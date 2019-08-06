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 Политика Украины
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Все про:отдых (276) суд (22408) Сытник (689)

 Там два админпротокола: в одном - 10 тыс. грн, в другом - 15 тыс. грн, - Сытник о деле относительно его отдыха за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине

Правоохранительные органы составили два административных протокола в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, в которых фигурирует 10 и 15 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

"Там два протокола. В одном 10 тыс. гривен, в другом - 15 тыс. гривен", - сказал Сытник.

По его словам, в протоколах не идет речь о 100 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд рассматривает дело об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. Журналистов на заседание не пустили. ФОТО

"Что там придумал Генеральный прокурор, я не знаю. Это смешно. И вместо того, чтобы сейчас ловить преступников, я вынужден быть здесь в суде", - подчеркнул Сытник.

Вместе с тем, Сарненский суд Ривненской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, на суд по которому не пустили журналистов, в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.

Отвод суду заявил Сытник, мотивируя это тем, что судья, рассматривающий дело, фигурирует в деле о взяточничестве и может быть предвзятым.

На данный момент суд продолжает рассматривать админдело.

Как сообщил Сытник, судья предвзят, поскольку проходит по делу о взятке.

По его словам, именно в связи с этим было заявлено ходатайство об отводе судье.

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Сытник сообщил, что Рыжий проверялся на предмет получения взятки за внесение оправдательного приговора.

Источник: https://censor.net.ua/n3141455
 
 
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Да ты шо?! Можно просто поругать, ну в угол поставить на пол часика.....Отставка как минимум.
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Він просто ************* і не хоче визнавати, що отримав великого хабяря бенкетом у ресторані. Ситник не перший раз отримує такий величезний хабар. Його відкати від кришування оборрнпрому та гладковського мабуть врази більші
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взяточничество и предвзятый? значит уже и предвзятки есть? )
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для петенного холуя 25к грн это уже не деньги, вот урод и он даже не понимает что он коррупционер... дать пятнашку этому швондеру пусть посидит подумает.
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та, Сытник флюгер, он под любую власть подстроится, он уже клинья подбивает к Зе, боится как бы его не перезагрузили вместе с его Бюро.
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Я так розумію, Зє!Біли вже почали підозрювати що їх жорстоко на і палі і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антикорупційний срач.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти, Зє!Біл?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Это все херня - пока потрох и его свинарчук не за решеткой,вот это главное преступление Зели и его команды,но время у него пока есть,сменят генпрокурора и зрадников тогда посмотрим,либо Зелька будет на коне либо на суку.
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От лиш одна біда, проти "Свинарчуків" нічого крім виливів Пєніса Бігуса немає. А Пан Гладковський уже помічений у свиті Зєєєєлі...
Це була просто передвиборча акція для пониження рейтинга Порошенка. Вас і тут жорстоко на і палі.
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Три роки тому!
А причому до тих справ порох та гладковський? Директор заводу з воєнпрєдом можуть домовитися і без їхнього впливу?
Якщо двірник украв банку фарби, чи винен в цьому директор ЖЕКу? Може опосередковано якась провина і є, та чи можна директора за це посадити?
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В оборонке - нет, не могут. Об остальном узнаешь через пару месяцев. Готовь сопли для визгов о політичних переслідуваннях.
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Та уже якось 3 місяці спливло і щось нічого крім свинячого брєда портянки не видно і не чутно.
Але ти кріпися, вір у Зє! Там два адмінпротоколи: в одному - 10 тис. грн, у другому - 15 тис. грн, - Ситник про справу щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині - Цензор.НЕТ 8751
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Cытник хорошо погулял - два квадроцикла угрохал, Хенеси пила, а щас строит из себя ярого борца за всё хорошее Там два адмінпротоколи: в одному - 10 тис. грн, у другому - 15 тис. грн, - Ситник про справу щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині - Цензор.НЕТ 9035
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вместо того чтобы ловить преступников жрал за их счет
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та я в жизни не поверю, что наш глава антикоррупционного бюро умеет скромно отдыхать. сытнику давно пора написать заявление по собственному желанию и уйти не позорясь, а то от следующего скандала ему уже не открестится
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