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Все про:депутат (2696) школа (1879) обучение (225) Слуга народа (208)

 "Слуга народа" создаст для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия

Партия "Слуга народа" решила создать "офис обучения и развития для системной работы депутатов", на базе которого раз в три месяца будут проходить обучение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца. Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах. Будем рады, если пример депутатов "Слуги народа" примут и другие политические партии и государственные структуры. Подробнее план работы офиса обучения и развития мы представим на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре", - говорится в заявлении.

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Напомним, 29 июля в Трускавце в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". 4 августа неделя обучения избранных депутатов от партии "Слуга народа" завершена, участники тренинга возвращаются в Киев.

Слуга народа создаст для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141410
 
 
 Топ комментарии
 
правильней не вебинары, а ЗЕбенары
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Ради того, чтобы не работать, они и пошли в секту кнопкодавов .... "Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия - Цензор.НЕТ 8718
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Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Згинув проклятий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може ти менше за електроенергію тепер платиш? Ні.
А заводи Коломойського платьять за кіловат 57 копійок! Ти - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом ! Зє! Радій! Пишайся!
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Баригу ви обрали преЗєдентом. А хто там у бігах?
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Отбросьте ложный стыд. Откройте уже для них вечернюю школу.
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Порохоботы возмущены.
Порохоботам больше по нраву, когда депутаты - тупое безграмотное бестолковое но жадное существо, которым управляет барин
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Та ні, це тобі "понраву".
Ти ж саме таких і вибрав! Вибрав тупих, безмозглих, якими керуватим барин, керуватиме за допомогою "курсів", вкладаючи у порожні голови те що йому потрібно!
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Наприклад, Давид Арахамія - підприємець і волонтер.
У соцмережах відомий під псевдонімом Давид Браун. Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. Засновник волонтерської організації Народний проект, яка допомагає українським військовим. У 2014 році був призначений радником миколаївського губернатора, а також нагороджений президентом Петром Порошенком орденом За заслуги III ступеня.

Отаких людей ти називаєш тупими і безмозглими? Людина заснувала ІТ-компанію, допомагає армії, нагороджена Петром Порошенко, а ти цю людину лайном поливаєш, брудний песику
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якраз таких там більшість

Ірина Верещук - експерт з міжнародних питань. У 2010-2015 роках мер Рава-Руської (Львівська область). Самовисуванцем брала участь в дострокових парламентських виборах 2014 року в мажоритарному окрузі №122 у Львівській області. З 2016 року - президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.
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Анастасія Красносільська - експерт Центру протидії корупції. Помічник-консультант нардепа від БПП Павла Різаненка, який має намір балотуватися по мажоритарці від партії Голос Святослава Вакарчука.

Помічників екс-нардепів від БПП ти також лайном поливаєш
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Дмитро Наталуха - громадський і політичний діяч, правозахисник. У 2015-2017 році очолював Лиманську районну державну адміністрацію Одеської області. У 2007- 2013 роках працював в юридичних компаніях Spenser & Kauffmann, Ілляшев і Партнери, Baker McKenzie в сферах банківського, фінансового права, залучення іноземних інвестицій.
Учасник проекту Люди важливі.

цей також по-твоєму тупе безмозгле створіння
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Зато ни члены слуги народа, выдвинувшие таких кандидатов, ни роялисты, когда избирали таких депутатов, ни капли сомнений не испытывали.
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Тоисть вы признаёте, что зелебобики выбрали - тупох безграмотных бестолковых и жадных существ, которым управляет барин?
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секта, короче...чтоб не соскочили....тогда селите их в общаге и зомбируйте круглосутосно
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Им снимут и расселят в дорогушем отеле, какая там общага, там бабла не срубишь
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самая тупая работа в мире нажимать кнопку как решит партия, охраннику мозгов больше надо иметь, и то на курсы отправляют, курсы по нажиманию на кнопку, что за созыв набрали, по объявлению что ли, возьмите меня скорее, мне курсы ненужны как нибудь в трех кнопках разберусь, умора курсы депутатов как задешево пожрать в столовке вр что ли, ляшко там мастер класс не ведет как выигрывать в лотерею крупные суммы на постоянной основе?
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Слухайте, зефани! Ви ж такі розумні та з доброю пам'яттю люди. Ви про АТО за 14 днів не забули, хоч явно призабули обставини тодішні. Але хай так.
Але ж є ще одна обіцянка вашого непогрішимого вови слова. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите, і пенсії роялем накриються. Хай повзає на колінах, раз обіцяв.
Чи він не конкретний пацан? Чи то ви лохи?
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Чем массовиков-затейников не устраивает обучающая программа, уже несколько лет действующая при Верховной Раде при содействии США и ЕС?

Програма навчання депутатів вже існує в Україні і діє за підтримки США ще з 2013 року. Тому ніякої потреби в поїздках в Трускавець не було.

Програма USAID РАДА реалізується з 2013 до 2020 року.

Її завдання на 2019-2020 роки - сприяти запровадженню парламентської реформи та становленню Парламенту України як підзвітної, відкритої та демократичної інституції.

Одним з напрямків діяльності Програми USAID РАДА є навчання народних депутатів, зокрема вперше обраних, та їхніх помічників-консультантів. З цією метою тренінговим центром Програми розроблено низку тренінгів.

Програма USAID "РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво" виконується Фондом Східна Європа і реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

http://radaprogram.org/
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. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите

ДЕЯКІ ПОРОХОБОТИ ДІЙШЛИ ДО ПЛІНТУСА...
ВИМАГАЮТЬ ВІД ПРЕЗИДЕНТА КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ..

ЖАгун,я правильно зрозумів?
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мы желаем, чтобы ЗЕ ответил за свои обещания. За прекращение войны. За зарплату учителям в 4000 долларов. За снижение тарифов. Это основные его обещания.
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Правильно , за адептами глаз да глаз нужен .
Лучше всего за каждым своего Богдана закрепить .
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И сколько такое удовольствие будет стоять?
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Ну шо, зеленой плесенью трахнутые.
Войну, оказываецца, нельзя просто остановить, топнув волосатой ножкой и просто перестав стрелять.Сиськи не растут, если обмотать их капустными листами, а подарки под елочку кладет вовсе не Санта Клаус.Я прям слышу, как у вас там все внутри рыпит и скрежещет, когда вы удобные отмазочки придумываете, оправдывая очередную уринотерапию в офтальмологии.
Интересно, на сколько вас хватит?
Когда уже ваш межушный ганглий, который вы зачем-то называете мозгом, клацнет предпоследним позеленевшим нейроном и скажет: " ****, вот я долбо*б!"?
Когда - никогда.
Нас е*ут, а мы крепчаем.
Поздравляю, Шарик, ты - балбес. ©
ПыСы. Денег олигарховых тебе тоже не дадут и за комуналку придецца платить. Прикинь, лошара?!
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Пошла жара!!! Кейсы, сейкхолдеры, коучеры, медиаторы...

Полный набор говорящей головы на содержании.
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Если есть секта, должны же быть и свидетели, как их назвать ?
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Даёшь Институт Зелёного Образования и дипломы государственного образца!
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зебинары, зебанаты, зебланы, зебанутые узебища!
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Українську там будуть викладати для Зе-неучів ???
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Да нужно их вначале в работе увидеть, может их там большинство отчислять нужно без права востановления, а не учить.
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Будут тренировать, как правильно нахлабучивать зебилов.
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До чего же тупых набрали, что их учить и учить!
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Ну не в зале какого-нибудь парламента сделано это фоте?
А у нас они будут в Парламенте!
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И сколько еще народных денег пойдет на обучение этих слуг служить? Или тоже -- гранты от олигархов?
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Смех, да и только! "Слуга народу" створить для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 6400 Сначала ответственная работа, потом ВУЗ, затем школа, садик, ясли... А может быть их мамам вообще родить их обратно? "Слуга народу" створить для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 8370
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