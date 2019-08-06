 "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею", - Кличко передал привет из отпуска

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал в Twitter.
"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", - написал Кличкою.
Как сообщалось, 5 июля мэр Киева ушел в недельный отпуск с разрешения президента Владимира Зеленского.
Я предпочитаю Грецию и турцию летом, Египет - зимой. Друзья ездят в Испанию и Италию, но в Испании мне больше интересен не пляжный отдых, а путешествия по стране.
киевский мальдивский камандующий -
очередное моральное дно
киевляне в окопах гибнут -
дебил развлекается.
дно,
***** ничего не исправит енто дно
Если нет то твое мнение по Кличку как меру тут до спины и ниже!)))
Смотрите на своих местных меров...дороги...парки и срачи в подьездах!
Во всем этом тоже Кличко виноват?
Да ЗЕленобобы?)))
Шо ты этих хотел добится ЗЕбоба?)))
А оно вон как...
От, якби ще був живий Степан Степан і Віталік завітав у Львівську оперу, можна було б насолодитися фонтаном гумору і дотепності з його побитої голови.