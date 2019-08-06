 Если Россия "уберется восвояси" с Донбасса, "гражданский конфликт" закончится за две недели, - Коломойский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский олигарх Игорь Коломойский сказал в интервью российскому РБК, комментируя свое предыдущее высказывание о "гражданском конфликте" на Донбассе.

"Я и сейчас называю [это] гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", - сказал Коломойский.

Он также выразил уверенность, что реинтеграция Донбасса после этого произойдет автоматически. "Вам надо свалить просто и все реинтегрируется", - считает Коломойский.

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По его мнению, мирное урегулирование нужно проводить исключительно по Минским соглашениям, но их необходимо немного изменить.

"Украина - единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе", - сказал Коломойский.

"Минские соглашения - единственный документ, по которому стоит двигаться. Но прошло уже 4,5 года и надо провести апдейт. Конфликт идет пять лет. Естественно, есть элементы блокады и ограничений и люди страдают… Все от этого устали. Но с обеих сторон есть те, кто к этому привык, более того, там есть и бизнес. И уголь с Донбасса идет сначала в Россию, а потом к нам в Украину. И сталь там выплавляет товарищ Курченко по полмиллиона тонн в месяц и продает ее под вашими сертификатами", - сказал украинский олигарх.

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