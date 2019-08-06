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 Общество
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Все про:Минобразования (1101) абитуриент (101) Гриневич (395)

 От рекомендации на бюджет отказались почти 13% абитуриентов, - Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что почти 13% абитуриентов, поступающих на бакалаврат, отказались от рекомендации проходить обучение на бюджетном отделении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Гриневич сказала на пресс-конференции по итогам вступительной кампании во вторник в Киеве.

"В этом году от бюджетных мест отказалось почти 13% рекомендованных для зачисления", - сказала Гриневич на пресс-конференции по итогам вступительной кампании во вторник в Киеве.

По словам министра, это связано с тем, что значительная часть абитуриентов получили рекомендации на бюджет не на самые приоритетные специальности.

В частности, в 2019 году рекомендации на бюджет получило 60 тыс.354 абитуриента, из которых только 87,1% подтвердили намерение учиться по данной рекомендации.

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Среди поступающих 58,7% получили рекомендацию на бюджет по первому приоритету (устанавливается абитуриентом при подаче заявлений), 16,7% - по второму, 9% - по третьему, 5,7% - по четвертому, 4,2% - по пятому, 3,1% - по шестому, 2,5% - по седьмому. Отмечается, что от бюджетного мета по первому приоритету отказалось всего 4,2% абитуриентов, в то время как по 6 и 7 приоритету отказалось 35,8% и 42,4% поступающих соответственно.

По данным Минобразования, 26,08% рекомендованных для поступления на бюджетное отделение воспользовались отраслевым коэффициентом (применяется для поступающих на специальности, которым предоставлена особая господдержка, го можно применить для заявлений по первому и второму приоритету) и 13,7% - сельским коэффициентом (применяется по отношению к выпускникам сельских школ).

Среди прочего, всего 57 человек поступило на бюджет по собеседованию, а 2 тыс 156 абитуриентов рекомендованы по вступительным экзаменам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141459
 
 
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Даёшь квартал, Андрея и Богдана и сваты наконец-то!
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В Слуге Народа вакансий нет.

Корыто "распилено".
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Высшего образования и науки больше в Украине нет.. Уничтожены.. все высшие учебные заведения превращены в бизнес предприятия по выкачиванию денег.. Гриневич, убейся уже об стенку
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Гриневич. Супрун, Кириленко Нищук, Розенко, Рева,насцалик, Кубив,....уберите их уже нафиг.
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Даёшь квартал, Андрея и Богдана и сваты наконец-то!
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«Украинцы слишком много едят» (Рева) - любой квартал нервно курит в сторонке
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«Перекись водорода не обеззараживает раны, женщинам можно сидеть на холодном, лечить туберкулез можно дома» - перлы супрун войдут в историю.
Какой там квартал...
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+1
Свора неадекватных тупарей у корыта.
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не спеши,всему свое время.сначала новое правительство зелебеня пусть сформирует От рекомендации на бюджет отказались почти 13% абитуриентов, - Гриневич - Цензор.НЕТ 5005
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Ой так соя ж кричить. що за все зараз відподвідає .. *кловун Зе *?
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и кто твоему зелебене дохтур,шо он не в состоянии работать с ранее назначенным правительством? Від рекомендації на бюджет відмовилися майже 13% абітурієнтів, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1436тот еще вопрос,сможет ли он работать с вновь назначенным
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В Слуге Народа вакансий нет.

Корыто "распилено".
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Пилят не от "Слуги народа", а те еще реформаторы. Причем ускоренными темпами.
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Высшего образования и науки больше в Украине нет.. Уничтожены.. все высшие учебные заведения превращены в бизнес предприятия по выкачиванию денег.. Гриневич, убейся уже об стенку
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а шо,до этого были?и в какой стране принимали наших спецов без переаттестации? От рекомендации на бюджет отказались почти 13% абитуриентов, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2207
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В германии и США принимают технологов института пищевой промышленности и легкой промышленности.
А шо, ваш диплом экономиста-юриста сказали засунуть в очко?
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Кстати, в Швеции в центральный офис Икеа тоже берут.
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исключения только подтверждают правила Від рекомендації на бюджет відмовилися майже 13% абітурієнтів, - Гриневич - Цензор.НЕТ 318.и не буду я никому ничего засовывать,нет у меня диплома экономиста-юриста.и даже никогда не мечтал о нем.
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Правило одно.
И у нас и там нужны технари, а филологи могут претендовать только в слугу урода.
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Это пирец какой-то ! В чем радость то ? В Дании не только образование бесплатное , но и качественное вот этому можно радоваться .
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Это порошеновское зубожиння, что родители денег поднакопили и их дети на бюджет не хотят, или выборы показали, что лучше в пту?
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Это обнаглевшие Зебилы, считают, что им этого мало.
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Учить пять лет физику, химию, математику, программирование - нема дурных!
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