломойский (1104) 1+1 (93) Соловьев (35)

 Коломойский утверждает, что с Соловьевым обсуждалась работа на "1+1". Сам пропагандист отрицает переговоры

Российский пропагандист Владимир Соловьев вел переговоры о приеме на работу на телеканал "1+1".

Об этом в интервью российскому агентству РБК рассказал Игорь Коломойский, передает Цензор.НЕТ.

"Соловьев должен был работать на "1+1"… Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", - сказал Коломойский.

По его словам, Соловьеву была предложена должность ведущего авторской программы на "1+1". Впрочем, одиозного журналиста "простили" и он вернулся в Россию. Личной встречи между Коломойским и Соловьевым не было. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам бизнесмена, "был его товарищем, с которым они вместе учились".

По мнению Коломойского, Владимир Соловьев с точки зрения пропагандиста – номер один.

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В свою очередь, Соловьев в разговоре с РБК подчеркнул, что "никаких личных встреч по этому вопросу у него не было". "Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно, - подчеркнул пропагандист. Он отметил, что "не знает никаких Александров Шапиро" и что работает на ВГТРК с 2010 года и "никаких проблем в России в 2010–2011 годах у него не было".

Источник: https://censor.net.ua/n3141482
 
 
 Топ комментарии
 
Xa.
Резидент Израиля ведёт переговоры с резидентом Италии о пропаганде на Украине.

Ребята, а не слишком ли много к вам в страну поналезло всякой иностранной гнили ?
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(C) В высших сферах нарастает звенящее напряжение критического момента. Коломойский вслед за Ахметовым отверг планы Зеленского по грандиозному дерибану по плану "Реинтеграция Донбасса". Причины этого уже не важны. Есть факт категорического "нет".
Парадоксальная ситуация - "квартальные" при власти, но без денег... И "при власти" ли ?
Со стороны Коломойского идет активная вербовка все новых и новых депутатов. Сколько их там под Палицей уже?
Конфликт с Кличком, в который его втянул Богдан и Вавриш, показал Зеленскому, что его подводят к очень опасной черте. Кличко просто снял трубку и позвонил в самый центр власти США ...
Этот момент можно смело считать моментом начала образования "антиколомойской" коалиции. Теперь нужно выиграть время для консолидации вокруг Президента верных ему людей. Вопрос о КГГА ставится на красивую паузу - Кличко идет в отпуск, откуда помахал рукой Богдану и Вавришу.
Зеленский и Баканов уединяются в СБУ до глубокой ночи... Шефир замечен с Кошевым. Время пошло.
Кстати противная сторона тоже не спит. Внимательно ждем развития событий!
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Добавим что Ахметов уж объявил конкурс на покупку нардепов мажоритарщиков по цене 50 тысяч баксов в месяц квота 70 штыков.... у Бени и Богдана с Зебобиками челюсть отвисла они стали вводить по сути партийный мандат пригрозили тем кто продасся уволим.. но это шушеру можно по партийным спискам.... а мажоритарщики зашедшие под знаменем зеленой шоблы оплатили в зе центр все бабло... купили короче место и никому ничем не обязаны да и в партийном списке не очень уверены что не предадут...
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Xa.
Резидент Израиля ведёт переговоры с резидентом Италии о пропаганде на Украине.

Ребята, а не слишком ли много к вам в страну поналезло всякой иностранной гнили ?
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Ты бы кацапчик номерной не палился и не строил из себя. На Украине говоришь.
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aquarius580 459c2008
"Резидент Израиля ведёт переговоры с резидентом Италии о пропаганде на Украине."

Угу. Неплохо, чтобы эти переговоры проходили во время 40-летней прогулки по пустыне
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Нет. Моисей вёл свой народ из рабства в свободу. А Беня хочет обратно загнать Украину в рабство, из которого она вырвалась на пять лет.
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Так Моисея среди этих двоих, таки, нет. Заблудятся .
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"саловьев vs скубеевой" ))) о мог быть тилимост )))
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Именно 1+1 виновен в том, что сделал большинство украинцев малороссами. Ватники итак всегда были с интером, а вот малороссы это 1+1
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Журнашлюхи Г+Г плохо учились в школе, и не помнят: чем и как закончил Геббельс.
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"Малоросы" потому, что погнали ssаными тряпками барыгу-мародера? О да....... и платежки с вРоттердамом нам тоже на Плюсах печатали!
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пархатые мутят, у хохлов чубы трещат.
Родился 20 октября 1963 года в Москве в еврейской семье. Отец - Рудольф Наумович Соловьёв (до 1962 года имел фамилию Виницковский, затем взял фамилию своей матери, преподаватель политической экономии. Мать - Инна Соломоновна Соловьёва (урождённая Шапиро, род. 1943)
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Беня нафига тебе этот попугай? Его одного не спалят
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Зебилам еще Соловьева и все - Хайль Зе!!!
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И что? Дела 11-12 годов. Тоже мне "новость"! "Велись переговоры" ДО войны. Когда Соловей был в немилости у *******. А то, что на украинских соевых кАналах РЕАЛЬНО работают удоды типа Киселева и Гаунопольского- Цензор не волнует. Причем они всегда работали и работают там против украинского народа на барыжную власть (в том числе и на власть януковоща). Лучше пишите о том, что есть, а не о том, что гипотетически МОГЛО БЫТЬ ДО ВОЙНЫ! Бред.
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Так берите сейчас его на 1+1. Вместо Дубинского. Тексты у них одинаковые, украинофобия тоже одинаковая.
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И что? Речь идет о 2011, зрада откровенно слабенькая.
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Ну ещё Киселёва верните, Скобееву с чуваком пригласите........
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Якісь єврейські побрехеньки. Це тепер такі новини будуть ще 5 років?
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Ну так народ же сам сверг единственную за всю историю независимости про-украинскую власть.
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ну яка вона була проукраїнська? Це були лівоцентричні ліберали, які й обісрали Україну своєю ліберальною показною українськістю. Це може з твого даху вона здається проукраїнською. Може тобі здається, що проукраїнське - це всунути лантух брехні у вишиванки? Тільки я не бачу нічого проукраїнського, що вони після себе лишили. Чергова олігархічна брехня.
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А іншої проукраїнської влади не буде. Це довела нова неукраїнська влада.
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Не вартує бути таким категоричним. Ти результат тої вдаваної проукраїнської влади, яка пішла, просравши Україну. Прийшла єврейська влада.
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Не сверг, а добровольно просрал. Свергать у этих зубожЫлов кишка, мошна и мозга тонка.
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Шапиро, коломойский,соловьёв (в девичестве, небось, биберхам), подобрянский. Украина, россия, израиль... Пролетарии всех стран соединяйтесь. Коломойский утверждает, что с Соловьевым обсуждалась работа на "1+1". Сам пропагандист отрицает переговоры - Цензор.НЕТ 7710
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Ооооо!
Ігор Валєрьєвич, імєєт что сказать Главному Пропагандону всєя підарашкі?

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Вот Порошенко же себе взял говномётчика Гавнапольского, Вересня реанимировал, Киселёва...на огромные зарплаты , на Прямой-Кривой канал от Саши Стоматолога.
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В этой "новости" не фигурирует "волшебное" слово "Коломойский". А правду-матку про барыгу-мародера Потрошенку Бутусов писать не любит. Тем более, выносить её в заголовки. Коломойський стверджує, що із Соловйовим обговорювалася робота на "1+1". Сам пропагандист заперечує переговори - Цензор.НЕТ 3941
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Когда Ганапольский оправдывал оккупацию Крыма или требовал убивать украинцев?
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Он восхвалял. прославлял "вяликого" путлера...а тут переобулся за 50 тыс. долларов в месяц......
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представляю сколько соловьевых теперь появится воспевать успехи ЗЕманды...
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Ну еврей про еврея ж врать не станет. Это вобще самый откровенный и честный народ. Коломойский утверждает, что с Соловьевым обсуждалась работа на "1+1". Сам пропагандист отрицает переговоры - Цензор.НЕТ 9533
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Удалось запустить Куйло-тв и без Соловьева.
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какую букву или звёздочку не ставь...партизанить не надо можешь писать <******* и не парься - ибо <******* оно и есть <*******
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А говорят коломойский умный и где если он такое говно не распознал и звал к себе на работу. Хотя может и умный и говно распознал - для этого и звал.
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Знал. Потому и звал.
Это говорит скорее не о уме Бени, а о качестве и направленности деятельности Г+Г.
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Согласен - власти подонков, нужны и слуги мрази.
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Це ж треба так ображати президента Коломойський стверджує, що із Соловйовим обговорювалася робота на "1+1". Сам пропагандист заперечує переговори - Цензор.НЕТ 4533
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Шо-то Беня на радостях от моно-зеленой-коалиции стал путать берега ..
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Специально для тупых свиноботов:
"Соловьев должен был работать на "1+1"… Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", - сказал Коломойский. Источник: https://censor.net.ua/n3141482
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Проблема в том, что свиноботы умеют читать только то, что написано в свинометодичках. Коломойський стверджує, що із Соловйовим обговорювалася робота на "1+1". Сам пропагандист заперечує переговори - Цензор.НЕТ 1256
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Российский пропагандист Владимир Соловьев вел переговоры о приеме на работу на телеканал "1+1". Источник: https://censor.net.ua/n3141482
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У таких справах не буває випадковостей, тому сепар знайшов сепарський телеканал із сепаром, який є власником цього каналу.
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Якщо не вистачало, то буде. Їжте і не обляпайтеся.
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Ще Сікільова та ************ запросити.
І буде повний пердімонокль.
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Хотели "Г+Г" заменить на "Соловьиный помет"? РадиКальное изменение...
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Интересно , какие ещё есть тайны у нашего слуги ?
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