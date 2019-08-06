 Полная кадровая перезагрузка, - замглавы ОП Гончарук назвал "главный фактор" для победы над контрабандой на таможне

Такую мысль высказал "Экономической правде" заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Точных цифр о масштабах контрабанды сегодня нет ни у кого. Посчитать ее просто невозможно. С уверенностью можно сказать, что общий объем бюджетных потерь достигает миллиардов долларов ежегодно. Сколько этих миллиардов - пять, семь или десять - покажет время", - рассказал Гончарук.

По его словам, поданный президентом сигнал о старте борьбы с контрабандой напугал многих контрабандистов.

"В последние месяцы мы с разных таможен получали сигналы о том, что контрабанда остановилась. Но, конечно, мы понимаем, что это несистемное решение и его недостаточно", - сказал заместитель главы Офиса президента.

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По его мнению, системным решением может быть полная перезагрузка кадрового состава таможни.

"Это главный фактор и первый шаг, который нужно сделать. Если на отдельных таможнях один и тот же человек по десять лет руководит таможней, то можно сколько угодно ставить эксперименты по борьбе с контрабандой и практиковать различные подходы, но в конечном итоге эти люди тебя переигрывают", - сказал он.

Второй шаг - наладить обмен информацией с таможнями других стран, чтобы видеть реальные объемы и перечень товаров, пересекающих границу. Третий шаг - ликвидация политической коррупции.

"Контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики. Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет", - считает Гончарук.

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По мнению Гончарука, практика с полицейскими на таможне имела краткосрочный эффект.

"Пока таможенники с полицейским не договорились, контрабанда где прекратилась, где затормозила. Затем на местном уровне все договорились и эффект потихоньку сошел на нет. К тому же, похоже, что этот эксперимент не нашел поддержки на самом высоком политическом уровне.

Процессы таможенного оформления нужно максимально упрощать, все документальное оформление переводить в софт", - заявил чиновник.

"На мой взгляд, усиление ответственности необходимо, однако само по себе оно не сработает. С этого точно не нужно начинать. Если сейчас повысить ответственность, то это просто приведет к увеличению размера взяток. Сначала нужно изменить процессы, людей, наладить обмен информацией, а затем усиливать ответственность", - пояснил Гончарук.