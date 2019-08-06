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Все про:Богдан (40) Кличко (2696) Вавриш (5)

 "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею", - Кличко передал привет из отпуска

Киевский городской голова Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрею Богдану и застройщику Андрею Вавришу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал в Twitter.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", - написал Кличкою.

Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, - Кличко передал привет из отпуска 01

Как сообщалось, 5 июля мэр Киева ушел в недельный отпуск с разрешения президента Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все решения по Киеву я принимаю без "смотрящих", - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3141412
 
   
 Топ комментарии
 
Привет зе и дебилу! Привет зеленскому и вове!
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Молодець! Цих тупих вже всі пролять.
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ну у нас как бы свободная страна, ездим на отдых куда хотим, тем более что нам это в отличие от Капапии, и ближе, и дешевле.
Я предпочитаю Грецию и турцию летом, Египет - зимой. Друзья ездят в Испанию и Италию, но в Испании мне больше интересен не пляжный отдых, а путешествия по стране.
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а я предпочитаю Украину, Италия Испания уже все построили, достигли высоких стандартов, чего не видно в Украине, все бросили и полетели туда где хорошо , как сказал Климкин половина умотает в лучшие страны а половина тут пусть сидит
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Как мы все помним- речь идет о французском писателе. Наверное, у них стиль изложения похож. "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію", - Кличко передав привіт із відпустки - Цензор.НЕТ 5901
"Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію", - Кличко передав привіт із відпустки - Цензор.НЕТ 6311
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"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею", - Кличко передал привет из отпуска

киевский мальдивский камандующий -

очередное моральное дно

киевляне в окопах гибнут -

дебил развлекается.

дно,

***** ничего не исправит енто дно
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Ты киевлянин?)))
Если нет то твое мнение по Кличку как меру тут до спины и ниже!)))
Смотрите на своих местных меров...дороги...парки и срачи в подьездах!
Во всем этом тоже Кличко виноват?
Да ЗЕленобобы?)))
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А ничего не надо. Серфингнул и показал бицепс - это для порохоботов уровень. Парки мосты метро свалки помойки пусть останутся не достроенными не убранными, трамваи старыми и пусть трава не растет.
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Нахера ты мне описал Кривой Рог?))))
Шо ты этих хотел добится ЗЕбоба?)))
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..это не троллинг, это виталик хотел сложить простое предложение, даже два - и опять облажался..
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С Петей в Турции со смотрящими разбираются.
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Я думал ЗЕльонкин красными труселями на одесском пляже...всех смотрящих расспугал?)))
А оно вон как...
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Как кабанчик Богдан бесится это тебе не шаурму с клоуном в красных трусах селфи на пляже,так уметь надо
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Молодець Віталік, як завжди, блиснув інтелектом.
От, якби ще був живий Степан Степан і Віталік завітав у Львівську оперу, можна було б насолодитися фонтаном гумору і дотепності з його побитої голови.
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Молодец Виталий, не сдавай Киев ЗЕ- малоросской гопоте, пусть офис ЗЕнаркомана в Кривом Рогу делают.
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глубокий интеллект и искрометный юмор как всегда выгодно выделяет педальку клячка.
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