 Отдых Порошенко на Мальдивах: ГБР расследует возможную незаконную переправку экс-президента через госграницу Украины

Об этом говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Имя бывшего главы государства в сообщении не называется.

ГБР подтвердило изданию LIGA.net, что речь идет о Петре Порошенко. Отмечается, что помимо него в деле фигурируют чиновники таможенной и пограничной служб.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

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