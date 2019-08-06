 Российский суд рассмотрит иск о незаконном содержании украинского политзаключенного Шумкова в ШИЗО

Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщает тетя политзаключенного Людмила Шумкова, информирует Цензор.НЕТ.

"6 августа 2019 в 11:30 в Торжокском городском суде Тверской области будет рассмотрен административный иск Александра и его защитника Романа Лызлова к ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, проще говоря , незаконном содержании Саши в ШИЗО", - говорится в сообщении.

"Надежд на справедливый суд мало, но хочется пожелать Саше и Роману устойчивости и удачи", - подытожила женщина.

Напомним, в сентябре 2017 года Александр Шумков оказался в российском СИЗО.

4 декабря 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. Он утверждает, что является действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

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