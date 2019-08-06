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 ЦИК принял уточненный протокол об итогах голосования в последнем, 210 округе

Во вторник после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, в ходе которого приняла протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе (ОИО) № 210 (Черниговская обл.) с пометкой "Уточненный".

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ.

"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда", - говорится в сообщении.

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"Кроме того, принято решение окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины относительно выполнения полномочий членов этих комиссий на платной основе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. Также Комиссия внесла изменения в состав ОИК по выборам народных депутатов Украины ОИО № 210, образованной в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 г. № 919. В заседании Комиссии объявлен перерыв", - добавили в ЦИК.

Напомним, ранее ЦИК заявил, что не может установить результаты выборов в установленный законом срок из-за решения суда о пересчете голосов в 210 округе.

Источник: https://censor.net.ua/n3141461
 
 
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Вся країна вже давно знає, що політична сила "клована-наркомана" здобула всього-навсього 254 депутатські мандати в новообраній Раді, а політична сила "сивочолого гетьмана та батька" нації - аж 25.. Різниця - більш , ніж в 10-ть разів.. Цей потужний результат є прямим свідченням геніального керівництва країною під час каденції успішного реформатора..
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Именно этот факт и вызывает до сих пор когнитивный диссонанс в размягченных мозгах записных порохососов ЦВК прийняла уточнений протокол про підсумки голосування в останньому, 210 окрузі - Цензор.НЕТ 321 Они до сих пор живут в вымышленном мирке 144-ех патужных рехворм и невиданных перемох свинорошена и никак не могут понять, почему подавляющее большинство украинцев не видят этих созданных минстецьком симулякров. Все это напоминает взаимоотношение пациентов сумасшедшего дома с окружающего этот дом действительностью
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Огласите весь список пожалуйста..Наконец то и мясокомбинат прислал наряды, а то все песчаный карьер, уборка мусора.. ( операция "Ы" подходит к логическому завершению)
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