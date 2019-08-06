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 За рубежом
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Все про:Россия (73533) США (15188) Сурков (229) Волкер Курт (479)

 В России заявляют, что Волкер отправил запрос на встречу с Сурковым

В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Волкер-Сурков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интефракс-Украина", об этом во вторник журналистам сообщил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - заявил Чеснаков.

Как сообщалось, обсуждения вопросов урегулирования на Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.

Между тем информированный источник уточнил "Интерфаксу", что американская сторона предлагает провести встречу в формате Волкер-Сурков в конце августа.

"Курт Волкер предлагает организовать встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа", - сказал директор центра политической конъюнктуры.

В то же время, по его словам, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу, если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3141467
 
 
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Та что вы следите за каждым шагом того Волкера? У нас теперь през наркоман, и ложил он на этого амера, сидя на пляжу, когда тот по передку в одиночестве шастал
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а что же этому Волкеру от Cуркова то нужно? может сделку заключить за спиной хотят и прекратить эту войну наконец? Судя по Зеленскому выполнять свое обещание закончить войну и договариваться со всеми - это не проходит, поэтому решать будут за спиной.
Хотя америкосам и не выгодно прекращение войны.
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>а что же этому Волкеру от Cуркова то нужно?


По-видимому, какой-то ультиматум передаст.
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ультиматумы только Украина может предьявлять россии, полякам или венграм. В предвкушении резонанса и желания увидеть как все бегут быстренько их выполнять.
Cша уже вышла из этого возраста и ставить себя в глупое положение из за Донбасса не собирается.
да Cуркова уже сняли с поста главного куратора ордло. Может что-то личное У Росії заявляють, що Волкер направив запит на зустріч із Сурковим - Цензор.НЕТ 1605
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США выполняют свои обязательства по Будапештскому меморандуму, не более и не менее.
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Сурков получил СМС-ку fuck you Surkov которая пришла с телефона Курта Волкера. В МИД РФ теперь заявляют, что Волкер отправил запрос на встречу с Сурковым У Росії заявляють, що Волкер направив запит на зустріч із Сурковим - Цензор.НЕТ 3354
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А Соловьиный помет, Секелев и Сливной бачек-скабеева передали, шо Волкер отправил запрос Суркову на добавление в "друзья" Вконтакте.....
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