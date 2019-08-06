 ГБР открыло новое уголовное дело против Порошенко по заявлению Портнова

Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, информирует Цензор.НЕТ.

Портнов заявил, что, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

"Сегодня Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

"Факты, установленные в этом уголовном деле, являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародерства. Ждем активных следственных действий, допросов и судебных решений", - подытожил Портнов.

Ранее Андрей Портнов уже написал в ГБР ряд заявлений на Порошенко. Адвокаты Порошенкообвиняют ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

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