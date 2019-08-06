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Все про:дети (3649) Львов (3497) фонд (80) онкология (52)

 Фонд "Таблеточки" приобрел за 2,1 млн грн рентген-оборудование для львовской детской больницы

Благотворительный фонд "Таблеточки" в конце июля поставил в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр во Львове новую мобильную цифровую рентген-дугу французской фирмы Apelem стоимостью 2,1 млн грн. Первые операции детям уже сделаны.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Таблеточки", передает Цензор.НЕТ.

"В первых числах августа хирурги больницы уже сделали первые операции с помощью этого рентген-аппарата. Новая рентген-дуга была приобретена вместо старого аппарата 1976 года выпуска. Больница не могла позволить себе купить аппарат за свой счет", - сообщил фонд.

Отмечается, что оборудование сделало сложные операционные вмешательства более безопасными для детей и помогло следить за состоянием пациентов в режиме реального времени.

Аппарат стоит 2,1 млн грн и был приобретен за счет десятков тысяч украинцев, которые вместе с фондом помогают детям бороться с раком в Украине.

Фонд Таблеточки приобрел за 2,1 млн грн рентген-оборудование для львовской детской больницы 01
Справа - детский онколог Роман Роман Кизима, по центру - дети-пациенты, которым уже сделали операции при помощи этого рентген-аппарата.

"Мы очень рады, что получили такое современное рентген-оборудование, которое существенно сокращает время хирургических вмешательств для детей. Мы уже сделали 4 операции по установлению длительных катетеров онкобольным детям, а также сделали обследование мальчика с разрывом пищевода", - рассказал детский хирург Западноукраинского медицинского центра Богдан Романишин.

По словам хирурга, ранее врачам приходилось делать рентген старым "дедовским" методом на пленку и ожидая по 20-40 минут на результат. Во время операций это значительно увеличивало продолжительность хирургических вмешательств. Благодаря новому аппарату теперь можно значительно сократить продолжительность операции и повысить качество ее выполнения, а также освоить новые техники хирургических вмешательств у пациентов как с онкологией, так и с другими патологиями.

"За последние 2 года это третья крупная покупка оборудования для украинских детских больниц фондом "Таблеточки". Наша цель - уменьшить нагрузку на центральные киевские больницы и предоставить детям возможность лечиться ближе к их месту жительства", - отметила исполнительный директор фонда Светлана Пугач.

По словам детского онколога Западноукраинского медцентра Романа Кизима, "новая рентген С-дуга является крайне необходимой для больницы", в частности, для:

  • Проведения хирургических вмешательств у детей с опухолями (грудная клетка, брюшная полость, таз, костный скелет и др.). Такие операции иногда продолжаются до 11-12 часов и требуют немедленного рентген-контроля;
  • Слежение за состоянием детей, которые не могут передвигаться. Это позволяет заблаговременно предупреждать, например, пневмонию, которая является достаточно распространенным видом осложнений у онкобольных;
  • Корректной установки центральных венозных катетеров и портов для введения препаратов во время длительного лечения. До недавнего времени из-за отсутствия такого оборудования катетеризация могла приводить к инфицированию, тромбозу и других осложнений;
  • Установка эндопротезов (например, в коленных суставах) детям, больных опухоли костей или опухоли мышц. Эндопротезирование минимизирует риск ампутации конечностей и повышает качество жизни детей после лечения онкозаболевания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141460
 
 
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Это вам не советы от супрун.
Это - "таблеточки"! Фонд "Таблеточки" приобрел за 21 млн грн рентген-оборудование для львовской детской больницы - Цензор.НЕТ 7981
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2,1 млн? Тьху! ********** 78 млн за месяц потратил, а тут какие-то 2млн.
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"До конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен (около 6,6 млрд долларов по текущему курсу). Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил минфин страны."
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Siemens Powermobile можно купить за 600000, откаты направо, налево и в КРУ никто не отменял
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Фонд "Таблеточки" приобрел за 2,1 млн грн рентген-оборудование для львовской детской больницы



где купил ?? почем??
закардонные продавцы обычно продают с 30% скидкой. Что енто значит??
положили в свой карман минимум 30% от суммы в виде отката.
не сомневайтесь - такой механизьм.
то же самое - откат 30% за привод нового пациента на операцию в зарубежную клинику - костный мозг и другие - стоимости
от 100 000$
делайте выводы
никто запростотак не будет там ничего делать в этих фондах.


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