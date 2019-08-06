EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  2885  118
Все про:зарплата (1884) Зеленский (2374) Пристайко (128) Рябошапка Руслан (65) Богдан Андрей (120) Офис Президента (37)

 Богдан и его заместители третий месяц работают без зарплаты, - Госуправления делами

Заработная плата Президента Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство Офиса Президента работает бесплатно уже третий месяц.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

"Заработная плата Президенту Украины Зеленскому В. А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 000 гривен", - сказано в нем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Адрес Коэна, названного в отчете американских лоббистов представителем Зеленского, совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве. ВИДЕО

Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) Президенту не установлено. В то же время из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов. Таким образом за июль Зеленский получил 22 540 гривен.

Богдан и его заместители третий месяц работают без зарплаты, - Госуправления делами 01

"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась", - говорится в ответе ГУД.

Ранее Госуправление делами сообщило агентству, что руководство Офиса Президента также не получало заплату в мае и июне.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в Офис Президента.

Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения. Согласно ответу ГУД, зарплата им не начислялась вообще.

Источник: https://censor.net.ua/n3141444
 
   
 Топ комментарии
 
Ахахаха) зебилы, перестаньте жрать дерьмо!
-а то шо?
 показать весь комментарий
 
Содержание президента Швейцарии в месяц 36 416 долларов, содержание президента Украины в месяц 3 111 848 долларов, в 100 раз разница , при этом Швейцария намного богаче Украины . Зебилы , вы за это голосовали ? Скажите честно? Порошенко уже нет !
 показать весь комментарий
 
Я не виновата , он сам пришёл ? Да , зебил ? А отказаться не возможно Зели ? Давай про это пей птичка
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Яка їм зарплата? Ніяких їм грошей з українського бюджету!

Вони ж стверджували, що офіс ЗеБіла не державна і не бюджетна установа, тому Богдана не потрібно люструвати.

Ніяких грошей банді зеленої шмарклі!!!

їм достатньо того, що дає кало мойша та кремлядь.
 показать весь комментарий
 
 
АП не була державною установою з 2016 року. Саме Порошенко вивів АП з переліку держустанов.

PS Ти ж нібито адекватний був, невже й тебе вірус соєвого чорного піару вразив?
 показать весь комментарий
 
Боже как , это партиотично , просто слеза навоачивается. Люстрированный друг портнова, де-факто управляющий страной и судами , такой бессеребренник.73%лохов схавают.
 показать весь комментарий
 
 
"Богдан и его заместители третий месяц работают без зарплаты, - Госуправления делами" -
"Который месяц не снимал я гимнастерку,
Который месяц не расстегивал ремней."
 показать весь комментарий
 
 
На запрос Украинских Новин о зарплате президента Порошенко ответил официальным письмом ТВО Керівника державного управління справами І.М. Куцика:
...Зазначаємо, що заробітна плата Президента України Порошенка П.О. ... згідно з наданими заявами починаючи з 2014 року перераховується на благодійні цілі..
 показать весь комментарий
 
 
а ето уже нє смєшно - бандіти уже на формальності хєр положілі - ви шо, нам і платіть будєтє?
 показать весь комментарий
 
 
МЕСЯЦ РАБОТЫ ЗЕЛЕНСКОГО СТОИЛ УКРАИНЦАМ 78 МЛН ГРН: НА 12,7 МЛН ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПОРОШЕНКО
https://bykvu.com/bukvy/123853-mesyats-raboty-zelenskogo-stoil-ukraintsam-78-mln-grn-na-12-7-mln-dorozhe-chem-poroshenko
 показать весь комментарий
 
 
бо бестолковые Богдан і його заступники третій місяць працюють без зарплати, - Держуправління справами - Цензор.НЕТ 6263.сами себя взули.

Стайка клоунов ОПУ осталась без денег.



Нынешняя власть Украины - власть дилетантов. Полных. Во всем что касается государственного управления в частности. Это не весело, но иногда это смешно.

Когда Зелененский Вова подмахивал осенивший его указ о ликвидации Администрации Президента и создании вместо нее Офиса Президента Украины он думал что он президент. Жестокая бюджетная реальность объяснила ему, что он глубоко ошибается. Обратите внимание - НИКТО даже не подумал объяснить Вове, что подобные вопросы не есть вопросы начертания его имени под текстом. Это бюджетный вопрос.

В бюджете Украины предусмотрено финансирование Администрации Президента, но нет ни слова о каком то "офисе президента Украине". Следовательно эта структура финансированию не подлежит.

Что и торжественно рассказали милым вовиным клоунам пришедшим за зарплатой. Хорошо что обслуживающий персонал финансируется от ДУСи и не пострадал, иначе бы первый майдан устроили бы Вове уборщицы
 показать весь комментарий
 
 
(C) В высших сферах нарастает звенящее напряжение критического момента. Коломойский вслед за Ахметовым отверг планы Зеленского по грандиозному дерибану по плану "Реинтеграция Донбасса". Причины этого уже не важны. Есть факт категорического "нет".
Парадоксальная ситуация - "квартальные" при власти, но без денег... И "при власти" ли ?
Со стороны Коломойского идет активная вербовка все новых и новых депутатов. Сколько их там под Палицей уже?
Конфликт с Кличком, в который его втянул Богдан и Вавриш, показал Зеленскому, что его подводят к очень опасной черте. Кличко просто снял трубку и позвонил в самый центр власти США ...
Этот момент можно смело считать моментом начала образования "антиколомойской" коалиции. Теперь нужно выиграть время для консолидации вокруг Президента верных ему людей. Вопрос о КГГА ставится на красивую паузу - Кличко идет в отпуск, откуда помахал рукой Богдану и Вавришу.
Зеленский и Баканов уединяются в СБУ до глубокой ночи... Шефир замечен с Кошевым. Время пошло.
Кстати противная сторона тоже не спит. Внимательно ждем развития событий!
 показать весь комментарий
 
Ага. Чуть не всплакнула, так трогательно.
 показать весь комментарий
 
 
А на хрена им зарплата? Они уже путают свой карман с госбюджетом.
 показать весь комментарий
 
 
Зажрались за народный счет! Одесса, Трускавец, лишь бы жировать!
 показать весь комментарий
 
 
Ага... По лицам видно... Исхудали несчастные работники! Да и на отдыхе в Одессе они трудились не покладая рук, аж шторм поднялся... Труженики, кормильцы вы наши...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх