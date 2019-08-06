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 Политика Украины
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Все про:Мальдивы (21) Порошенко (17718) Портнов (420) ГБР (475)

 ГБР открыло новое уголовное дело против Порошенко по заявлению Портнова

Государственное бюро расследований открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, информирует Цензор.НЕТ.

Портнов заявил, что, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

"Сегодня Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

"Факты, установленные в этом уголовном деле, являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародерства. Ждем активных следственных действий, допросов и судебных решений", - подытожил Портнов.

Ранее Андрей Портнов уже написал в ГБР ряд заявлений на Порошенко. Адвокаты Порошенкообвиняют ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141420
 
   
 Топ комментарии
 
Тоесть зебилы пишут спасибо портнову? Спасибо януковичу и азарову не за горами?
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Шото Портнов пока мелочится.
Пора уже писать заяву про геноцид рузкоговорящего населения бойцами ВСУ.
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Журналисты Цензора!.. Не будьте безграмотными фунтами в руках российской пропаганды и агентов влияния тира Портнова!
ГБР принимает любое заявление, регистрирует его, и проводить проверку изложенных в заяве фактов..
а результатом этой проверки могут быть: 1) закрытие дела; 2) предъявление подозрения;
Вот когда, Порошенко предъявят подозрение, вот это уже серьезно.. а до этого, ГБР просто будет проверять обоснованность заявление Портнова..
Не пишите фигни!
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Ось ти такий вумний, скажи "справа пороха" - що це таке взагалі*?
До речі, ще одне питання: - Чим відрізняється блазень (Зеленський) від водія автобуса (Мадуро)?
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Я ж не следствие и не суд. Я могу только предположить, что Порошенко проводил незаконные финансовые операции, участвовал в коррупции и незаконно ввёл военное положение. Следствие разберётся, надеюсь. Зеленский бизнесмен, который возглавляет самую прибыльную и успешную частную продакшн-компанию с миллионными оборотами. А Мадуро, как вы сказали - водитель автобуса. А вы ещё вспомните Леха Валенсу. Вы скажете он был атомехаником, электриком на верфи и создал профсоюз, да? А я скажу, что он был политическим деятелем, активистом и защитником прав человека.
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Откуда эта прокацапская Паскуда - Портнов знает, кого и когда переплавляя главнокомандующий Украины? Небось гниды Украины и Украинского народа сдают все за бабки кацапам и их пособникам. Долго вы ещё будете с такими 73% идти до Европы.
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Все, закончилась спокойная жизнь у Свинорылого. Рано или поздно на мангал.
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Як зебіли вітають портнова! Все вірно Петро робив, раз портнов з прибічниками скавчать!
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