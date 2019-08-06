 Прокуратура Москвы требует отобрать ребенка у участников акции протеста 27 июля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры г. Москва.

"Прокуратурой г. Москвы организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа т.г. лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних. Установлено, что супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в г. Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в г. Москве.

"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка , находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - считают в прокуратуре.

Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.

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