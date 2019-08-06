 ФСБ получила возможность блокировать сайты без суда и Роскомнадзора

Как сообщает "Коммерсант", структура ФСБ вошла в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с "ресурсами-источниками кибератак".

Разделегирование домена не закреплено в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.

Отмечается, что новый статус дает НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.

Читайте также: Россиянам запретили пользоваться мессенджерами анонимно

Директор КЦ РФ Андрей Воробьев заявил, что НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов.

Напомним, в мае Президент РФ Владимир Путин подписал закон о "суверенном интернете", предусматривающий возможность изоляции российского сегмента сети.