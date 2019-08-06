 "Укрпочта" подала апелляцию на решение суда о незаконности закрытия почтовых отделений в Черниговской области

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты", передает Цензор.НЕТ.
Жалобу на решение Окружного админсуда подали 2 августа в Шестой апелляционный административный суд. Иск касается закрытия Укрпочтой почтовых отделений в населенных пунктах, где проживает менее 2 тысяч жителей. В таких селах Укрпочта пытается ввести мобильные отделения.
В Укрпочте отмечают, что суд принял решение о повторном открытии почтовых отделений в селах Черниговской области с нарушениями. В частности, суд не учел, что Укрпочта не бюджетная организация, а предприятие, которое может самостоятельно определять количество своих отделений. Также, как считают в Укрпочте, суд проигнорировал отсутствие у истца доказательств того, что отсутствие стационарных отделений нарушает права жителей сел Черниговской области.
-а он ті газ-52 післявоєних та уазіків їм все ще забороняють списувати(нехай купують запчастини в раші через діток свиней)
-і ось тому мають бути закриті збиткові відділення для того щоб іншим створити належні умови та гідну зарплатню..
-а то цікаво як отій поштарці нести у сумці сто тисяч гривень...коли і за 50 гривень на цигарки можуть убити..