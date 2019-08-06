 "Слуга народа" создаст для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца. Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах. Будем рады, если пример депутатов "Слуги народа" примут и другие политические партии и государственные структуры. Подробнее план работы офиса обучения и развития мы представим на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре", - говорится в заявлении.
Напомним, 29 июля в Трускавце в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". 4 августа неделя обучения избранных депутатов от партии "Слуга народа" завершена, участники тренинга возвращаются в Киев.
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
Згинув проклятий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може ти менше за електроенергію тепер платиш? Ні.
А заводи Коломойського платьять за кіловат 57 копійок! Ти - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом ! Зє! Радій! Пишайся!
Порохоботам больше по нраву, когда депутаты - тупое безграмотное бестолковое но жадное существо, которым управляет барин
Ти ж саме таких і вибрав! Вибрав тупих, безмозглих, якими керуватим барин, керуватиме за допомогою "курсів", вкладаючи у порожні голови те що йому потрібно!
У соцмережах відомий під псевдонімом Давид Браун. Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. Засновник волонтерської організації Народний проект, яка допомагає українським військовим. У 2014 році був призначений радником миколаївського губернатора, а також нагороджений президентом Петром Порошенком орденом За заслуги III ступеня.
Отаких людей ти називаєш тупими і безмозглими? Людина заснувала ІТ-компанію, допомагає армії, нагороджена Петром Порошенко, а ти цю людину лайном поливаєш, брудний песику
Ірина Верещук - експерт з міжнародних питань. У 2010-2015 роках мер Рава-Руської (Львівська область). Самовисуванцем брала участь в дострокових парламентських виборах 2014 року в мажоритарному окрузі №122 у Львівській області. З 2016 року - президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.
Помічників екс-нардепів від БПП ти також лайном поливаєш
Учасник проекту Люди важливі.
цей також по-твоєму тупе безмозгле створіння
Але ж є ще одна обіцянка вашого непогрішимого вови слова. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите, і пенсії роялем накриються. Хай повзає на колінах, раз обіцяв.
Чи він не конкретний пацан? Чи то ви лохи?
Програма навчання депутатів вже існує в Україні і діє за підтримки США ще з 2013 року. Тому ніякої потреби в поїздках в Трускавець не було.
Програма USAID РАДА реалізується з 2013 до 2020 року.
Її завдання на 2019-2020 роки - сприяти запровадженню парламентської реформи та становленню Парламенту України як підзвітної, відкритої та демократичної інституції.
Одним з напрямків діяльності Програми USAID РАДА є навчання народних депутатів, зокрема вперше обраних, та їхніх помічників-консультантів. З цією метою тренінговим центром Програми розроблено низку тренінгів.
Програма USAID "РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво" виконується Фондом Східна Європа і реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
http://radaprogram.org/
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите
ДЕЯКІ ПОРОХОБОТИ ДІЙШЛИ ДО ПЛІНТУСА...
ВИМАГАЮТЬ ВІД ПРЕЗИДЕНТА КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ..
ЖАгун,я правильно зрозумів?
Лучше всего за каждым своего Богдана закрепить .
Войну, оказываецца, нельзя просто остановить, топнув волосатой ножкой и просто перестав стрелять.Сиськи не растут, если обмотать их капустными листами, а подарки под елочку кладет вовсе не Санта Клаус.Я прям слышу, как у вас там все внутри рыпит и скрежещет, когда вы удобные отмазочки придумываете, оправдывая очередную уринотерапию в офтальмологии.
Интересно, на сколько вас хватит?
Когда уже ваш межушный ганглий, который вы зачем-то называете мозгом, клацнет предпоследним позеленевшим нейроном и скажет: " ****, вот я долбо*б!"?
Когда - никогда.
Нас е*ут, а мы крепчаем.
Поздравляю, Шарик, ты - балбес. ©
ПыСы. Денег олигарховых тебе тоже не дадут и за комуналку придецца платить. Прикинь, лошара?!
Полный набор говорящей головы на содержании.
А у нас они будут в Парламенте!
https://www.youtube.com/watch?v=vaGla2GTwzk