 Там два админпротокола: в одном - 10 тыс. грн, в другом - 15 тыс. грн, - Сытник о деле относительно его отдыха за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине

Об этом Українським Новинам сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.
"Там два протокола. В одном 10 тыс. гривен, в другом - 15 тыс. гривен", - сказал Сытник.
По его словам, в протоколах не идет речь о 100 тыс. гривен.
"Что там придумал Генеральный прокурор, я не знаю. Это смешно. И вместо того, чтобы сейчас ловить преступников, я вынужден быть здесь в суде", - подчеркнул Сытник.
Вместе с тем, Сарненский суд Ривненской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, на суд по которому не пустили журналистов, в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.
Отвод суду заявил Сытник, мотивируя это тем, что судья, рассматривающий дело, фигурирует в деле о взяточничестве и может быть предвзятым.
На данный момент суд продолжает рассматривать админдело.
Как сообщил Сытник, судья предвзят, поскольку проходит по делу о взятке.
По его словам, именно в связи с этим было заявлено ходатайство об отводе судье.
Сытник сообщил, что Рыжий проверялся на предмет получения взятки за внесение оправдательного приговора.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню їхніх безсмертних душ!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти, Зє!Біл?
Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Це була просто передвиборча акція для пониження рейтинга Порошенка. Вас і тут жорстоко на і палі.
А причому до тих справ порох та гладковський? Директор заводу з воєнпрєдом можуть домовитися і без їхнього впливу?
Якщо двірник украв банку фарби, чи винен в цьому директор ЖЕКу? Може опосередковано якась провина і є, та чи можна директора за це посадити?
Але ти кріпися, вір у Зє!