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 Политика Украины, Общество
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Все про:граница (3235) Порошенко (17718) ГБР (475)

 ГБР расследует незаконную переправку Порошенко через госграницу Украины

Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины экс-президента Украины Петра Порошенко по поддельным документам.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Имя бывшего главы государства в сообщении не называется. 

ГБР подтвердило изданию LIGA.net, что речь идет о Петре Порошенко. Отмечается, что помимо него в деле фигурируют чиновники таможенной и пограничной служб.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

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Источник: https://censor.net.ua/n3141435
 
   
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Верните Федырыча.
Страусы скучають.
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эти гбрЩИКИ так много расследуют, а еще больше кукарекают на все телевизоры, что аж никакого результата. труба она и в африке труба.
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А на Мальдивы по фиктивным документам семейкой можно летать?
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переправа переправа ...берег левый берег правый ....

ждем витю...

майданские патриоты межигорие сохранили-дорожки подметали исправно и без хозяина, страусов кормили,....

сжечь нахрен енто межигорие надабыло еще в 14, как символ оставить пепелище там.

но нет, символ януковича остался, да и сам янукович тоже, токо назывался порошенко.
да их там тьма - полная рада.
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Потому, что надо было ходить не на Майдан, а по конкретным адресам.
Тогда сейчас Портнов рядом с Бузиной лежал бы, а не кляузы строчил одна за другой.

Надеюсь, что в следующий раз мы такой ошибки не допустим.
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Власти Панамы возбудили уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в сокрытии доходов.В Панаме считают, что Порошенко использовал их страну, чтобы скрывать «преступные доходы, активы и собственность», не платить налоги в украинский бюджет, отмывать деньги.
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а он еще виноват шо после лета будет осень)))))
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Порошенко был причастен к убийству Кенеди - почему зебилы это кушают не понимаю ))))
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Чесній людині - нічого боятися розслідування ДБР..
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