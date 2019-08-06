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 Экономика, Общество
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Все про:Нафтогаз (2710) Одесса (5566) отопительный сезон (237)

 В Одессе есть риск срыва отопительного сезона, - "Нафтогаз"

Из-за задолженности компаний "Одесская ТЭЦ" и "Теплоснабжение города Одессы" за газ, городу могут не поставить газ для нужд централизованного отопления осенью и зимой.

Об этом заявила компания "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что общий размер задолженности двух теплогенерирующих компаний составляет 1,7 млрд грн ($66 млн). Согласно договору о реструктуризации задолженности перед Нафтогазом, теплопроизводители для получения газа на отопительный сезон должны погасить не менее 90% своей задолженности.

Компании "Одесская ТЭЦ" для получения газа на отопительный сезон нужно заплатить еще по меньшей мере 161 млн грн ($6,2 млн), а компании "Теплоснабжение города Одессы" - 222,4 млн грн ($8,6 млн).

"Нафтогаз призывает Фонд государственного имущества осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплоснабжающими предприятиями города требованиями Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров. Нафтогаз также напоминает, что в прошлом отопительном сезоне именно активные действия представителей местной власти позволили избежать отключения тепла в домах одесситов", - сообщили в Нафтогазе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К отопительному сезону готова половина зданий, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/n3141454
 
 
 Топ комментарии
 
ничо,зелебеня сказал,шо газ подешевеет,рассчитаются
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Я так розумію, Зє!Біли вже почали підозрювати, що їх жорстоко на і палі і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач.
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Ну давайте) наша зерыговата всю зешоблу снесет к чертям
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Гроші вкрав Труханов, це відбувається кожен опалювальний сезон! Абоненти гроші сплачують а міськрада їх краде і в наступний опалювальний сезон входить з боргами! А чо, все одно місто мільйонник без газу не лишать, можна красти!
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То ли еще будет, как бы и договора по транзиту все нет.
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По якому транзиту? Після запуску Турецпотока транзит росгазу в південному напрямку (тобто через Одеську область) обнулиться так і так.
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Там тепло, там море. Да и вообще "глобальное потепление".
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да да ТЕПЛО ну ну я в Одессе живу на ж-м Черемушки...Юго-Запад до минус 5 да до 5-7 суток продержаться можно если днем будет +8-10 а если нет то все кердык... панельки и блоково кирпичные 5 этажки и 9-12-16 этажки промерзают и остывают... про новострои не скажу, там или в квартирах котлы индивидуальное или придомовые или на крышах свои котельные... но там своя песня...и долгов там также хватает... если Одессу не включат..то боюсь ОНР стает настолько актуальной что никто даже не способен будет понять то имело место быть... одно утешает -что ОТОПЛЕНИЕ ЭТО СОЦИАЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ПРЕЗИДЕНТА КМУ И РАДЫ... меня просто удивляет что при вливании полутора МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН да да город Одесса горсовет вливал за 2 года эту сумму в виде невозвращенных субвенций и на покрытие разницы в газе и на зарплату по долгам долги пргнули до полугода сотрудникам КП Теплоснабжение.. кстати с 31 июля уволился по собственному Директор КП Тплоснабжение Одессы ноги быстро сделал...работы как обычно летом идут погано дошло до дотого что многи улицы на 2-5 суток отклюбчались зимой при морозах на срочны ремонт прорывов системы.. А ПРИЧИНА ВСЕГО ЭТОГО СОЛИДАРНАЯ НЕФИГ БЫЛО делать отплату 1 ставочным т.е. платим за тепло в период отопления это хорошо что КМУ 29 июня 2019 года Постанова 560 если не ошибаюсь установил для областных городов Украины потолок по тарифу на тепло 1400 грн за 1 кгал у кого теплосчетчики а у нас в Одессе 1239 грн 1 кгкал.. еще Гурвци мэр Одесс когда тарифы бьыли смешными в сравнении с ЭТИМИ говорил что если я уберу 2 становны тарифы а в Одсесе мы платили 12 месяцев постоянную сумму и полгода + за само отпление он говорил что если введем оплату только в период отопления то будут долги не будет денег на профилактику работ летом и все такое увы не послушались а ведь как он предсказывал все так и случилось.. ДОЛГИ не платят как раз богаты и наглые... кроме того надо уже в этгот отопительный период 2019-2020 год срочно вводит 2 ставочный тариф 12 месяцев платим часть суммы и в отопительный период остальное напрмиер 12 месяцев 40 % а в отопительный + 60% а так порялдка не будет будет или Одесса замерзать или банктротиться будут теплокоммунльные организации.. и в любом случаее будет ХолодоМайданы... или "республики или федерации!""
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Все понятно мы все в подобной ситуации. Только "Хфедерации и реПублики" положение не исправят а только усугубят.
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а кто к ЭТОМУ ВСЕ ДЕЛАЕТ и толкает???? как не власть центральная, областная и местная????
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ничо,зелебеня сказал,шо газ подешевеет,рассчитаются
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дике ти гига, борги заднім числом не перераховують, хоча й не індексуються по інфляції В Одесі є ризик зриву опалювального сезону, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2126
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Наших сегодня уже четверо. Слава и вечная память Героям!
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Я так розумію, Зє!Біли вже почали підозрювати, що їх жорстоко на і палі і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач.
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
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Ну давайте) наша зерыговата всю зешоблу снесет к чертям
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Одесситам просто нужно представить, шо они живут в Израиле, там ведь почти нет центрального отопления. И ничего, не замёрзли и от холода никто не умер.
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Так в Израиле отапливаются кондиционерами, риверс-сайкл которые, летом охлаждаются, зимой - отапливаются. Представьте себе, в какую сумму за электричество выйдет такое отопление одесситам.
С другой стороны, красные плавки на пляже дорого стОят.
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что сделает новая власть конца эпохи бедности _сможет провалить отопительный сезон 19-20 свалят все на пвпиредникав ЗЕпланктон проглотит выборы в местные органы в конце марта при чем будет хорошая мантра про старую власть на местах которая сорвала отопительный сезон и которую мы еще раз сделаем вместе но самое страшное будет в сезоне 20-21 проинформирую позже
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Не-не-бе, все теперь ВАШЕ, у Труханова и Геп-Доп своя партия.
Не нам, а вам
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нет. это соевое труанововое чмо и его шайка при власти.
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а говорили что при зеле лучше станет, а становится все хуже
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так і не лише в Одесі. Якщо опаленням займається Кабмін і прем'єр персонально (чомусь) - то вони скоро підуть. Прийдуть нові чуваки з дипломами трускавецького будину відпочинку, і будуть вказівки направо й наліво давати один одному.
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Так найдите куда деньги делись. Труханова трусните он 100% в курсе.
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