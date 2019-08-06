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Все про:голодовка (727) призыв (493) Харьковщина (1353) военнослужащие (4257)

 На Харьковщине неделю голодал призывник, отказавшийся приносить присягу

В Харьковской области в военной части 3017 прекратил голодовку призывник Егор Потаманов, который отказывался приносить присягу.

Об этом сообщает местная редакция "Суспільного" телевидения, передает Цензор.НЕТ.

Потаманов объявил голодовку на прошлой неделе, 29 июля, в знак протеста против незаконного задержания и доставки в военкомат.

По словам брата призывника, Дмитрия Тишенко, парня около двух месяцев назад задержали на железнодорожной станции неизвестные люди, которые не представились и не показывали удостоверений. В наручниках Потаманова доставили в военкомат, где сообщили о призыве в Национальную гвардию.

По версии замкомандира части по работе с личным составом Игоря Николаева, Потаманов был призван на срочную службу Харьковским военным комиссариатом.

"Во время отбора парень добровольно изъявил желание проходить военную службу в рядах Национальной гвардии. Потом - отказался от присяги. По данному факту было проинформировано Госбюро расследований", - заявил Николаев.

29 июля Потаманов объявил голодовку в знак протеста, сегодня он прекратил ее после свидания с матерью.

В воинской части отметили, что в случае незаконного задержания или похищения человека родным стоит обратиться в Национальную полицию, которая и установит законность призыва Потаманова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141475
 
 
 Топ комментарии
 
Може його в тюрму перемістити,хай там голодує
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Будет гвардейцем кардинала.
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И что ты этим добьешься? Он захочет служить? Давай полстраны пересажаем и тебя в том числе. Совок из головы выбивай потихоньку, тУремщик.
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Може його в тюрму перемістити,хай там голодує
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Можно и переместить, законов то нету. Его как раба похитили, можно продолжить издеваться.
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А звідки відомо те,що його хтось вкрав?
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Поэтому фсех сое-ольгинцев надо задержать и в наручниках доставить на фронт!
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И что ты этим добьешься? Он захочет служить? Давай полстраны пересажаем и тебя в том числе. Совок из головы выбивай потихоньку, тУремщик.
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Для таких лучше 3 года альтернативной службы. Санитаром в госпитале.
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В принципі все одно,що він захоче чи не захоче. А тобі я міг би вибити совком із голови пилюку непотрібну
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А ви краще Конституцію читайте... та ККУ. На альтернативну може податися... не захоче - до тюрми. За цього ушльопка ніхто не буде служити, чи працювати. Жерти ж воно хоче? Мамашка приїхала та тормозок привезла.. оно і перестало голодувати... А якщо таким щось не подобається - воно може змінити громадянство і виконувати закони іншої країни... А тут - ЗОБОВЯЗАНИЙ!
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Зачем в тюрьму? Выбить пистолетом зубы и отправить на рытьё окопов, раз нормально служить не хочет. 100% путинвведист
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bред какой то.. кого сейчас голоданием удивишь? У всех лишний вес, в результате станешь красивым и стройным, вот если бы зажирание, о, это смертельная опасность и колоссальный вред организму.
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В глаза долбишься? Читай текст - НЕДЕЛЮ ГОЛОДАЛ.
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По нему видно, что и неделю назад он жирным не был.
И эта, за метлой следи, хамло.
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Як я бачу то воно - ГОЛОДУН... аж цілу неділю потерпав від беззаконня і свавілля Конституції України... У цього голодуна на лобі 335 ККУ написана... Трьошечку по рогам схлопоче - і голодун пройде.
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Надавили на мамашу, та уговорила сынулю. Потенциальный самострел.
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Выслать в днырище.
Может он присягу сепарам с удовольствием даст.
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а за шо хлопцю воювати? Жити нема де, навчання недоступне, роботи нема - за шо йому життя віддавати???
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Якщо тупий зедебіл, тоді - да, роботи нема. Як приклад - новообрані зедепутати.
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Не понимаю, а в чем прикол принудительного призыва? Какой из них солдат получится, если они НЕ ХОТЯТ. У нас 2/3 молодежи не хочет служить и считает службу непрестижной, готовы любыми путями ей противостоять - это реальность. Какой толк от этого призыва, кого мы взрастим принудительным призывом? Ну или что, пересажать 2/3 молодняка за уклонение?

Срочный призыв нужно отменять, либо вплотную заниматься престижем армии.
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Не нужно 2/3 молодежи сажать!!! Нужно посадить по 100 человек в каждой области и сразу патриотизм пойдет вгору! Вот в Германии безбилетных вывели из трамвая расстреляли, всего ничего таких-то 20 человек!!! и сколько лет прошло налоги платят зайцев нет, все законопослушные!! Красота!!!
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И ты хочешь сказать что в Германии сейчас нет преступности? Ведь преступников тоже в концлагерях сжигали наравне со всеми.
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Мы же сейчас не о преступности! А о гражданственности!!! (а преступность есть, но ее мизер)! А коррупция там есть только на высшем уровне, а бытовой как у нас коррупции почти нет!
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Более двух тысяч километров границы говорят нам, что от массовой призывной армии нам никуда не уйти. В случае войны не сгодятся только слепые. Остальные пойдут хотя бы в части обеспечения, инженерные войска или на заводы крутить гайки. Странные ограничения по здоровью тоже пора пересматривать.
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До пЭти военкоматы ломились от добровольцев а сейчас отказники... Вот как мальдивский диабетик убил в людях Патриотизм своим мародерством ВСУ и офшорами.... На гиляку сцуку !!!
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Чепушило - если я действительно тебя нагружу - то ты шоколадная мразь куй вывезешь !!!
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А какой прикол миллиардеру воровать? Ему мало что-ли? А потом еще и трястись чтоб не всплыло. Неплохо - могут посадить лет на 10 - че ему с тех денег будет? Тем более что разлагается от диабета, и еще х.з. проживет ли хоть этих 10 лет.
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Зяблик, хоть одна волна мобилизации прошла без недоборов, начиная с 2014 года?
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Зе пришел к власти, что еще сказать...….
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В начале ноября 2018 года военком Киева Сергей Клявлин признал, что план призыва выполнен лишь на 39,5%.
«Жители Киева на призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их разыскиваем при помощи органов Национальной полиции и доставляем на участки, где определяется их пригодность к военной службе», - сообщает Клявлин.
В столице уклоняются от призыва 23 тыс. 494 человека.
В Закарпатской области из нескольких сот человек, запланированных к призыву этой осенью, удалось найти лишь 42 призывника. «90% мужчин, которые получают повестки, в военкоматы не приходят вообще. Много кто из призывников в целях уклонения беспрепятственно пересекает государственную границу, что делает невозможным их оповещение», - заявляет губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.
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Може він не хоче служити у ментовці. Переведіть його в ЗСУ,
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ИМХО, и пацан неправ (наверняка добровольно не являлся), и военкомат (нет у них прав на отлов призывников).
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