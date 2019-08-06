 Коломойский утверждает, что с Соловьевым обсуждалась работа на "1+1". Сам пропагандист отрицает переговоры

Об этом в интервью российскому агентству РБК рассказал Игорь Коломойский, передает Цензор.НЕТ.
"Соловьев должен был работать на "1+1"… Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", - сказал Коломойский.
По его словам, Соловьеву была предложена должность ведущего авторской программы на "1+1". Впрочем, одиозного журналиста "простили" и он вернулся в Россию. Личной встречи между Коломойским и Соловьевым не было. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам бизнесмена, "был его товарищем, с которым они вместе учились".
По мнению Коломойского, Владимир Соловьев с точки зрения пропагандиста – номер один.
В свою очередь, Соловьев в разговоре с РБК подчеркнул, что "никаких личных встреч по этому вопросу у него не было". "Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно, - подчеркнул пропагандист. Он отметил, что "не знает никаких Александров Шапиро" и что работает на ВГТРК с 2010 года и "никаких проблем в России в 2010–2011 годах у него не было".
Парадоксальная ситуация - "квартальные" при власти, но без денег... И "при власти" ли ?
Со стороны Коломойского идет активная вербовка все новых и новых депутатов. Сколько их там под Палицей уже?
Конфликт с Кличком, в который его втянул Богдан и Вавриш, показал Зеленскому, что его подводят к очень опасной черте. Кличко просто снял трубку и позвонил в самый центр власти США ...
Этот момент можно смело считать моментом начала образования "антиколомойской" коалиции. Теперь нужно выиграть время для консолидации вокруг Президента верных ему людей. Вопрос о КГГА ставится на красивую паузу - Кличко идет в отпуск, откуда помахал рукой Богдану и Вавришу.
Зеленский и Баканов уединяются в СБУ до глубокой ночи... Шефир замечен с Кошевым. Время пошло.
Кстати противная сторона тоже не спит. Внимательно ждем развития событий!
Резидент Израиля ведёт переговоры с резидентом Италии о пропаганде на Украине.
Ребята, а не слишком ли много к вам в страну поналезло всякой иностранной гнили ?
"Резидент Израиля ведёт переговоры с резидентом Италии о пропаганде на Украине."
Угу. Неплохо, чтобы эти переговоры проходили во время 40-летней прогулки по пустыне
Родился 20 октября 1963 года в Москве в еврейской семье. Отец - Рудольф Наумович Соловьёв (до 1962 года имел фамилию Виницковский, затем взял фамилию своей матери, преподаватель политической экономии. Мать - Инна Соломоновна Соловьёва (урождённая Шапиро, род. 1943)
Ігор Валєрьєвич, імєєт что сказать Главному Пропагандону всєя підарашкі?
Это говорит скорее не о уме Бени, а о качестве и направленности деятельности Г+Г.
"Соловьев должен был работать на "1+1"… Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", - сказал Коломойский. Источник: https://censor.net.ua/n3141482
________________________________________________________________________________
У таких справах не буває випадковостей, тому сепар знайшов сепарський телеканал із сепаром, який є власником цього каналу.
І буде повний пердімонокль.