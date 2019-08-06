 Семенченко зовет Порошенко и Муженко на очную ставку из-за обвинений в раскрытии им информации о выводе войск из Дебальцево. ДОКУМЕНТ

Об этом Семенченко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Отправил первое заявление в СБУ и ГБР по фактам изложенным избранным народным депутатом 9 созыва Порошенко П.А. в своем интервью "Украинской правде"... Уже пятый год расследование и передача в суд дела по Дебальцево тормозится прокуратурой. И сейчас Порошенко с Муженко продолжают врать рассказывая в своих интервью о том, что "Семенченко опубликовал секретный план вывода войск из Дебальцево в своем фейсбуке"", - написал он.
В своем обращении Семенченко просит проверить слова Порошенко и "возбудить в отношении меня уголовное дело за злоупотребление служебным положением и измену Родине если эта информация подтвердится".
Кроме того, он просит организовать очную ставку с Порошенко и Муженко, чтобы помочь следствию установить "всю правду".
Напомним, ранее в интервью "УП" пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил Семенченко в обнародовании секретной информации о маршруте выхода украинских войск из Дебальцево зимой 2015 года.
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24.04.15 З початку російської агресії в Україні президент Петро Порошенко витратив на допомогу Збройним силам України понад 500 млн грн. Про це повідомляють на сайті Ukrainian Military Pages.
Серед переданої допомоги, за даними ресурсу, - автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, далекоміри та інша оптика, а також 100 снайперських комплексів у складі 82 карабінів калібру 7,62 мм та 18 кулеметів Savage. А також "десятки тисяч патронів".
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
можливо їх 100500 штук..
они не справятся.
Ти розміняв Україну на бляху.
Шо, петюня следующий?!!!!!
"Легитивный"..... теперь "незаменимый"......
Выше Id 63506d9b его с сыном бижиим сравнивает!!!! (уже не знаю как это называть! кретин, дебил и идиот - это как то слабенько!)
Усім цим проституткам шрекам, лерам є можливість підзаробити у *****.
Чи ***** такий жмот, що й копійки не дасть своїм шалавам?
Вон портнов уже подал заяву за вывоз петей людей по поддельным паспортам!
Че петюне стоило себе сделать паспорт на Лолиту Богданскую! И возращаться с отпуска через Таиланд!
Бо вилизуть ти 300 тис баксив, які ти взяв від корбана-Коломойського, щоб загнати своїх бійців у Іловайськ! І багато чого ще вилізе.
Як кажуть соплемінники нинішнього гідранта: "Шлимазл геникфелд, варєжку закрой!"
З України втікали лише твої портнови, азірови, авакяни (в 2010) і коломойші.
- Деньги!
- Семён Семёныч.
- Понял. (с)
Подав голос.
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Когда же у вас скотиняк зеленых глаза повылазят от брехни?
Да и в придачу уже смылось со страны.
Печать негде ставить - проходимец высшей пробы.