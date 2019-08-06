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Все про:контрабанда (1788) таможня (1457) Гончарук_Алексей (8)

 Полная кадровая перезагрузка, - замглавы ОП Гончарук назвал "главный фактор" для победы над контрабандой на таможне

Для остановки контрабанды на таможне необходима полная кадровая перезагрузка.

Такую мысль высказал "Экономической правде" заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Точных цифр о масштабах контрабанды сегодня нет ни у кого. Посчитать ее просто невозможно. С уверенностью можно сказать, что общий объем бюджетных потерь достигает миллиардов долларов ежегодно. Сколько этих миллиардов - пять, семь или десять - покажет время", - рассказал Гончарук.

По его словам, поданный президентом сигнал о старте борьбы с контрабандой напугал многих контрабандистов.

"В последние месяцы мы с разных таможен получали сигналы о том, что контрабанда остановилась. Но, конечно, мы понимаем, что это несистемное решение и его недостаточно", - сказал заместитель главы Офиса президента.

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По его мнению, системным решением может быть полная перезагрузка кадрового состава таможни.

"Это главный фактор и первый шаг, который нужно сделать. Если на отдельных таможнях один и тот же человек по десять лет руководит таможней, то можно сколько угодно ставить эксперименты по борьбе с контрабандой и практиковать различные подходы, но в конечном итоге эти люди тебя переигрывают", - сказал он.

Второй шаг - наладить обмен информацией с таможнями других стран, чтобы видеть реальные объемы и перечень товаров, пересекающих границу. Третий шаг - ликвидация политической коррупции.

"Контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики. Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет", - считает Гончарук.

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По мнению Гончарука, практика с полицейскими на таможне имела краткосрочный эффект.

"Пока таможенники с полицейским не договорились, контрабанда где прекратилась, где затормозила. Затем на местном уровне все договорились и эффект потихоньку сошел на нет. К тому же, похоже, что этот эксперимент не нашел поддержки на самом высоком политическом уровне.

Процессы таможенного оформления нужно максимально упрощать, все документальное оформление переводить в софт", - заявил чиновник.

"На мой взгляд, усиление ответственности необходимо, однако само по себе оно не сработает. С этого точно не нужно начинать. Если сейчас повысить ответственность, то это просто приведет к увеличению размера взяток. Сначала нужно изменить процессы, людей, наладить обмен информацией, а затем усиливать ответственность", - пояснил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3141449
 
   
 Топ комментарии
 
Снижайте мрази ставки таможенных сборов,иначе только наберете новых взяточников и больше ничего не измените.
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А зачем. У него методичка. Согласно ее таможенники пропускали контрабанду чисто из собственного альтруизма и сочувствия контрабандистам.
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Дурачок, цены на импорт и так сейчас включают взятки на таможне. Только сейчас это пойдёт не в карман чинуш, а в бюджет.
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Снижайте мрази ставки таможенных сборов,иначе только наберете новых взяточников и больше ничего не измените.
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Основным "таможенным сбором" является НДС, а он как известно у нас 20%. Что касается чисто ввозной пошлины, то она колеблется от 0 до 10% (редко когда выше). Плюс хабари мытникам, СЭС, фитосанитарам, экологам и т.п. А за все это в итоге платит покупатель - пересичный украинец?
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пусть этот пиндоокий деятель сначала расскажет своим зелибобикам, каким образом все это счастье отразится на их кармане. в представлении пархатых, навести порядок --это собирать больше пошлины. а кто платить будет за эту песню? быдло из своего кармана! весь импорт подорожает, начиная от шмоток, заканчивая кормом.
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А зачем. У него методичка. Согласно ее таможенники пропускали контрабанду чисто из собственного альтруизма и сочувствия контрабандистам.
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я уже устал повышать уровень УМУ ЗЕбилоидным кретинам. запомни, лох! в Украине нет контрабанды! НЕТ! есть нарушение таможенных правил. контрабанда, это когда ночью, лесом, мимо пункта пропуска. ФСЁ! даже провоз наркоты, это только нарушение.
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Оно сейчас сказало, что контрабанда - это хорошо, и что те, кто с этим хочет бороться - тупые.
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быдло. скоро даже в секонде, где ты отовариваешься, ты увидишь повышение цены, и завоешь. низкие ставки, дают тебе возможность жрать хоть что то похожее на человеческую еду. еще раз ЗЕбилам--повышение платежей при импорте, приведет к повышению цены для потребителя. если не понятно жаде это....вы чернь сделали правильный выбор. а за бюджет не волнуйся, даже если его пополнят, он уже в правильных руках. Сьогодні, 13:24 "Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення Зеленського". 05.08.2019 "На содержание Офиса Зеленского уходит больше, чем на Администрацию Порошенко."
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Дурачок, цены на импорт и так сейчас включают взятки на таможне. Только сейчас это пойдёт не в карман чинуш, а в бюджет.
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дурачок у меня в трусах. интересуешься? ты чмо, в своей убогой жизни, понятия не имеешь что такое вэд, коды, ставка, терминал, свх, но громко кукарекаешь. например, одинаковую по внешнему виду ткань можно растаможить с разницей 50%. "решить", стоит максимум 10$ на фуру, это 1/10 полной суммы. или цена вырастит, или никто не будет возить. остановятся цеха, которых тысячи в каждом городе, и продавцы на перекур. дошло?
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Кадров коррупционеров надо сажать, тогда будет кадровая перезагрузка постоянно, а не просто изредка менять состав.
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Была уже както в Киеве полная перезагрузка под "молодую команду"
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Давите эту мразь! Еще пограничников не забывайте! Там тоже без взятки не пройдешь пункт пропуска!
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Однозначно!Если кадры шли или вернее покупали себе места как ларек на рынке то естественно их задачей и было отбить затраченное и навариться..Тоже самое в судебной системе
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Включите обязательное прохождение детектора каждые полгода и возбуждайте дела и садите-побегут как крысы сами с тонущегго корабля
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Кожна нова влада галасує про пабєди аж гай гуде, а внизу тихо-тихо.
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"Контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики. Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет", - Так у новой команды и политиков нет Полная кадровая перезагрузка, - замглавы ОП Гончарук назвал "главный фактор" для победы над контрабандой на таможне - Цензор.НЕТ 6520
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Так большая часть из них действительно не политики.
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я бы уточнил поголовная перезагрузка Полная кадровая перезагрузка, - замглавы ОП Гончарук назвал "главный фактор" для победы над контрабандой на таможне - Цензор.НЕТ 2314
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Для всей Украины вообще, во всех сферах жизни, спасение только в полной кадровой перезагрузке, только полная замена народа может спасти державу.
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>Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет.
АААА, под столом!))) Давайте поставим везде своих, потому что мы честные и не воруем, у нас к этому нет мотивации. И в чем же твои гарантии, глядун из ОП, что у тебя и твоих соратников нет мотивации к баблу? Вы, наверно, поэтому даже зарплату не забираете? На кого вообще рассчитан подобный бред?
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Как бы не старались рошены, но они уже никто! Это статисты. От их визга ничего не зависит. Их босс обосрался, и они все в его дерьме. Любые начинания новых сил, будут комом в горле у этой мрази. Даже самые положительные. Потому, что эти отбросы были в шоколаде от коррупции, воровства, мародерства. Теперь их лавочка закрыта. Поэтому так они воняют. Шавки гавкают, караван идет. Курите бамбук, порохоотсосы!
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блин, а я не успел забрать свои шоколадки от коррупции, воровства и самое главное - киевский торт от мародерства, куда теперь обращаться?
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Ага, контрабандисты испугались так, шо готовы с голоду сдохнуть после заявления Зеленского.... (гомерический смех в зале)...
Кому поверил, Гончарук? Таможня всегда рапортует, шо контрабандистов нет и контрабанды нет, кроме деда, который на велосипеде грибы возит в Польшу и назад... Интересно, а таможенники не написали заявы на материальную помощь в связи с тяжелым материальным положением в связи с отсутствием доходов от трудовой деятельности в совместном предприятии "Открытая граница"?
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В контрабанде пропадает смысл. Беня окружен адвокатами со всех сторон, Зеленский тоже. Его команда будет печатать нужные законы. Законы будут честно исполняться, что даст серьезную прибыль новым властям и тем, кто за ними стоит. Если что не так, есть суды, где будет опять же будет доказано, что все законно. И это правда, ведь законы будут прописаны так, как подскажут адвокаты Коломойского, ну и Богдан(куда ж без него). Теперь они будут зарабатывать ЗАКОННО, без всякой контрабанды, поскольку при такой системе она просто не нужна и мешает имиджу. По сути это уголовщина, возведенная в ранг закона. Отдаю должное, очень изобретательно.
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ничего нового, на рф давно подобная схема запущена и "успешно" себя показывает.
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Да блин, лучше бы он молчал... Контрабанда прекратилась потому, что мы у таможенников перестали деньги брать.......
Да *****, таможенники только богаче станут! Вам их сажать нужно года два, чтобы начали бояться взятки в руки брать, как паука каракурта!
Помочь может только неотвратимость наказания - битие, да еще и на голодный желудок, и в холодной камере, лучше всего приводит в сознание!
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очередной дешОвый лозунг для зебилов...
а цель примитивная - обеспечить уход от таможенных платежей ТОЛЬКО для своих
это и есть построение фашизма...
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нужно полностью вырезать эту опухоль вместе с налоговиками. но перед этим полная зачистка судейского шобла.
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и вообще нужно всех посадить, начиная с Надія Лезновська
она главный организатор все этого безобразия ))))))))))))))
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такую армию сверхнахлебников не выдержит не одно государство в мире не говоря о нашей любимой Украине.
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ты объешь всех остальных граждан украины? ))
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Если он не знает точно - сколько воруется на таможне, то может хоть назовёт - сколько таможенников необходимо заменить и сколько будут стоить недельные курсы для всех этих "новых лиц"?
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Все бабкам контробандисткам хана шо в труселях по пару пачек сигарет возят и магазины левые позакрывают, что открыто в белый день барыжат левой паленной водкой и поддельными сигаретами за пол цены...
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Зебилы, *ля (с). Любые отечественные кадры будут создавать еще более злую коррупцию. А немцев или французов никогда не наймут в нашу таможню.
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Что судей, что таможню одной датой всех можно увольнять, а на следующий день набирать новых людей.
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Менять кадры без изменения системы, значит просто посадить на потоки новых людей. Также и с президентом и депутатами и везде. Систему менять нужно.
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Гончарук леха же ваш, петилюбимцы. Хлопайте в ладошки! А Зеленскому огромный минус, за ЭТО-РЯДОМ.Рассказывателя, и не дай Бог, Первого в Кабинете всех министров. Вот это будет минус в кубе, всей команде ЗЕ. И ЗЕ.
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да, у нас все честные, этих плохих таможенников долго искали по закоулкам, еле нашли для муток...
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Повна кадрова заміна потрібна не тільки митниці, а усім органам - МВС, прокурватурі, судам...
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