 "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею", - Кличко передал привет из отпуска

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал в Twitter.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", - написал Кличкою.

Как сообщалось, 5 июля мэр Киева ушел в недельный отпуск с разрешения президента Владимира Зеленского.

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