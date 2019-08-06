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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО, - МИД Литвы

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощенном порядке жителям восточной Украины, не признавались в Евросоюзе, если этого добиться не удастся, то будут предприняты односторонние меры, сообщило министерство иностранных дел республики.

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом, на уровне ЕС, на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в ответе МИД Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

МИД Литвы отмечает, что настрой не признавать такие паспорта не раз декларировался в различных международных форматах.

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"В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов", - сообщает министерство.

"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", - отмечают в МИД.

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии 5 августа принял решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3141426
 
 
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Десь я вже таке бачив, лише позитивні новини Мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО, - МИД Литвы - Цензор.НЕТ 8367 точно, це ж технології часів Сталіна. Росте процент жирів у маслі! Комбайнери зібрали стільки тонн зерна! Читайте лише гарні новини, нащо вам знати реальний стан справ у країні!
Чи той, Коломойскому відшкодують 12 млн грн з бюджету - це гарна новина? Суд заблокував нову систему харчування армії, відхилив апеляцію - це порохоботи винні?

Здрастуй, СРСР?!

Мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО, - МИД Литвы - Цензор.НЕТ 1027
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Это здорово, только те паспорта скорее всего будут иметь регион выдачи = Ростовская область. Или Воронежская. Потому как все эти ЛДНР даже сама рашка не признаёт. И дальше шо ?
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Что бы получить визу в ЕС надо представлять не только паспорт .
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Русский ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 6 августа 1996 года началась знаменитая операция «Джихад»
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