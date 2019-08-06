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 Общество, За рубежом
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Все про:интернет (1487) Россия (73533) ФСБ (1362)

 ФСБ получила возможность блокировать сайты без суда и Роскомнадзора

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ РФ получил возможность инициировать разделегирование доменов сайтов.

Как сообщает "Коммерсант", структура ФСБ вошла в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с "ресурсами-источниками кибератак".

Разделегирование домена не закреплено в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.

Отмечается, что новый статус дает НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.

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Директор КЦ РФ Андрей Воробьев заявил, что НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов.

Напомним, в мае Президент РФ Владимир Путин подписал закон о "суверенном интернете", предусматривающий возможность изоляции российского сегмента сети.

Источник: https://censor.net.ua/n3141453
 
 
 Топ комментарии
 
гебня поступово перебирає на себе судові функції
незабаром трійки повернуть
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Ожидаем падения цен на домены .ru/.рф, вплоть до нуля желательно.
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Як напейсала б молода мацковська поетеса Кутузова-Желтова:

Грозит домоклова бутылка,
Кто за пиченьки и Майдан -
Всех разстрелять бы по затылку
И автозаком в Магадан!
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Ожидаем падения цен на домены .ru/.рф, вплоть до нуля желательно.
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Русню пересаживают на бутыль с горлышком поширше. Асилит или порвётся?
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Не-до-статньо!
Вимагаємо педаль чіріз асфільт в зімлю!
Право розстрілу без суду та слідства для ФСБ!
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Вони вже його мають. Неофіційно, коли буде офіційно-московити самі до клятих бандерівців побіжать.
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Вы следите внимательно, чтобы в Украине под каким-либо благовидным предлогом тоже самое не сделали. А что там у русских мне например все равно. Пусть хоть плачут, хоть скачут это их жизнь.
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Ось тому і треба уважно дивитися, що там у кацапів - бо це ж практичний приклад, чого не повинно бути у нас.
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е-е-е, дядьку, не скажіть!
коли гебня отримає абсолютну владу, куди, гадаєте, вони поженуть воювати проімперську (і не тільки) бидломасу?
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гебня поступово перебирає на себе судові функції
незабаром трійки повернуть
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Як напейсала б молода мацковська поетеса Кутузова-Желтова:

Грозит домоклова бутылка,
Кто за пиченьки и Майдан -
Всех разстрелять бы по затылку
И автозаком в Магадан!
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тут домены никому не нужны - здесь до последнего дня рейдерство предприятий процветало.
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Та в Україні, навпаки, треба слідкувати, щоб знову не відкрили сайти Одноглазніков і Контаченних....
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А что они могут затевать? Или смирное сидениe на бутылях или кровавую баню. Особый путь, сэр. Скрепоносие.
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Чем больше репрессий диктатора, тем ближе крах системы. "История -
это не что иное, как картина преступлений и несчастий". - Вольтер.
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