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Все про:СБУ (13686) Черкасщина (602) махинации (471) Государственная исполнительная служба (23)

 СБУ разоблачила миллионные махинации с госимуществом в Государственной исполнительной службе Черкасщины

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный коррупционный механизм по продаже имущества, переданного в доход государства.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица регионального Управления государственной исполнительной службы вместе с руководителем фирмы, осуществляющей оценку и реализацию движимого и недвижимого имущества, систематически занижали его реальную рыночную стоимость. За внесение в официальные документы заведомо ложных сведений должностные лица получали "бонусы" от покупателей.

В ходе проверки законности продажи здания, расположенного в центре Черкасс, правоохранители обнаружили значительные нарушения. В результате занижения стоимости объекта, по предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил почти три миллиона гривен.

По результатам проведения неотложных следственных действий в Управление ГИС правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

На данный момент руководителю оценочной фирмы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к сделке.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141474
 
   
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а ми їм ше і жалованійє платимо шоп не корупцініровалі
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а где ГБР, НАБУ, САП...?

или на прорыв канализации скоро тоже СБУ вызывать будем?
*****, сепарня по Киеву пешком ходит... а им медом намазано... выяснить хто как чего делил в Черкасах.
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Ну так президент без ВР мог поменять только руководителя СБУ.
Ждем новій парламент, думаю будет интерестно.
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" Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица регионального Управления государственной исполнительной службы вместе с руководителем фирмы, осуществляющей оценку и реализацию движимого и недвижимого имущества, систематически занижали его реальную рыночную стоимость. За внесение в официальные документы заведомо ложных сведений должностные лица получали "бонусы" от покупателей "

Никакой путен не нанесет столько вреда , сколько это сделают украинские чиновники . путен им и в подметки не годится . Я голосовал за террор для чиновников , патамушо если не искоренить эту падаль , то Украине будет капут .
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после выборов уже и так капут, зебилизация страны. а для тупых лохов объясняю. материалы в СБУ есть на всех чиновников, во всех секторах и сферах экономики и управления. на каждом секторе куратор, собирает инфу и составляет отчеты начальству. от горгаза, до облэнерго. с каждого тендера копейка. ничего не поменяется. сегодня- цирк, представления для биомассы, сливают мелких и ненужных. хлеба нет и не будет, а цирк-сколько угодно.
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