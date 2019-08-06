 ФСБ получила возможность блокировать сайты без суда и Роскомнадзора

Как сообщает "Коммерсант", структура ФСБ вошла в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с "ресурсами-источниками кибератак".
Разделегирование домена не закреплено в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.
Отмечается, что новый статус дает НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.
Директор КЦ РФ Андрей Воробьев заявил, что НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов.
Напомним, в мае Президент РФ Владимир Путин подписал закон о "суверенном интернете", предусматривающий возможность изоляции российского сегмента сети.
Вимагаємо педаль чіріз асфільт в зімлю!
Право розстрілу без суду та слідства для ФСБ!
коли гебня отримає абсолютну владу, куди, гадаєте, вони поженуть воювати проімперську (і не тільки) бидломасу?
незабаром трійки повернуть
Грозит домоклова бутылка,
Кто за пиченьки и Майдан -
Всех разстрелять бы по затылку
И автозаком в Магадан!
это не что иное, как картина преступлений и несчастий". - Вольтер.