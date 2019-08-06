 "Слуга народа" создаст для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца. Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах. Будем рады, если пример депутатов "Слуги народа" примут и другие политические партии и государственные структуры. Подробнее план работы офиса обучения и развития мы представим на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакарчук поблагодарил Киевскую школу экономики за подготовку "слуг народа" в Трускавце

Напомним, 29 июля в Трускавце в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". 4 августа неделя обучения избранных депутатов от партии "Слуга народа" завершена, участники тренинга возвращаются в Киев.