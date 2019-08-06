 Саперы изъяли 49 взрывоопасных предметов у моста в Станице Луганской

Об этом сообщает ГСЧС в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"В период с 1 по 6 августа пиротехническим расчетом ДСНС Украины было проверено местность в Станично-Луганском районе вблизи КПВВ "Станица Луганская", вокруг разрушенного моста, общей площадью 0,41 га, где было обнаружено, изъято и передано подразделениям ВСУ для уничтожения 49 единиц взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

Участники Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 17 июля пришли к согласию по ремонту и эксплуатации моста в Станице Луганской.

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