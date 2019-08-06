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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Ивано-Франковск (573) инсулин (16) Марцинкив (6)

 Городу не хватает 7 млн на инсулин, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявляет, что городу не хватает 7 млн грн на инсулин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщает на своей странице в сети Facebook.

"Государство вновь оставило больных сахарным диабетом без инсулина. Из государственного бюджета для Франковска выделены 5 млн гривен в год. А в городе 1143 больных сахарным диабетом, которым нужны около 1 млн грн в месяц. То есть это 12 миллионов. И это только франковцы", - заявил мэр.

"Это государственная программа, никак не могу понять, почему ее должен финансировать городской бюджет. Ранее государство само закупало инсулин и раздавало его в заведения. Сейчас областная власть говорит, что это наши жители. И наши проблемы", - продолжил Марцинкив.

Марцинкив заверил, что городские власти будут искать дополнительные средства и перераспределять их, чтобы 1143 жителя Ивано-Франковска не остались без лекарств, от которых зависит их жизнь.

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Городу не хватает 7 млн на инсулин, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141479
 
 
 Топ комментарии
 
Мэр врёт, Супрун сказали что мы, украинцы обеспечены всем и даже можем ругаться матом, это полезно, особенно при сахарном диабете.
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Лікарь Смерть,онука Менгелє,знає що робить,це 144 реформа від Петра.
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Друзья, информирую вас, что наша работа с Панамскими адвокатами достигла первого результата - специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.

Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.

Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности Панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций.

Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну.

Также мы надеемся, что после назначения нового Генерального прокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

Документ здесь: http://bit.ly/31i6lLb.

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Совет форумчанПравила форума
 
Проте в державі є 350млн. на місяць щоб подарувати їх Коломойському, чиї феросплавні заводи платять тепер за електроенергію 57 коп. за кіловат (саме стілки він економить тепер).
І 7 млн, щоб заплатити Портянці теж є.
Ви зробили це разом! Зє!
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Мэр врёт, Супрун сказали что мы, украинцы обеспечены всем и даже можем ругаться матом, это полезно, особенно при сахарном диабете.
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Лікарь Смерть,онука Менгелє,знає що робить,це 144 реформа від Петра.
 показать весь комментарий
 
 
Друзья, информирую вас, что наша работа с Панамскими адвокатами достигла первого результата - специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.

Этому предшествовал мой письменный аффидавит - показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.

Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности Панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций.

Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну.

Также мы надеемся, что после назначения нового Генерального прокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

Документ здесь: http://bit.ly/31i6lLb.

(c)
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Я так и знал , шо ты проклятый , кремлевский агент Місту бракує 7 млн ​​на інсулін, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 4767
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Та лаааадно ... Стекломой будешь ? Мне пригожен сегодня прислал пару флакончиков , шоб я не загнулся .
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Прикинь выясняется что даже Портнов в судах оспорил все обвинения против него
И даже он теперь ни в чем не виноватый
Это 2015 гг
Ну не посадили его, теперь он развернулся
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А Янукович, на которого работал Портнов - теперь что, "Спаситель Отечества в изгнании"?
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А Януковича осудили
Единственного из всех

Правда деньги почти все ему вернули, ещё и через банк Порошенко (см. расследование Гнапа)
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Читаю Портнова пару раз в неделю как детектив
Там ещё Гонтареву на допрос в ГБР с Петей вызывают

Имхо финансовые преступления доказываются проще остальных.

Пошла работать, перерыв все
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Да, детектив, наверное, интересный. Портнов там чьи-то уши покупать собирался. Купил уже или нет?
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ПАП еще и заработал за выдачу налички. Около 20 миллионов.
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А мэру Ивано-Франковска на государственный Мерседесс или Крузер денег хватает? А заместителям? А заместителям заместителей?
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