 ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова по делу Курченко. ДОКУМЕНТЫ

Соответствующий документ размещен на сайте Генпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

""Филатов Алексей Валерьевич... Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 15 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г.для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч. 2 ст.256, ч.3 ст.209 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях... Гонтарева Валерия Алексеевна... Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 13 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г. для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400", - говорится в тексте повесток.

Речь идет об уголовном производстве № 12013220540000400 от 31 января 2013 года, по которому лишь в этом году Гонтарева вызывалась на допрос уже дважды: 23 и 25 апреля.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее "28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

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