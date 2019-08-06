 В Одессе есть риск срыва отопительного сезона, - "Нафтогаз"

Об этом заявила компания "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что общий размер задолженности двух теплогенерирующих компаний составляет 1,7 млрд грн ($66 млн). Согласно договору о реструктуризации задолженности перед Нафтогазом, теплопроизводители для получения газа на отопительный сезон должны погасить не менее 90% своей задолженности.
Компании "Одесская ТЭЦ" для получения газа на отопительный сезон нужно заплатить еще по меньшей мере 161 млн грн ($6,2 млн), а компании "Теплоснабжение города Одессы" - 222,4 млн грн ($8,6 млн).
"Нафтогаз призывает Фонд государственного имущества осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплоснабжающими предприятиями города требованиями Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров. Нафтогаз также напоминает, что в прошлом отопительном сезоне именно активные действия представителей местной власти позволили избежать отключения тепла в домах одесситов", - сообщили в Нафтогазе.
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
С другой стороны, красные плавки на пляже дорого стОят.
Не нам, а вам