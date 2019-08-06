 Городу не хватает 7 млн на инсулин, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщает на своей странице в сети Facebook.
"Государство вновь оставило больных сахарным диабетом без инсулина. Из государственного бюджета для Франковска выделены 5 млн гривен в год. А в городе 1143 больных сахарным диабетом, которым нужны около 1 млн грн в месяц. То есть это 12 миллионов. И это только франковцы", - заявил мэр.
"Это государственная программа, никак не могу понять, почему ее должен финансировать городской бюджет. Ранее государство само закупало инсулин и раздавало его в заведения. Сейчас областная власть говорит, что это наши жители. И наши проблемы", - продолжил Марцинкив.
Марцинкив заверил, что городские власти будут искать дополнительные средства и перераспределять их, чтобы 1143 жителя Ивано-Франковска не остались без лекарств, от которых зависит их жизнь.
І 7 млн, щоб заплатити Портянці теж є.
Ви зробили це разом! Зє!
Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.
Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности Панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций.
Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну.
Также мы надеемся, что после назначения нового Генерального прокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.
Документ здесь: http://bit.ly/31i6lLb.
(c)
Portnov
И даже он теперь ни в чем не виноватый
Это 2015 гг
Ну не посадили его, теперь он развернулся
Единственного из всех
Правда деньги почти все ему вернули, ещё и через банк Порошенко (см. расследование Гнапа)
Там ещё Гонтареву на допрос в ГБР с Петей вызывают
Имхо финансовые преступления доказываются проще остальных.
Пошла работать, перерыв все