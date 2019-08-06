EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  4921  83
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8101) СНБО (3245) Данилюк Александр (379) наемники РФ (902) 36 отдельная бригада морской пехоты (31) операция Объединенных сил (1466)

 Обстрел, унесший жизни 4 воинов 36-й ОБрМП под Павлополем, не останется без внимания, - Данилюк

Обстрел позиций Объединенных сил в районе с. Павлополь Волновахского района Донецкой области со стороны наемников РФ во вторник утром, в результате которого четверо украинских военнослужащих погибли, является грубым нарушением договоренностей о перемирии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Трагические новости из зоны проведения операции Объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Воины 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания. Приношу свои искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память героям!" - написал Данилюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня: погибли четверо украинских воинов, - Минобороны. ВИДЕО

Обстрел, унесший жизни 4 воинов 36-й ОБрМП под Павлополем, не останется без внимания, - Данилюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141481
 
 
 Топ комментарии
 
Зєєєля просрав все що зробив Наєв.
Ви зробили це разом, Зє!Біли!
Ця кров і на ваших руцях!
 показать весь комментарий
 
Отправьте на передовую зеленых дегенератов из Трускавца,пусть там продолжат свое обучение !
 показать весь комментарий
 
эти 4 смерти наших солдат, наших защитников, на руках Зеленского..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зєєєля просрав все що зробив Наєв.
Ви зробили це разом, Зє!Біли!
Ця кров і на ваших руцях!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хто зняв Наєва?Не пам"ятаєш?Це зробив Петро Поросєнко.
 показать весь комментарий
 
 
всмысле "снял"? 6 мая 2019 года Наев ушёл по ротации на заслуженный отдых.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При потрохе было штук двадцать перемирий и сколько при них солдат погибло? Сотни. Но при потрохе положили много украинских солдат на Промке, чтоб перекрыть типа наступлением медиа шум от перекрытия Семеченко торговли на крови. Лягушачьи прыжки помнишь? Так оттож, поэтому захлопнги пасть, потрохосос платный.
 показать весь комментарий
 
 
зєлєсос дешовий, при чому тут твій висер?
Русскіє оккупанти вбили українських ВОЇНІВ, а у відповідь влада висловила у фейсбукє «озабочєнность»...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я Зе критикую по чём свет стоит, поэтому обознался ты потрохосос. Кстати про Наева - при нём орда понесла самые маленькие потери за все 5 лет войны.
 показать весь комментарий
 
Володимир Олександрович, СРАВ на твою «крітіку по чьом свєт».
 показать весь комментарий
 
 
При наеве у мордора на Донбассе были самые малые потери за все 5 лет войны.
 показать весь комментарий
 
 
эти 4 смерти наших солдат, наших защитников, на руках Зеленского..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Іловайський котел на чиїх руках?
 показать весь комментарий
 
 
на тех же, на чьих сейчас Кермит сидит.
 показать весь комментарий
 
 
Ви ж не збираєтесь вести рахунок на чиїх руках більше загиблих?
 показать весь комментарий
 
 
порохоскот - нЕлюди без честі та совісті, ментальні та ідейні брати свинособак, ті самі хахли-малароси, про яких так мріють кацапи.
Я особисто вже давно не дивуюсь творчості порохоскотів. У цих істот нема ані дна, ані кордонів.
 показать весь комментарий
 
 
А ты не хохол? Если нет, ты и не украинец, ибо хохол это не самоназвание, а название которое нам - украинцам, дали соседи.
 показать весь комментарий
 
У порохохудоби як завжди непереборні трабли із причинно-наслідковими зв'язками та формальною логікою в цілому. Бо тупорилі тварини. Такі самі, як і їхні брати кацапи.
 показать весь комментарий
 
Что, быдло, кацапское гугло переводчиком воспользовался ?
 показать весь комментарий
 
Срань козломорда,тобі до українців,як рачки до Київа.
 показать весь комментарий
 
Отправьте на передовую зеленых дегенератов из Трускавца,пусть там продолжат свое обучение !
 показать весь комментарий
 
 
час шел обстрел((( хотя если честно то какой обстрел просто стрельба по живым мишеням((((( Данилюк надо было сразу ночью принимать решение а не боятся разбудить начальство и бросатся почти через 12 часов словами
 показать весь комментарий
 
 
Данилюка в отставку и под суд за смерть 4 ребят!!!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шож тогда за тысячи смертей с петей и пастором тогда делать..?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохоскот нЕлюди.
 показать весь комментарий
 
мертвечук, ахмєтов, фірташ.
FESCO, BURGER KING, крохмальний заводік.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
на гилляки весь мыролюбный вальцманат
 показать весь комментарий
 
 
А до голобородькоманату вопросов нєт?
 показать весь комментарий
 
 
здесь же перемирье, на котором зелепукины и пришли к власти, а там была война
 показать весь комментарий
 
 
Ще не відомо, про яке "вніманіє" торочить Данилюк. І кому на біса потрібні його "соболєзнованія". За оце, зебенята кримінальна справа буде. І реальна, а не така, якими Портной кидається. Це просто злочинна бездіяльність, яка призвела до смертей військовослужбовців. І, як видно з коментаря, наказу, який забороняє вогонь у відповідь, відміняти ніхто не збирається.
 показать весь комментарий
 
 
Так зебилы , зеленский уже зарабатывает на войне или ещё порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
сейчас Данилюк с Богданом, но зелебеньский об этом не знает.
 показать весь комментарий
 
 
Антимокшан Андрей - 06.08.2019, 14:24
в 2018 роци Кіпрська компанія ЗЕбила (власниця 95 кварталу) отримала чистий прибуток в 87 млн. дол., тобто 2,3 млрд. грн. Корпорація Рошен отримала чистий прибуток в сумі 373 млн. грн. тобто в шість разів менше. Рошен в 2018 році сплатило податків на 1,5 млрд. гривень, А 95 квартал - 0 грн. (НУЛЬ).Всі податки кварталу пішли в бюджет Кіпру. Поздоровляю ЗЕБидляччя !
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю на скільки правдиві цифри, але те що патріот Зеленський через кіпрські офшори гроші відмиває це відомий факт.
 показать весь комментарий
 
 
В ответ Зеленский построит мост в Станице Луганской
 показать весь комментарий
 
 
позвонит Баканову, у которого жена гражданка РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Та він би й радий,так не розрішають.
Roman Burko Сьогодні у Станиці на блокпосту біля мосту сидять бойовики, яким палець в рота не клади. Мабуть, на харчах місцевих мешканців розпух той вінні пух...На столі лежить карта розмінувань. Нагадаю, що за домовленостями про розведення сил цього блокпосту не має там бути, але бойовики продовжують грати у рольові ігри і вдавати з себе самопроголошене "сцкк", ховаючи за сіткою кулемет ДШК. Зброя є, також постійно там чатують і російські пропагандони. Отакі "мирні плани"
Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк - Цензор.НЕТ 32
 показать весь комментарий
 
 
"...надо просто перестать стрелять...". да зелебобы????
 показать весь комментарий
 
 
Падла зебильная!. Надо просто прекратить стрелять. Шоб оно сдохло.
 показать весь комментарий
 
 
"коварно открыли огонь". Слово то какое подобрал- коварно. **** расхерачить огневым налетом артиллерии все , что у кацапов там есть Гектаров 20 "перепахать" Смерчем.
 показать весь комментарий
 
 
ДЕ БЛ..Генштаб...ДЕ БЛ--ТІ ЙО***ані ХЕНЕРАЛИ---чому не ведеться стрільба на упередження...
**Укаи сидять в штабах і дивляться, як сєпари облаштовують бійниці
НУ НЕ Пздец?
 показать весь комментарий
 
 
Вот я не топлю за Зелю,но при пЭцЭ,что по нескольку человек не гибло???
 показать весь комментарий
 
Нема нічого гіршого, чим сидіти під обстрілом і не могти дати відповідь.
 показать весь комментарий
 
 
Вот я не топлю за Зелю,но при пЭцЭ,что по нескольку человек не гибло???

Гинули, але зразу відповідь була адекватна. І пошерсти нет....після розмежування та заяняття позицій втрат таких безглуздих при Пороху, якраз і не було.
 показать весь комментарий
 
 
Данелюк не квакай и сиди молча - кучма рулит и решает стрелять ВСУ или нет, защищать им Украину или сидеть молча в окопах.
 показать весь комментарий
 
 
Ні. Відповіді не буде. Він же так і написав.
 показать весь комментарий
 
 
зебилы- обстрел позиций Объединенных сил в районе с. Павлополь Волновахского района Донецкой области со стороны наемников РФ во вторник утром, в результате которого четверо украинских военнослужащих погибли, является грубым нарушением договоренностей о перемириие это не нарушение,,,, а убийство граждан Украины о котором Вы договорились с убийцами назвав убийство- перемирьем...
 показать весь комментарий
 
 
Світла пам*ять загиблим ...

Решту люди вище вже написали.
Просто розстріляли хлопців.
 показать весь комментарий
 
 
"Перемирие" говорите... "Разведение сил "..., "Восстановление моста".., Прекращение блокады ОРДЛо ( хотя какая там блокада, смех один).., Выполнение своей части "минских угод", амнистия, звонок Путину, возвращение в ПАСЕ, "возвращенные" моряки, статус РусЬкого языка, "оппозиция" ОПЗЖ из Москвы не вылазит.. О ЧЕМ ЭТО МЫ. Сегодня погибли ЧЕТЫРЕ воина ВСУ. А у нас дип отношения до сих пор ( Грузия в этом смысле оказалась честнее), и вот такие вот разговоры о том, о сем. В общем что при Пэте что при Вове.
 показать весь комментарий
 
 
Я , канєшна діко ізвіняюсь ,твк а хто тепер у нас марадьор ?
 показать весь комментарий
 
вони ***УКИ напишуть в ПАСЕ --ОТ БЛ. ...і -не останется без внимания
 показать весь комментарий
 
 
Як вони збираются "незалишити без уваги" це вбивство, якщо надо "прікратіть стрєлять"?
 показать весь комментарий
 
 
выскажут соболезнования родственникам и жутко возмутятся.
 показать весь комментарий
 
 
зебилизация коснется всего, и армии в том числе! Украина на краю пропости.
 показать весь комментарий
 
 
"...не залмшиться без уваги".Пальчиком "ну-ну" сделаешь,плять?
 показать весь комментарий
 
 
4 жизни унесло и это является ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ,что дальше есть куда глубже?озабоченность ЗЕбил выразит?
 показать весь комментарий
 
 
В жопу засунь свои сочуствия. Если наших бойцов положили с обычного гранатомета то ето значит что враг подошел к нашим позициям в упор.
 показать весь комментарий
 
 








****** Рабовладелец

@UsPavlo

Сегодня погибло уже четыре(!) наших морпеха. Как сказал один у......ан
@dubinskypro
: надо просто снять блокаду и больше торговать с террористами и рашкой и все станет хАрАшо.
 показать весь комментарий
 
 
Всі хаяли Пороха, а проте, таких втрат після розмежування при його правлінні не було. Схоже теперішня влада не цінує життя воїна-українця і бере приклад з свого грьобаного північного "сусіда".
 показать весь комментарий
 
 
"коли бойовики підступно відкрили вогонь..." ти, падло, *******?! підступно? це війна, п'ятий рік сраної війни! так на війні й відбувається, без реверансів. а, забув, ви ж домовилися, ви ж припинили стріляти й тепер не розумієте, чого це "бойовики" (не окупанти, не колаборанти), а такі собі просто "бойовики"-такі ж, мабуть, українці" вбивають хлопців. сраний ти Alex.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь бери Зеленского, Хомчака, Мертвечука, Кучму и едьте на похороны сочуствие родным высказывать. Посмотрим что с вами су*ками сделают когды вы скажите что в результате вашего договора связанные наши солдаты запретом стрелять были убиты боевиками.
 показать весь комментарий
 
 
Засунь свою увагу в одне місце. Капітулянти срані, мости вони сєпарам строять.
 показать весь комментарий
 
 
Вы ж сволота после последнего ,,, перемирия " ЗАПРЕТИЛИ давать ответку ! Покраййне мере в СМИ больше нет сообщений о достойных ответах и потерях лугандонцев. А теперь в духе гнилой Европы высказываете озабоченность и грозите не забытым вниманием. Плевать парашенским ублюдкам на ваше ляляканье, они понимают только хороший удар по хлебалу.
 показать весь комментарий
 
 
Не останется без внимания - известим миссию ОБСЕ и попросим наших западных партнеров выразить озабоченность?
 показать весь комментарий
 
 
Снести позиции боевиков в месте с населенный пунктом.
Все равно кто хотел жить в Украине давно выехали осталось только перхоть.
 показать весь комментарий
 
 
так зеля козырял что на этот раз перемирие было с ответственностью сторон, где ответственность
 показать весь комментарий
 
Меньше слов зекоманда(!)-дешевле телеграмма.Хватит уже эти бла-бла-бла.Или зеленский президент,или насрано!
 показать весь комментарий
 
штейняку вместе с вальцманякой на гилляку.
 показать весь комментарий
 
Не залишиться без уваги-мабуть 95-й квартал заклєйміт позором ординціів на своїх концертах
 показать весь комментарий
 
 
ждите, щас зеля задвинет что надо просто дальше отвести войска, до посередины как минимум...
 показать весь комментарий
 
 
самое время зеле съездить отдохнуть, или на лигу смеха поулыбаться
 показать весь комментарий
 
 
РПГ ведь далеко не летает, от 100 до 700 метров (в зависимости от модели). Т.е. когда противник от тебя на таком сверхмалом расстоянии для любого вида оружия, находиться так кучно (как минимум 4 человека рядом) и рыть окопы в полный рост - это просто самоубийство. Это ж как надо было уверовать в хлебное перемирие чтобы так подставиться?
 показать весь комментарий
 
6 августа 1996 года началась знаменитая операция «Джихад»
6 августа 1996 г. до рассвета чеченские муджахиды атаковали Грозный Началась операция "Джихад". Приказ о проведении операции отдал презизент ЧРИ Зелимхан Яндарбиев. Командовал операцией начальник генштаба ЧРИ Аслан Масхадов.
Попав в тяжелую ситуацию, российское руководство было вынуждено пойти на мирные переговоры и подписать так называемое Хасавюртовское соглашение, по которому России пришлось вывезти все свои войска из Чечни до января 1997 года.
Численность подразделений, вошедших в нашпигованную российскими войсками чеченскую столицу, составляла всего 850 бойцов .
Эти неполных два батальона смогли не только полностью парализовать все боеспособные части русских войск в городе, но и намертво блокировать любые попытки оккупационного командования отбить Грозный, несмотря на то, что со стороны Ханкалы и аэропорта имени Шейха Мансура (двух основных военных баз оккупантов) российские генералы бросали в центр города все новые и новые бронеколонны и штурмовые отряды спецназа.
Были так же блокированы попытки русских войск пробиться в Грозный со стороны Гудермеса и других направлений. Подразделения моджахедов провели несколько успешных засадных операций, после которых кафиры отказались от продвижения к чеченской столице.
Так был блокирован эшелон с живой силой и бронетехникой, который пробивался в Ханкалу из Гудермеса, а со стороны Ингушетии муджахиды остановили и разгромили отряды спецназа, который двигался в направлении западного пригорода Грозного в поселок Черноречье.
Российские колонны были разгромлены в Курчалоевском районе и блокировано передвижение оккупантов в остальных районах страны.
В ходе двухнедельных боев за город к 850 моджахедам присоединилось до 2 тысяч народных ополченцев.
Ещё за 2 недели до штурма Грозного чеченские бойцы обращались к российским солдатам и к завгаевской милиции с призывом не оказывать сопротивление. В Грозном разбрасывались листовки, чеченские муджахиды связывались по радио с русскими кафирами.
В первые два дня в боях за Грозный (Джохар) чеченскими подразделениями было уничтожено более 400 русских солдат, расстреляно 28 взятых в плен наёмников-контрактников, подбито 27 единиц бронетехники, захвачены 4 БТРа, 1 120-миллиметровый миномёт, более 300 единиц стрелкового оружия, большое количество боеприпасов и гранат.
Между сёлами Джугурты и Майртуп чеченские муджахиды атаковали российскую колонну. Было подбито 12 единиц бронетехники, более 100 солдат было убито.
Остатки колонны отошли к Курчалою.
8 августа около 13.40 над Грозным был сбит российский самолет, бомбивший жилые кварталы. За этот день боёв чеченскими бойцами было уничтожено около 120 солдат, захвачено 2 танка, 4 БТРа, 2 БМП.
В ответ на штурм города русские кафиры стали убивать мирных жителей в других районах страны.
Так 7 августа 1996 года из Грозного по дороге на Шатой в сторону села Пригородное были расстреляны 2 автобуса и 2 легковые машины с беженцами. Около 13 часов российские вертолёты обстреляли ракетами автобусы. 22 человека были убиты, из них 6 детей в возрасте от 3-х до 5-ти лет. Более 30 человек были ранены. Люди собирали на дороге разорванные на куски тела беженцев.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх