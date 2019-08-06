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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В одном из домов Покровска найдены бюллетени с выборов в Раду. Открыто уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

В одном из домов Покровска (Донецкая область, одномандатный избирательный округ №50) найдены 4 бюллетеня с внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.

"Вчера, 5 августа, в одном из домов Покровска найдены 4 бюллетеня с внеочередных выборов народных депутатов Украины. Все они изъяты. Открыто уголовное производство. На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяли бюллетени. Все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация избирательных документов)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На скандальном округе №50 в Покровске, куда членов ЦИК доставляли авиацией МВД, обнаружили нехватку ряда документов

В одном из домов Покровска найдены бюллетени с выборов в Раду. Открыто уголовное производство, - полиция 01
В одном из домов Покровска найдены бюллетени с выборов в Раду. Открыто уголовное производство, - полиция 02
В одном из домов Покровска найдены бюллетени с выборов в Раду. Открыто уголовное производство, - полиция 03

Напомним, 22 июля в Покровске началась протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия не работала.

23 июля Нацполиция направила в Донецкую спецназовцев тактико-оперативного реагирования патрульной полиции для усиления местной полиции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 августа утром авиация МВД доставила представителей ЦИК в Покровск (избирательный округ №50).

Накануне ЦИК установил бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и другой избирательной документации. ЦИК принял на себя полномочия окружкома №50 и постановил, что сам будет устанавливать результаты выборов на округе.

Источник: https://censor.net.ua/n3141447
 
 
 Топ комментарии
 
ибо некуй проводить выборы в прифронтовых районах , разве что после освобождения от русни всего Лугандона и зачистки от местных мудаков и лет так через 5-ть...не раньше... В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 2652
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зачистка от местных мудаков - це самий необхідний захід і саме цікаво, що це слова переселенців з Луганська (в них такий зуб на тих мудаків і навіть списки вже є - не заздрю я тим хто кликав туди рашку коли повернуться переселенці)
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Тех кто играет в такие игры надо драть по полной,а главное докопаться до заказчиков
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Як би це був не Думбас,то я б здивувався.
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И к бабке не ходи Зеленский хотел сфальсифицировать )))
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Это наследие Порошенко. Нет, Януковича. Нет, Ющенко. Кароч, Данилыч вернись.
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Тех кто играет в такие игры надо драть по полной,а главное докопаться до заказчиков
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аж 4... дааа... вот они то и решили (не помогли) весь исход сражения ))))
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ибо некуй проводить выборы в прифронтовых районах , разве что после освобождения от русни всего Лугандона и зачистки от местных мудаков и лет так через 5-ть...не раньше... В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 2652
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зачистка от местных мудаков - це самий необхідний захід і саме цікаво, що це слова переселенців з Луганська (в них такий зуб на тих мудаків і навіть списки вже є - не заздрю я тим хто кликав туди рашку коли повернуться переселенці)
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Не надо было туда сепаров приглашать голосовать. Там и так половина сепары.
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