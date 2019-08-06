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Все про:лишение (18) Москва (2649) прокуратура (3591) Россия (73533)

 Прокуратура Москвы требует отобрать ребенка у участников акции протеста 27 июля

Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием лишить родительских прав семейную пару, которая взяла годовалого ребенка на акцию 27 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры г. Москва.

"Прокуратурой г. Москвы организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа т.г. лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних. Установлено, что супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в г. Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в г. Москве.

"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка , находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - считают в прокуратуре.

Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141473
 
 
 Топ комментарии
 
ПАСЕ, Меркель и Макрон помогут защитить ребенка и родителей от шакалов пуйла?
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Маразм крепчал и танки наши быстры.
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А коли будуть казнити на площі за участь в акціях протесту? Якось недопрацьовує путін, старий став, некреативний.
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на москалях путін проводить досліди, намагається дослідним шляхом встановити скільки потрібно мучити дикунів-москалів щоб ті його з'їли!
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Я жду когда путен отожмет все пенсии и соцвыплаты , шоб москали начали жрать подножный корм . И шоб ******** обязательно рассказывал по зомбоящику , шо подножный корм типа одуванчиков дюже полезный Прокуратура Москви вимагає відібрати дитину в учасників акції протесту 27 липня - Цензор.НЕТ 2733
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Надо лишить родительских прав всех участников акций протеста Московии.
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Кто будет растить и воспитывать этих детей?
Милонов с Жириком?
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Суворовские и Нахимовские училища вырастят из них отличное пушечное мясо.
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Ну и чем не тупое сравнение?

Тем что трусу и ничтожеству Путину до Муссолини как тебе до профессора логики.
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Иди кружи на стороне, бивень. Свою логику в очко себе задвинь.
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ПАСЕ, Меркель и Макрон помогут защитить ребенка и родителей от шакалов пуйла?
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мусора устроили побоище..а виноваты родители..
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Не мусора, а полиция, и не побоище, а провели воспитательную работу среди ватанов, радовавшихся оккупации Крыма и побоищу на Донбассе.
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думаю..что среди есть те..кто выходил с немцовым на митинги за украину..
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Не видел ни одного плаката "Руки прочь от Украины". "Украина" пишется с большой буквы.
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На россии и не мусора?...
Странное заявление. Они намного хуже протестующих ватанов.
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Как говорил товарищ Саахов-это две стороны одной медали. Они стоят один одного.
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Среди протестующих против пуйла могут быть и сторонники Украины, а вот среди ментов и фанов пуйла таких точно нет.
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Не бывает москалей стороннников Украины.
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Немцов, как и другие ораторы после него, сказал, что вторжение на Украину жестоко ударит по России, которой, по его мнению, в результате санкций придется пережить изоляцию, рост цен, падение доходов и ужесточение режима.
"Он - больной человек [...] Нет, он не просто больной человек. Он еще и циничный и подлый человек. Используя эту операцию по оккупации Крыма, он собирается править вечно!" - сказал Немцов о Путине.
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Немцов - вбитий.
Новодворська - померла за дуже підозрілих обставин.
Інші проукраїнські опозиціонери в них - на рівні статистичної похибки.
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Единичные случаи все-таки встречаются, например, Новодворская.
Но в общем, я с Вами согласна.
Не_таких_русских почти не встречается в природе, поэтому ни о каком примирении с ними не может быть речи.
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Додам: поодинокі екземпляри "других русских" давно усвідомили, що "спасать расею" - марна справа, там вже треба думати тільки про еміграцію, поки ще можна. Це фінальна стадія катастрофи корабля, коли пізно намагатися втримати його на воді - тут вже рятуйся, хто може.
Як сказав хтось з емігрантів - ностальгувати по берізках та ведмедях краще з безпечної відстані.
А канонічно ВЫПИТЬ ВОДКИ можна в будь-якому Russian restaurant.
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есть такие - которых скоро у нас спасать надо будет - побегут - есть такие и это факт - просто Люди - а это в их условиях уже поступок
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Исключения лишь подтверждают правило: Русский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос
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Як показує досвід, в них "Крим не бутерброд" і "п***н - *****, но хахли всьо равно фошизди".
Тож нехай сміття відбивають бруньки ватанам за цивільний непослух. Кацапня має терпіти борошна.
Зараз поїм та висловлю занепокоєння. А потім, може, навіть глибоку стурбованість.
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забрать ребенка выдать телевизор . а то занимаются черте чем ( воспитанием детей ) и не знают как хорошо им живется
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Протестуючі навіть використали Х..ловську тактику прикриватися жінками й дітьми, а в них дитину відбирають. Х..ло навіть свої правила не поважає, а ще хочуть щось добитися від нього.
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А как насчет того что-бы обновить концлагеря?
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Я якби їх з дитиною у автозак запхали та причинили потім у обізяннику, то там дитина була б у безпеці?
До речі у нас це все попереду. Така сама хуцпа у Зєєєлі і ЗєКоМанди.
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Ті прокурвори, що у 2014 році шили 15 років багатодітному батьку за 4 шини в багажнику і судді, які арештовували цього батька, усі 5 років ******** каденції "вірою і правдою" служили жителям "по-новому".
Так що ми теж недалеко відстали.
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Это просто замечательно! А ещё нужно у непокорных холопов отобрать квартиры, машины и отдать их руцгвардейцам.
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сссрию концлагерную расшатали и безумную рашку расшатают.
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Правильно!!!! Клара целкін,з надюшею крупською пропонували просто забирати дітей та виховувати їх окремо у дітбудинках, як справжніх ленінців, щоби не заважали батькам будувати сосіалізм...
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Заберут и передадут в Суворовское училище.. где то в Османской империи это практиковали для создания янычарского корпуса.
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Северная корея нервно курит в сторонке.
Прикольно наблюдать как у кацапов дно улетает на луну.
Скрепньіе думали, что ****** запад игрой в демократию, а сами по тихому будут свой имперский шовинизм продвигать.
А вьішло что на#бали самих себя)))
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Лет ми спик фром май харт. Зере из НОУ боттом ин раша эт олл.
Эвритайм ит симз ту би зе вери боттом - упси-дейзи, сомбади из кнокинг фром белоу энд ит хеппенз ту би джаст э нью дипер левел.
Но маттер хау мени левелз ю шуд брейк - раша из рили ********.
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