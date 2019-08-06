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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2382) память (917) указ (346) Иловайск (369)

 Зеленский в ближайшее время может подписать указ о признании 29 августа Днем памяти павших защитников Украины, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский может в ближайшее время подписать проект указа о признании 29 августа Днем памяти павших героев - защитников Украины.

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я много раз писал еще с 15-го года, что нам нужен День героизма и памяти павших защитников Украины, - такой, как существует в Израиле - и именно 29 августа. Проект постановления о признании 29 августа Днем памяти подали депутаты прошлого состава Верховной Рады, но прошлый президент отказывался подписывать такой указ.

Сейчас с такой инициативой к Зеленскому обратились начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак и группа волонтерских организаций.

29 августа - день наших наибольших потерь в войне - более 300 воинов.

Но прежде всего - это день, когда командиры окруженных украинских войск отказались сложить оружие. Они до конца выполняли приказ, не дрогнули. И ради чести украинского флага отказались сдаваться. И пошли по начертаному для них зеленому коридору до конца.

Думаю, что учреждение Дня памяти героев 29 августа - это очень важное событие для страны. Это обязательство расследовать и сделать публичным описание событий под Иловайском.

Это обязательство отметить наградами тех, кто до конца был верен присяге народу Украины, сохранить их имена для истории как достойных воинов, очистить оболганные пропагандой имена.

И рассказать правду о боях с российскими агрессорами, чтобы руководство страны и армия смогли сделать правильные выводы.

Надеюсь, что Зеленский подпишет указ в ближайшее время, чтобы было время подготовиться к 29-му августа как ко Дню, когда вся страна приспускает флаги".

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Источник: https://censor.net.ua/n3141441
 
   
 Топ комментарии
 
Содержание президента Швейцарии в месяц 36 416 долларов, содержание президента Украины в месяц 3 111 848 долларов, в 100 раз разница , при этом Швейцария намного богаче Украины . Зебилы , вы за это голосовали ? Скажите честно? Порошенко уже нет !
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Ключевая фраза "прошлый президент отказывался подписывать такой указ"
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Респект и уважение Бутусову за его гражданскую позицию! День Памяти и Мемориал Памяти,обьединяющие украинский народ-это долг каждого украинца перед тысячами павших борцов за Свободу и Независимость Украины!Героям Слава!
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Содержание президента Швейцарии в месяц 36 416 долларов, содержание президента Украины в месяц 3 111 848 долларов, в 100 раз разница , при этом Швейцария намного богаче Украины . Зебилы , вы за это голосовали ? Скажите честно? Порошенко уже нет !
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ты соевый зебил из хацапетовки под швейцарским флажком.
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Но прежде всего - это день, когда командиры окруженных украинских войск отказались сложить оружие. Они до конца выполняли приказ, не дрогнули. И ради чести украинского флага отказались сдаваться. И пошли по начертаному для них зеленому коридору до конца. Источник: https://censor.net.ua/n3141441

А что говорят инструкции?
Командиры которые отказались сдаваться вроде бы не погибли,а чудесным образом вышли из окружения,погибли бойцы у которых никто и не спрашивал.
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Не дрогнули!? Хомчак даже свой пистолет потярял, когда драпал.
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Там было условие у русни - оставить оружие и выходить.
Им приказали идти с оружием,а сами дрыстанули по кустам.
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Там не было условий. Хомчаку ни кто не давал команды на выход, это его самодеятельность была, он повёл колонны, когда еще шли переговоры с херлом.
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Херло было согласно на зеленый коридор если выходить будут без оружия.
Переговоры еще не закончились,а он дал команду на прорыв,а сам даже пистолет потерял.
Правильно я понимаю насчет пистолета или это иносказание какое то?
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Для деда Зеленского и многих миллионов украинцев, воевавших и погибших в рядах Красной Армии в 1941 - 1945, это очень значимая дата!
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Что за дата?
Окружение фашистско- немецкими захватчиками Иловайска неграми на танках НАТО?
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А чего тебя так плющит фуфайка ватваня?
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Ключевая фраза "прошлый президент отказывался подписывать такой указ"
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Вони так і напишуть у кінцевому формулювані :
«День памяті которий отказался подпісать прошлий прєзідєнт. А я просіл.»
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Будет память-будет история.Будет история перестанем наступать на грабли под названием кацапы
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Будущее - продолжение прошлого и настоящего.
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Респект и уважение Бутусову за его гражданскую позицию! День Памяти и Мемориал Памяти,обьединяющие украинский народ-это долг каждого украинца перед тысячами павших борцов за Свободу и Независимость Украины!Героям Слава!
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Вічна пам'ять нашим героям, вони віддали своє життя за Україну, в боротьбі проти кровожерливої московської орди -- за нас з вами, щоб ми жили!
І буде правильно, щоб дата пам'яті була 29-го серпня, хоч душа болітиме завжди за нашими синами, які поклали свої молоді голови за свою країну.
А той, хто не підписував наказ за цю дату, може, мав свої руки по лікоть в крові.
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Порошенко достатньо зробив для Армії, Мови і Віри. В тому числі і для утвердження з цього приводу нових свят.
А ще Порох багато зробив для Декомунізації, на що нова влада відповіла поверненням у дрємуче радянське минуле і почало повертати комунякам старі назви і свята.
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Шо за новина,може не може.Пишіть ппідписав чи не підписав.Хто зна що.
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Чего-чего, а дней памяти и скорби у нас изобилие. Голодомор и Небесная Сотня. Герои Крут и жертвы сталинских репрессий. Геноцид татар и Чернобыль. Скорбь есть на любой вкус, а вот дней победы и не припомнить. Не, если хорошо поискать, то можно найти победу, например, под Конотопом. В 17 веке. В новейшей истории власти соревнуются кто больше любит убитых. А независимые журналисты с умилением заглядывают всем этим властям в глаза.
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Сегодня уже четверо украинских воинов погибло из-за Зебила и его "мирного плана"-перестатьстрелять
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Петики, чего мелочиться? Пишите сразу 40. Никто проверять не будет.
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Вважаю недоцільним. Маємо 14 жовтня,Покрову Святої Богородиці. Під ЇЇ Омофором всі наші воїни- і сущі,і усопші .
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