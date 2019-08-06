 Если Россия "уберется восвояси" с Донбасса, "гражданский конфликт" закончится за две недели, - Коломойский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский олигарх Игорь Коломойский сказал в интервью российскому РБК, комментируя свое предыдущее высказывание о "гражданском конфликте" на Донбассе.
"Я и сейчас называю [это] гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", - сказал Коломойский.
Он также выразил уверенность, что реинтеграция Донбасса после этого произойдет автоматически. "Вам надо свалить просто и все реинтегрируется", - считает Коломойский.
По его мнению, мирное урегулирование нужно проводить исключительно по Минским соглашениям, но их необходимо немного изменить.
"Украина - единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе", - сказал Коломойский.
"Минские соглашения - единственный документ, по которому стоит двигаться. Но прошло уже 4,5 года и надо провести апдейт. Конфликт идет пять лет. Естественно, есть элементы блокады и ограничений и люди страдают… Все от этого устали. Но с обеих сторон есть те, кто к этому привык, более того, там есть и бизнес. И уголь с Донбасса идет сначала в Россию, а потом к нам в Украину. И сталь там выплавляет товарищ Курченко по полмиллиона тонн в месяц и продает ее под вашими сертификатами", - сказал украинский олигарх.
мине интересно шо скажет за "гражданский конфликт" гражданин донецких рэспублик ахметов (позывной Гудок)...
Ех, Зєля...
Почему Бу...ов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?
Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?
Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
Иловайск был чисто милицейской операцией. Планирование проводилось не военными, а Корбаном, Семенчено и прочими умниками, которые сейчас перекладывают ответственность на ЗСУ. Легализовал операцию с участием ЗСУ Хомчак, который нарушив приказ Муженко поехал в Иловайск. А потом сбежал и неизвестно где пропадал трое суток. И найден был на том месте, которое до этого прочесывал армейский спецназ.
Муженко не планировал операцию по Иловайску, он просто не мог ее планировать. Потому что это была чисто милицейская операция. Муженко уже вынужден был спасть людей, которых завели на бойню авантюристы.
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
Почему-то сегодня Бутусов не рассказывает, что это была МВДшная операция. Даже не операция, а авантюра.
Без разведки. Без резервов. Без связи. Без коммуникации. Все с колес. Руководимая по мобильному телефону.
Почему Бутусов обвиняет во всем не Корбана и компанию заведших людей в ловушку, а тех, кто делал все чтобы спасти людей?
Я очень надеюсь, что когда-то будет проведено расследование. И наказание понесут авантюристы.
Иловайск это трагедия, большая трагедия. Трагедия случившаяся по стечению обстоятельств и по сумме роковых ошибок. Но она случилась, прежде всего потому, что солдаты чужого государства зашли на нашу территорию и убили наших ребят. И требовать наказания нужно для тех, кто отдал приказ зайти на территорию сопредельного государства и открыть огонь. Ко всем много вопросов. Но враг у нас, по прежнему, один на всех.
Навіщо це їм? Адже у них тут все чудово складається...