 Обстрел, унесший жизни 4 воинов 36-й ОБрМП под Павлополем, не останется без внимания, - Данилюк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.
"Трагические новости из зоны проведения операции Объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Воины 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания. Приношу свои искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память героям!" - написал Данилюк.
Ви зробили це разом, Зє!Біли!
Ця кров і на ваших руцях!
Русскіє оккупанти вбили українських ВОЇНІВ, а у відповідь влада висловила у фейсбукє «озабочєнность»...
Я особисто вже давно не дивуюсь творчості порохоскотів. У цих істот нема ані дна, ані кордонів.
https://site.ua/skitalec/8982/
FESCO, BURGER KING, крохмальний заводік.
в 2018 роци Кіпрська компанія ЗЕбила (власниця 95 кварталу) отримала чистий прибуток в 87 млн. дол., тобто 2,3 млрд. грн. Корпорація Рошен отримала чистий прибуток в сумі 373 млн. грн. тобто в шість разів менше. Рошен в 2018 році сплатило податків на 1,5 млрд. гривень, А 95 квартал - 0 грн. (НУЛЬ).Всі податки кварталу пішли в бюджет Кіпру. Поздоровляю ЗЕБидляччя !
Roman Burko Сьогодні у Станиці на блокпосту біля мосту сидять бойовики, яким палець в рота не клади. Мабуть, на харчах місцевих мешканців розпух той вінні пух...На столі лежить карта розмінувань. Нагадаю, що за домовленостями про розведення сил цього блокпосту не має там бути, але бойовики продовжують грати у рольові ігри і вдавати з себе самопроголошене "сцкк", ховаючи за сіткою кулемет ДШК. Зброя є, також постійно там чатують і російські пропагандони. Отакі "мирні плани"
**Укаи сидять в штабах і дивляться, як сєпари облаштовують бійниці
НУ НЕ Пздец?
Гинули, але зразу відповідь була адекватна. І пошерсти нет....після розмежування та заяняття позицій втрат таких безглуздих при Пороху, якраз і не було.
Решту люди вище вже написали.
Просто розстріляли хлопців.
****** Рабовладелец
@UsPavlo
Сегодня погибло уже четыре(!) наших морпеха. Как сказал один у......ан
@dubinskypro
: надо просто снять блокаду и больше торговать с террористами и рашкой и все станет хАрАшо.
Все равно кто хотел жить в Украине давно выехали осталось только перхоть.
6 августа 1996 г. до рассвета чеченские муджахиды атаковали Грозный Началась операция "Джихад". Приказ о проведении операции отдал презизент ЧРИ Зелимхан Яндарбиев. Командовал операцией начальник генштаба ЧРИ Аслан Масхадов.
Попав в тяжелую ситуацию, российское руководство было вынуждено пойти на мирные переговоры и подписать так называемое Хасавюртовское соглашение, по которому России пришлось вывезти все свои войска из Чечни до января 1997 года.
Численность подразделений, вошедших в нашпигованную российскими войсками чеченскую столицу, составляла всего 850 бойцов .
Эти неполных два батальона смогли не только полностью парализовать все боеспособные части русских войск в городе, но и намертво блокировать любые попытки оккупационного командования отбить Грозный, несмотря на то, что со стороны Ханкалы и аэропорта имени Шейха Мансура (двух основных военных баз оккупантов) российские генералы бросали в центр города все новые и новые бронеколонны и штурмовые отряды спецназа.
Были так же блокированы попытки русских войск пробиться в Грозный со стороны Гудермеса и других направлений. Подразделения моджахедов провели несколько успешных засадных операций, после которых кафиры отказались от продвижения к чеченской столице.
Так был блокирован эшелон с живой силой и бронетехникой, который пробивался в Ханкалу из Гудермеса, а со стороны Ингушетии муджахиды остановили и разгромили отряды спецназа, который двигался в направлении западного пригорода Грозного в поселок Черноречье.
Российские колонны были разгромлены в Курчалоевском районе и блокировано передвижение оккупантов в остальных районах страны.
В ходе двухнедельных боев за город к 850 моджахедам присоединилось до 2 тысяч народных ополченцев.
Ещё за 2 недели до штурма Грозного чеченские бойцы обращались к российским солдатам и к завгаевской милиции с призывом не оказывать сопротивление. В Грозном разбрасывались листовки, чеченские муджахиды связывались по радио с русскими кафирами.
В первые два дня в боях за Грозный (Джохар) чеченскими подразделениями было уничтожено более 400 русских солдат, расстреляно 28 взятых в плен наёмников-контрактников, подбито 27 единиц бронетехники, захвачены 4 БТРа, 1 120-миллиметровый миномёт, более 300 единиц стрелкового оружия, большое количество боеприпасов и гранат.
Между сёлами Джугурты и Майртуп чеченские муджахиды атаковали российскую колонну. Было подбито 12 единиц бронетехники, более 100 солдат было убито.
Остатки колонны отошли к Курчалою.
8 августа около 13.40 над Грозным был сбит российский самолет, бомбивший жилые кварталы. За этот день боёв чеченскими бойцами было уничтожено около 120 солдат, захвачено 2 танка, 4 БТРа, 2 БМП.
В ответ на штурм города русские кафиры стали убивать мирных жителей в других районах страны.
Так 7 августа 1996 года из Грозного по дороге на Шатой в сторону села Пригородное были расстреляны 2 автобуса и 2 легковые машины с беженцами. Около 13 часов российские вертолёты обстреляли ракетами автобусы. 22 человека были убиты, из них 6 детей в возрасте от 3-х до 5-ти лет. Более 30 человек были ранены. Люди собирали на дороге разорванные на куски тела беженцев.