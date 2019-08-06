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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9252) допрос (1192) Гонтарева (747) Филатов_Алексей (45)

 ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко. ДОКУМЕНТЫ

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и экс-замглавы АП Алексей Филатов вызваны на допрос в качестве подозреваемых в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

Соответствующий документ размещен на сайте Генпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

""Филатов Алексей Валерьевич... Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 15 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г.для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч. 2 ст.256, ч.3 ст.209 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях... Гонтарева Валерия Алексеевна... Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 13 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г. для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400", - говорится в тексте повесток.

Речь идет об уголовном производстве № 12013220540000400 от 31 января 2013 года, по которому лишь в этом году Гонтарева вызывалась на допрос уже дважды: 23 и 25 апреля.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее "28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

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ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко 01
ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3141451
 
   
 Топ комментарии
 
Треба садити Мародьора.. Цей боягузливий тхір всіх поздає
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Путриотка Гонтарева в Лондоне отстаивает интересы Украины , у нее нема времени шоб приехать на допрос . Отжеж кодло в 2014 понавыбирали ... ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 9392
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Да!!!Грабіжникам держбюджету туговато прийдеться, це зрозуміло. Дивують прихильники свиносоєвих,ніяк не можуть зупинитися, по інерції таке пишуть що, видно, самі мало розуміють. Абсолютний неадекват!!!
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"Лучший банкир" по версии подельника хозяина Порошенко в Лондоне, хрен достанешь. Филатов в Украине?
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Треба садити Мародьора.. Цей боягузливий тхір всіх поздає
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Ага так она из Лондона и прискакала что бы ее «закрыли»
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Беня решил еще и Курченко вернуть в Украину?
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всех кумовьёв пэдрастова вернуть , судить и посадить!
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Слишком много правоохранителей. Занимаются хренью.
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Kaк только Пороха свергли, так в страну потоки гуана потекли: Портнов, Беня, Боголюбов... несть им числа, гнидам.
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Тут согласен. Говна много принесло. Но как быть с Мертвечуком? Он при Мародёре широко крылья расправил. Пэтя нивинауат?
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Мародёр - это про Янука или про Азирова ?
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Так как на счет Мертвечука? Почему Мародёр его не трогал?
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Москалики, вы б методичку сменили. Как-то вот это вот "мародёр" уже не звучит... впечатления не производит ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка - Цензор.НЕТ 2201
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Для тебя не звучит, а люди, слыша слово "мародёр", знают, что речь идёт о Порошенко. ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка - Цензор.НЕТ 7430
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Строительство за свой счёт ПВО Киева теперь называется "мародёрство". ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка - Цензор.НЕТ 6885
Вот интересно, а все журнашлюхи с Г+Г, НьюсВони и проч. - они помнят чем закончил Геббельс ?
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Не в ремонт, а в строительство.
Но, для продолжения разговора, ты должен принести искренние извинения за оскорбление единственного настоящего Президента Украины за всю её историю независимости.
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С таким же успехом можно и Гитлеру отправить повестку...Лохи в восторге от молниеносной реакции правоохренительной системы
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Пора Кулика ставить генпрокурором - заслужил. Ну, или Портнова.
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ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 7424

Убивая старую матку пчелы тихо меняют власть в улие.
Или матка убивает всех себе подобных, пока не вылупились.
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Путриотка Гонтарева в Лондоне отстаивает интересы Украины , у нее нема времени шоб приехать на допрос . Отжеж кодло в 2014 понавыбирали ... ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 9392
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свинокодло не выбирали. это свиновальц понаходил их на каких то помойках.
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хонтарёва отстаивает собственные интересы. У неё суть такая.
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Курченко - новое молодое лицо. А не то что написали про него "злачинные попередныки", правильно зебобики?
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гонтарева это ее кличка в банде винницкого вальцманата? это сатановская- лучшая пьяная жаба галактики по версии самого же свиновальца?
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Уже 3 месяца вальцман - это не вальцман, апгрейт методичек проводится в установленном порядке. Народ Украины выбрал вместо Вальцмана - настоящего этничного украинца. ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 4464
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КУРЧЕНКО - ЭТО РЕДИСКА КОТОРАЯ СЕЙЧАС ВОРУЕТ ГОС УГОЛЬ НА ДОНБАССЕ И ЗАБРАЛ У ВСЕХ ПОЧТИ ВЕСЬ ТАМ КРУПНЫЙ БИЗНЕС - ВОТ ЗА ЭТОГО КОШЕЛКА ЯНУКОВИЧА - НЕ БЕЗ ИХВЕСТНЫЙ ПРОКУРОР КУЛИК ,ЕЩЕ РАЗ КУЛИК - ВОЗБУЖДАЕТ ДЕЛО - ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ ЗЕБИЛЫ
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Шо случилось? Шо разорался?
Почувствовал стрелу в заднице? ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко - Цензор.НЕТ 5478
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ВАХ - НЕ ЗАВИДУЮ ТВОЕМУ ОПЫТУ - НУ ШО С ТЕБЯ ВЗЯТЬ - БУБА ,ДА ЕЩЕ И КАСТОРСКИЙ))))
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У большинства зебобиков да и их сторонников среди простых людей память хуже чем у рыбок, им сейчас расскажут что это честный бизнесмен, несправедливо обиженный злочинным режимом Порошенко вот увидите. ))
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Да!!!Грабіжникам держбюджету туговато прийдеться, це зрозуміло. Дивують прихильники свиносоєвих,ніяк не можуть зупинитися, по інерції таке пишуть що, видно, самі мало розуміють. Абсолютний неадекват!!!
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подельница пэпастого - вредительница банковой системы Украины .
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Гонтареву в мешок и сбросить в Темзу в свободное плавание как она с нашей гривной поступила. ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка - Цензор.НЕТ 2495
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Игорь Валерьевич говорил, что привезёт её. Ждём-с.
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Ой, а порохошлюхи півтора роки тому плювали лайном у Саакашвілі, приписуючи йому зв'язки з курченком.
А виявиться, що за бабло курченка лєрка і пєтька годували своїх шлюх.
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