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Все про:закон (2615) Минагрополитики (309) продукты (1342)

 В Украине вступил в силу закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов, - Минагрополитики

С 6 августа 2019 года вступает в силу Закон Украины "Об информации для потребителей пищевых продуктов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Сегодня, 6 августа 2019 года, вступает в силу Закон Украины "Об информации для потребителей пищевых продуктов", который устанавливает общие принципы и требования к информации о пищевых продуктах, в частности, относительно их маркировки, а также обязанности операторов рынка по доведению этих данных потребителям", - говорится в сообщении.

Требования нового закона распространяться не только на производителей пищевых продуктов на всех этапах производства и оборота, но и на пищевые продукты, предназначенные для конечного потребителя, в частности, реализуемые в учреждениях общественного питания. В соответствии с требованиями Закона Украины информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик, свойств, состава пищевых продуктов. Это требование распространяется как на рекламу пищевых продуктов, так и на способ размещения и представления пищевых продуктов для реализации, в частности форму, внешний вид, упаковку.

"Потребитель должен получить максимально достоверную информацию о пищевом продукте и иметь возможность сделать осознанный выбор", - объяснил генеральный директор Директората безопасности и качества пищевой продукции Николай Мороз.

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По его словам, операторы рынка должны обязательно указывать информацию о наличии веществ, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость, наличии ГМО, размораживании или подверженности пищевых продуктов ионизирующему излучению и т. п.

Статья 18 Закона Украины разъясняет, каким образом указываются минимальные сроки годности, в частности фразами "лучше употребить до ...", "лучше употребить до конца ..."; и в чем их отличие от фразы "употребить до ...".

"Основная идея такого подхода заключается в том, что на рынке существуют скоропортящиеся и более опасные с точки зрения микробиологии продукты, для которых должна быть указана дата "употребить до". Такая отметка будет информировать о том, что на следующий за этой датой день продукт может становиться опасным (например, сырое или охлажденное мясо, сырая рыба, яйца)", - отметил Мороз.

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Он добавил, что в то же время есть ряд продуктов, которые, если соблюдать установленные условия хранения, остаются безопасными в течение определенного времени после окончания минимального срока годности (например, сахар, кофе и т.д.). Для таких продуктов будет указана дата завершения минимального срока годности , которая будет обозначаться фразами "лучше употребить до ...", "лучше употребить до конца ...". Однако, как после окончания срока "употребить до ..." так и сроков "лучше употребить до ...", "лучше употребить до конца ..." продукты должны быть изъяты из реализации.

Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", который вводит новые правила их маркировки. Закон устанавливает общие принципы и требования к информации о пищевых продуктах, в частности, в отношении их маркировки, а также обязанности операторов рынка по доведению этих данных до потребителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141448
 
 
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Перестанут наконец кормить украинцев пальмовым маслом?
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Ага, ждітє! Вони там понаписують шо хош. В Украине вступил в силу закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 3176
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Они просто будут указывать на упаковке, что на предприятии используется пальмовое масло, соя и пр. добавки и консерванты. Как бы в продуктах их быть не должно, но они могут присутствовать.
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А ка в Европе? Пальмовое масло не употребляют? Наверное сливочным заменяют? Особенно в кондитерке.
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"...наличии ГМО...подверженности пищевых продуктов ионизирующему излучению..." В Украине вступил в силу закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 4224
Целый "Директорат" мракобесов.
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ВЫ, СУКИ ПОДКОЛОДНЫЕ, СДЕЛАЙТЕ ТОЛЬКО ОДНУ МАРКИРОВКУ!!!

УКАЗЫВАЙТЕ НА КОЛБАСЕ НЕ "соя, курятина, перья" а ДОЛЮ В ПРОЦЕНТАХ ПО ВЕСУ: соя 50%, курятина 10%, перья 40%!!!
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колбаса собачья, втрой сорт
- а почєму в нєй щєпкі
- по госту! Второй сорт: собакі с поводкамі і будкамі
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ТУТ ГЛАВНОЕ ШОБЫ НЕ БЫЛО КАК ПРИ ПОРОШЕНКО - ПООБЕЩАЛИ, НО НЕ СДЕЛАЛИ. В Україні набув чинності закон про врегулювання порядку маркування харчових продуктів, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 2057

8 месяцев назад депутаны ВР и Парашенко в очередной раз попиарились, а ничего так и не сделали

20:33, 07 декабря 2018 В Украине вводят новые правила маркировки продуктов: что и когда изменится

https://www.unian.net/society/10368489-v-ukraine-vvodyat-novye-pravila-markirovki-produktov-chto-i-kogda-izmenitsya-video.html
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А КОГДА РАЗМЕР БУКВ и ЦИФР НА УПАКОВКАХ ШРИФТА БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЕВРОПЕЙСКОМУ?

В ОСНОВНОМ ТАК ПИШУТ НЕВОЗМОЖНО ПРОЧЕСТЬ СОСТАВ, СРОК ГОДНОСТИ ..............
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дата завершения годности не говорит насколько свежий продукт, нафига мне пиво которое пол года парилось по складам
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