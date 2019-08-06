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 Убийство Оксаны Макар: суд рассмотрит ходатайство о пересмотре приговора главному фигуранту

Центральный райсуд Николаева 6 августа должен начать рассмотрение жалобы о пересмотре приговора главному фигуранту дела об убийстве Оксаны Макар Евгению Краснощеку, осужденному на пожизненное.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". об этом сообщил пресс-секретарь суда Владимир Диденко.

"В Центральном районном суде Николаева 6 августа состоится рассмотрение ходатайства Евгения Краснощека (дело Оксаны Макар) о пересмотре дела. Основание - его заявление о якобы применении к нему насильственных действий", - рассказал Диденко.

Напомним, Макар была изнасилована и сожжена в Николаеве в ночь на 9 марта 2012 года. После трагедии ей удалось выжить, она потеряла руку, получила многочисленные ожоги и через несколько недель скончалась в Донецком ожоговом центре. Обвиняемые изначально признались в совершении преступления, но позже отказались от своих показаний.

Тем не менее, прокуроры, которые представляли гособвинение в суде во время рассмотрения резонансного дела, заявили, что вина подсудимых в убийстве и изнасиловании девушки полностью доказана, после чего попросили пожизненный срок для Краснощека, 15 лет тюрьмы для Присяжнюка и 14 лет для Погосяна. При этом гособвинение уточняло, что убийство девушки было совершено с особой жестокостью, а к сведению были приняты степени участия каждого из фигурантов, а также их характеристики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141414
 
 
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А оно шо ещё живое ? Странно-странно ,по такой то статье особых долгожителей на зоне не много ...
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Возможно, их стало слишком много, и меншинство стало большинством.
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Такого, что за "позорные" статьи на зоне опускали - нет уже очень давно. Кроме того, на пожизненном не такой режим как на обычных зонах. Там сидят по 1 или 2 и нет возможности причинить вред сокамернику. А остальные двое, что сидят 15 и 14 лет, в обычных зонах - с богатыми родителями, и кажется мне что родители оплачивают им хорошие(по меркам тюрьмы) условия содержания.
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С.к@...!!! Так и Харьковскую водительницу через несколько лет откупят, когда большинство забудет... И тех кто убил Гандзюк оправдают или амнистируют.
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