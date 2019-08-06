 Прокуратура Москвы требует отобрать ребенка у участников акции протеста 27 июля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры г. Москва.
"Прокуратурой г. Москвы организованы проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа т.г. лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних. Установлено, что супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в г. Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в г. Москве.
"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка , находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - считают в прокуратуре.
Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.
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Тем что трусу и ничтожеству Путину до Муссолини как тебе до профессора логики.
Странное заявление. Они намного хуже протестующих ватанов.
"Он - больной человек [...] Нет, он не просто больной человек. Он еще и циничный и подлый человек. Используя эту операцию по оккупации Крыма, он собирается править вечно!" - сказал Немцов о Путине.
Новодворська - померла за дуже підозрілих обставин.
Інші проукраїнські опозиціонери в них - на рівні статистичної похибки.
Но в общем, я с Вами согласна.
Не_таких_русских почти не встречается в природе, поэтому ни о каком примирении с ними не может быть речи.
Як сказав хтось з емігрантів - ностальгувати по берізках та ведмедях краще з безпечної відстані.
А канонічно ВЫПИТЬ ВОДКИ можна в будь-якому Russian restaurant.
Тож нехай сміття відбивають бруньки ватанам за цивільний непослух. Кацапня має терпіти борошна.
Зараз поїм та висловлю занепокоєння. А потім, може, навіть глибоку стурбованість.
До речі у нас це все попереду. Така сама хуцпа у Зєєєлі і ЗєКоМанди.
Так що ми теж недалеко відстали.
Прикольно наблюдать как у кацапов дно улетает на луну.
Скрепньіе думали, что ****** запад игрой в демократию, а сами по тихому будут свой имперский шовинизм продвигать.
А вьішло что на#бали самих себя)))
Эвритайм ит симз ту би зе вери боттом - упси-дейзи, сомбади из кнокинг фром белоу энд ит хеппенз ту би джаст э нью дипер левел.
Но маттер хау мени левелз ю шуд брейк - раша из рили ********.