"Богдан и его заместители третий месяц работают без зарплаты, - Госуправления делами"

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
"Заработная плата Президенту Украины Зеленскому В. А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 000 гривен", - сказано в нем.
Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) Президенту не установлено. В то же время из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов. Таким образом за июль Зеленский получил 22 540 гривен.
"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась", - говорится в ответе ГУД.
Ранее Госуправление делами сообщило агентству, что руководство Офиса Президента также не получало заплату в мае и июне.
Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в Офис Президента.
Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения. Согласно ответу ГУД, зарплата им не начислялась вообще.
Вони ж стверджували, що офіс ЗеБіла не державна і не бюджетна установа, тому Богдана не потрібно люструвати.
Ніяких грошей банді зеленої шмарклі!!!
їм достатньо того, що дає кало мойша та кремлядь.
PS Ти ж нібито адекватний був, невже й тебе вірус соєвого чорного піару вразив?
"Который месяц не снимал я гимнастерку,
Который месяц не расстегивал ремней."
...Зазначаємо, що заробітна плата Президента України Порошенка П.О. ... згідно з наданими заявами починаючи з 2014 року перераховується на благодійні цілі..
https://bykvu.com/bukvy/123853-mesyats-raboty-zelenskogo-stoil-ukraintsam-78-mln-grn-na-12-7-mln-dorozhe-chem-poroshenko
Стайка клоунов ОПУ осталась без денег.
Нынешняя власть Украины - власть дилетантов. Полных. Во всем что касается государственного управления в частности. Это не весело, но иногда это смешно.
Когда Зелененский Вова подмахивал осенивший его указ о ликвидации Администрации Президента и создании вместо нее Офиса Президента Украины он думал что он президент. Жестокая бюджетная реальность объяснила ему, что он глубоко ошибается. Обратите внимание - НИКТО даже не подумал объяснить Вове, что подобные вопросы не есть вопросы начертания его имени под текстом. Это бюджетный вопрос.
В бюджете Украины предусмотрено финансирование Администрации Президента, но нет ни слова о каком то "офисе президента Украине". Следовательно эта структура финансированию не подлежит.
Что и торжественно рассказали милым вовиным клоунам пришедшим за зарплатой. Хорошо что обслуживающий персонал финансируется от ДУСи и не пострадал, иначе бы первый майдан устроили бы Вове уборщицы
Парадоксальная ситуация - "квартальные" при власти, но без денег... И "при власти" ли ?
Со стороны Коломойского идет активная вербовка все новых и новых депутатов. Сколько их там под Палицей уже?
Конфликт с Кличком, в который его втянул Богдан и Вавриш, показал Зеленскому, что его подводят к очень опасной черте. Кличко просто снял трубку и позвонил в самый центр власти США ...
Этот момент можно смело считать моментом начала образования "антиколомойской" коалиции. Теперь нужно выиграть время для консолидации вокруг Президента верных ему людей. Вопрос о КГГА ставится на красивую паузу - Кличко идет в отпуск, откуда помахал рукой Богдану и Вавришу.
Зеленский и Баканов уединяются в СБУ до глубокой ночи... Шефир замечен с Кошевым. Время пошло.
Кстати противная сторона тоже не спит. Внимательно ждем развития событий!