EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  6104  20
Материалы по теме:
Все про:Николаев (1191) суд (22408) убийство (5302)

 Убийство Оксаны Макар: суд рассмотрит ходатайство о пересмотре пожизненного приговора главному фигуранту

Центральный райсуд Николаева 6 августа должен начать рассмотрение жалобы о пересмотре приговора главному фигуранту дела об убийстве Оксаны Макар Евгению Краснощеку, осужденному на пожизненное.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил пресс-секретарь суда Владимир Диденко.

"В Центральном районном суде Николаева 6 августа состоится рассмотрение ходатайства Евгения Краснощека (дело Оксаны Макар) о пересмотре дела. Основание - его заявление о якобы применении к нему насильственных действий", - рассказал Диденко.

Напомним, Макар была изнасилована и сожжена в Николаеве в ночь на 9 марта 2012 года. После трагедии ей удалось выжить, она потеряла руку, получила многочисленные ожоги и через несколько недель скончалась в Донецком ожоговом центре. Обвиняемые изначально признались в совершении преступления, но позже отказались от своих показаний.

Тем не менее, прокуроры, которые представляли гособвинение в суде во время рассмотрения резонансного дела, заявили, что вина подсудимых в убийстве и изнасиловании девушки полностью доказана, после чего попросили пожизненный срок для Краснощека, 15 лет тюрьмы для Присяжнюка и 14 лет для Погосяна. При этом гособвинение уточняло, что убийство девушки было совершено с особой жестокостью, а к сведению были приняты степени участия каждого из фигурантов, а также их характеристики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высший спецсуд оставил в силе приговор убийцам Оксаны Макар

Источник: https://censor.net.ua/n3141414
 
 
 Топ комментарии
 
А оно шо ещё живое ? Странно-странно ,по такой то статье особых долгожителей на зоне не много ...
 показать весь комментарий
 
Возможно, их стало слишком много, и меншинство стало большинством.
 показать весь комментарий
 
Такого, что за "позорные" статьи на зоне опускали - нет уже очень давно. Кроме того, на пожизненном не такой режим как на обычных зонах. Там сидят по 1 или 2 и нет возможности причинить вред сокамернику. А остальные двое, что сидят 15 и 14 лет, в обычных зонах - с богатыми родителями, и кажется мне что родители оплачивают им хорошие(по меркам тюрьмы) условия содержания.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А оно шо ещё живое ? Странно-странно ,по такой то статье особых долгожителей на зоне не много ...
 показать весь комментарий
 
 
Возможно, их стало слишком много, и меншинство стало большинством.
 показать весь комментарий
 
 
Такого, что за "позорные" статьи на зоне опускали - нет уже очень давно. Кроме того, на пожизненном не такой режим как на обычных зонах. Там сидят по 1 или 2 и нет возможности причинить вред сокамернику. А остальные двое, что сидят 15 и 14 лет, в обычных зонах - с богатыми родителями, и кажется мне что родители оплачивают им хорошие(по меркам тюрьмы) условия содержания.
 показать весь комментарий
 
 
Рада Зеленского должна срочно пересмотреть Уголовный Кодекс и усилить ответственность за убийства , сроки должны быть не меньше 25 лет. Это большой позор ,что сейчас сроки просто мизерные и жизни украинцев ничего не стоят.
 показать весь комментарий
 
А толку? Этих особей зона больше не пугает.
 показать весь комментарий
 
Значит расстреливать нужно, а не спрашивать толк. Много развелось мусора человеческого из-за отмены расстрелов. За кражи миллионов нужно расстреливать.
 показать весь комментарий
 
Осуждённые пожизненно сидят в отдельных камерах.
 показать весь комментарий
 
С.к@...!!! Так и Харьковскую водительницу через несколько лет откупят, когда большинство забудет... И тех кто убил Гандзюк оправдают или амнистируют.
 показать весь комментарий
 
 
Да кто этих отморозков откупает? Что за бред. Любой осуждённый имеет право обжаловать или на пересмотр по обстоятельствам. Суд обязан это рассмотреть, а какой результат пока неясно, чего орать.
 показать весь комментарий
 
ясно - мєнтов отпускают, шоп служили вєрно
 показать весь комментарий
 
Пересмотр может быть только один - в сторону расстрела.
 показать весь комментарий
 
 
випустять із зала суда і виплатять компєнсацію за прогули та моральний ущєрб
 показать весь комментарий
 
Это животное должно сидеть-сидеть и еще раз сидеть.
 показать весь комментарий
 
 
А чому не всіх пожиттєво? Що це за "гуманізм" такий, що над людиною ці недолюди так познущались, а ім дають ще якісь шанси на пом"якшення. Може ще й почнуть шукати "пом"якщуючі обставини"? Гаприклад, що дівчина пручалась і кричала, а іх "витончені натури" не могли витримати таке поводення.
 показать весь комментарий
 
 
Доблестному милиционеру ещё и повышение дадут , как убийцам студента Индыло
И соохотникам депутата Верховной Рады Украины лозинского
 показать весь комментарий
 
Изнасиловал, ЗАЖИВО СЖЕГ- посидел и вышел? О чем это? Такая безнаказанность будет для остальных ублюдков сигналом - ребята. та нам ничего не будет. Возмутительно. Оставить пожизненное.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх