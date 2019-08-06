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 Политика Украины, Общество
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Все про:граница (3237) Порошенко (17718) ГБР (475)

 Отдых Порошенко на Мальдивах: ГБР расследует возможную незаконную переправку экс-президента через госграницу Украины

Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины экс-президентом Украины Петром Порошенко по поддельным документам.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Имя бывшего главы государства в сообщении не называется. 

ГБР подтвердило изданию LIGA.net, что речь идет о Петре Порошенко. Отмечается, что помимо него в деле фигурируют чиновники таможенной и пограничной служб.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

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Источник: https://censor.net.ua/n3141435
 
 
 Топ комментарии
 
эти гбрЩИКИ так много расследуют, а еще больше кукарекают на все телевизоры, что аж никакого результата. труба она и в африке труба.
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Порошенко был причастен к убийству Кенеди - почему зебилы это кушают не понимаю ))))
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Потому, что надо было ходить не на Майдан, а по конкретным адресам.
Тогда сейчас Портнов рядом с Бузиной лежал бы, а не кляузы строчил одна за другой.

Надеюсь, что в следующий раз мы такой ошибки не допустим.
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Дед, а тупой. Во-первых, 95 с бюджета денег не крал как петя. Во-вторых, при текущем драконовском налогооблажении бизнес ищит лазейки. Кстати, закон о запрете офшор при пети не приняли.
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Игокович, нигде и ни кем до сих пор не доказано, что Петро крал деньги с бюджета.
И почему только если бизнес Зеле прячется в оффшорах , то это оправдано и ХОРОШО?
Поясните сию загадку
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Т.е., если у Пера есть бизнес и что-то там в оффшорах, то зелюки бьются в конвульсих и визг стоит до небес.
А если у "бедненького" малчика Зюзи бизнес в оффшорах, то чтож он бедненький мог поделать, он искал лазейки.
Вот так вы зелебени во всем и ищете лазейки, но шило в мешке не утаишь.
Сколько б вы не говорили, что белые и пушистые, а все остальные каки, все обовсем знают и узнают еще больше. Так что не надо на других пальцем тыкать, если у самих "рожа кривая".
И еще - что Петро крал нигде и никем не доказано, зато он тучу денег своих вложил в нашу армию,что она гнала уродов всех мастей от Украины.
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Порошенко красиво отбил обвинения в "жадности", назвав колоссальную сумму помощи ВСУ за 5 лет 1 августа 2019
Экс-президент Украины Петр Порошенко метко ответил журналисту, который намекал на то, что его президентский срок "погубила" жадность.
Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, сколько собственных денег потратил на финансирование ВСУ, развенчав миф о том, что его "погубила жадность"
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?
Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный…" - констатировал он. Кроме того, экс-глава государства привел конкретные факты с помощью ССО вместе с партнерами по "Рошен", а также о поставках антиснайперских комплексов для 3-го или 8-го полка спецназа.
"Я не раздаю деньги, потому что каждая копейка досталась мне тяжелым трудом. Я ни у кого не одалживаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам", - резюмировал Петр Порошенко.
https://www.dialog.ua/ukraine/185544_1564669745
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Вот тебе новость от любимой Мосейчук до того, как олигархи договорились валить Пороха:

Випуск ТСН.19:30 за 31 серпня 2017 року

"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ. Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень. Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка за стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових...."
02.2019 Bloomberg: "За время своего президентства Порошенко стал беднее более, чем в три раза и выпал из числа долларовых миллиардеров".

Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:
.....
7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;

Классно намародерил! Ага, прямо безграничный. Только в отличие от Бениной куклы Зели Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент:

28.07.2019 Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.

Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.

Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів
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Зеленский является конечным бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.
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Зеленський має кінобізнес в РФ попри заяви про його закриття - "Схеми"

Шоумен Володимир Зеленський, який раніше заявив про намір балотуватися в президенти України, має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році.
Крім того, "Схеми" виявили, що фірма "Грин Филмс", якою Зеленський володіє через кіпрську компанію, перемогла у конкурсі на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з російського бюджету.




https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/17/7204117/



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Мои маленькие, грязные и завистливые зибилята, порожденье фабричных окраин!
Уже давным-давно в Европе сложилась традицыя, что лица, занимающие высокое положение, иногда путешествуют ИНКОГНИТО.
На следующем уроке, мои маленькие, грязные и завистливые зибилята, я расскажу вам, что означает слово "инкогнито"!
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Про анонимки еще расскажи. Из той же серии "застенчивых воров", которые стесняются и воруют, воруют, но не любят, когда их называют ворами (они взяли то, что не принадлежит никому, то есть всем, но никому персонально.)
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Учитель ! " Аквафреш"

ЧИ , ШИ - пишется через "И".
Грамотей !
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Букварь - это твоя первая книга или ты курочку-рябу уже до половины осилила? Не перенапрягай свою единственную прямую извилину.
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Опять Петя совершает ту же ошибку. Выходи на экран и отбивайся публично!
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Боюсь, что сейчас это приведет только к росту срача. 75% населения, которое ввиду умственных способностей принадлежит к люмпену, СМИ не без участия Кацапии сумели внушить идею, что во всех их бедах виноват Порошенко. Сейчас кого-то в чем-то убедить невозможно. Они брызжут ядом, накопленным за 30 лет не совсем счастливой жизни, мозга для анализа ситуации у них нет, как, впрочем и желания. Обратите внимание - от них лозунги и вопли, часто логически не связанные и не имеющие фактического основания.
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Я уверен, что всё-таки среди них есть некоторый заметный процент, способный к начаткам логического мышления... Понятно, что свидетеля секты Адского Порошенко не убедит и Иисус Христос, за него поручившийся!
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