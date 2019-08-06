 Коломойский утверждает, что с Соловьевым обсуждалась работа на "1+1". Сам пропагандист отрицает переговоры

Об этом в интервью российскому агентству РБК рассказал Игорь Коломойский, передает Цензор.НЕТ.

"Соловьев должен был работать на "1+1"… Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", - сказал Коломойский.

По его словам, Соловьеву была предложена должность ведущего авторской программы на "1+1". Впрочем, одиозного журналиста "простили" и он вернулся в Россию. Личной встречи между Коломойским и Соловьевым не было. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам бизнесмена, "был его товарищем, с которым они вместе учились".

По мнению Коломойского, Владимир Соловьев с точки зрения пропагандиста – номер один.

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В свою очередь, Соловьев в разговоре с РБК подчеркнул, что "никаких личных встреч по этому вопросу у него не было". "Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно, - подчеркнул пропагандист. Он отметил, что "не знает никаких Александров Шапиро" и что работает на ВГТРК с 2010 года и "никаких проблем в России в 2010–2011 годах у него не было".