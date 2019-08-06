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 Политика Украины
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Все про:депутат (2696) школа (1879) обучение (225) Слуга народа (208)

 "Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия

Партия "Слуга народа" решила создать "офис обучения и развития для системной работы депутатов", на базе которого раз в три месяца будут проходить обучение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца. Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах. Будем рады, если пример депутатов "Слуги народа" примут и другие политические партии и государственные структуры. Подробнее план работы офиса обучения и развития мы представим на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакарчук поблагодарил Киевскую школу экономики за подготовку "слуг народа" в Трускавце

Напомним, 29 июля в Трускавце в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". 4 августа неделя обучения избранных депутатов от партии "Слуга народа" завершена, участники тренинга возвращаются в Киев.

Слуга народа решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141410
 
   
 Топ комментарии
 
Ради того, чтобы не работать, они и пошли в секту кнопкодавов .... "Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия - Цензор.НЕТ 8718
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правильней не вебинары, а ЗЕбенары
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правильней не вебинары, а ЗЕбенары
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Порохоботы - метать!
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Будешь нам указывать , когда будешь оплачивать идиотские действа зебобы из своего кармана, а пока платит вся Украина,а ты спрятался подальше от Неньки чтобы не похудеть, зебилы любят "умничать" за чужой счет,
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вижу, быть порохоботом ныне не требует никаких иных умений, кроме зезекания.
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Групповуха ?! Тока этого не хватало !
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Вопрос цивилизованного и квалифицированного управления страной перезрел.Приветствуую любые движения в этом направлении
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старые добрые оргии возвращаются "Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия - Цензор.НЕТ 1141
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А работать не дай бог когда зевебинары начнете?
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Ради того, чтобы не работать, они и пошли в секту кнопкодавов .... "Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия - Цензор.НЕТ 8718
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Они еще не поняли куда пошли, думают что на концерт 95 квартала.вот такие ********
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Такая зрада, хватит обучать этих депутатов. Судя по опыту предыдущих созывов - для 90% Рады достаточно уметь нажимать на кнопки, а остальные 10% крышуют различные отрасли в пользу барыг.
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Не ожидал от вас столь глупого возрения. "Слуга народу" вирішила створити для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 8157
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наблюдается интересная тенденция после победы ЗЕманды на выборах - пошел просто ошеломительный наплыв представителей земли обетованной в Украину, скупают все что можно))) ну шо українці))) готуйтесь до землі або на вихід, бовдури)))
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Очень хорощо! Может так и цены до ньюйоркских поднимутся.
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Ну раз такие инвесторы в Украину ломанулись на "все, что можно" - успех стране гарантирован!
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не сомневаюсь, только страна будет без украинцев)))
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По ходу с первого раза им не доходит! "Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия - Цензор.НЕТ 8446
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очковтирательство
если ума не хватает, этому не учатся
а как кнопки правильно нажимать - искусственный интеллект подскажет
заодно проконтролирует лояльность свободомыслия слуг
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А вот первые комсомольцы после "вебинаров" обязательно "пробовали" комсомолок.
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Что заканчивал? Риксос Трускавец. Круто....Теперь не надо школу заканчивать, университет...Сразу в Раду на обучение с большой стипендией и пропуски не ставят, зачёты, экзамены сдавать не надо. Тренируйтесь на населении Украины.
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??? Неа...просто живу в Украине и не хочу чтоб на до мной и моими родственниками опыты ставили. Жизнь то одна. Уже было 5 лет псу под хвост, украденных...не вернёшь.
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Ну тогда тебе туда где Время стоит, не течет. Там все постояннои никаких перемен. На кладбище, например.
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А тебе убогое, по известному сексуальному маршруту и по времени можешь ускорится.
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Ну чего ноешь? Я хочу жить в динамичной, передовой Украине. Где все меняется оченьбыстро. Ну а ты с родственниками хочешь залезть в склеп и не высовываться. Там, в могиле, нет перемен и никто ничего никому не должен.
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Я за последние 5 лет говорил...Что поменялось к лучшему??? Тарифы в 11 раз, курс доллара в 3.5...банков больше 90 гробанули, безработица, трудовая миграция, субсидии, больше 60% за чертой бедности по данным ООН, по коррупции, болезням на 1-м месте в Европе, самая низкая зарплата....Вот это динамичная страна???
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Для того ж тупе насєленіє їх і обрало.
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Их рябошапка - большой юрист.
Закончил подобный соломонов университет.
Только невозможно найти ни сам университет, ни его архив для подтверждения его липовой картонки
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За чий рахунок банкет, що скажете, зебіки?
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я вже вчора відповідав, ви неуважні.
за рахунок економії від того, що постійно крав потрошенко і кО
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А шо это? Вы уже скажите что он украл, не нагнетайте интригу.А то все думают что зебобик просто бюджетные деньги тратит на свои клоунские представления.
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Жванецкий: «Если ты стырил диссертацию - не строй мост, сволочь! Иди в политику».
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в любом деле апгрейд это хорошо. у хрякоботов конечно другое мировоззрение но то таке. времена совка уже ушли вместе с алконафтами и кумовьями.
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Времена совка может и прошли. Но вот времена синтаксиса и пунктуации не уйдут никогда. Их надо знать, чтобы не допускать столько ошибок, сколько было допущено при написании этого "сочинения". Или "изложения". Но то таке...
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Надеюсь жабы отчитаются на какие средства эти банкеты для дебилов.
Я, как налогоплательщик не хочу давать деньги на то, что бы эти неучи жировали и бесновались на собраные налоги
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времена кумовства уже прошли? вот это хохма...
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Только не говорите , что вас учили писать ,как зеленский своих депутатов. По всему вы и думаете , как пишите.
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опг слуга народа создаст зомбиофис для зомбивебинаров от зезомбипрездобола.
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быть порохоботом ныне не требует никаких иных умений, кроме зезекания.
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веб вашу мать пришла пора кругом внедрять!
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Начинать обучение надо с азбуки и арифметики. Иначе пустая трата времени.
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Правильно...если они за неделю не смогли это запомнить :


"Слуга народу" вирішила створити для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 6715

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Петерастам больше подходят дупататы типа допы младшенького.
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разве так можно выражаться по утру? - может так и язва прийти - КОТОРУЮ ТАКИ ТЫ НЕ ЗВАЛ - ты это бросай - так не хорошо совсем)))
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Авиакомпания "Роза Ветров", которую контролирует группа "Приват", получит 35 миллионов гривен за перевозку должностных лиц, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Депутаты учатся, вон работает. Вон - это беня.
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Так "Укрнафта" (42% у Бени) показала в сотню раз меньше прибыль, чем раньше показывала!
Налоговый долг больше 32 млрд. грн....
Скидку на э/энергию в сотни миллионов получил!
Усё у Бени идёт по плану!
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Саме так. Вон работает, и очень успешно.
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А когда их начнут вывозить на полевые занятия в зону АТО?
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До такого ще мало хто додумався - промивати мозок парламентарям, наче вони працівники якоїсь дешевої фірми, де прищеплюють та навіюють "корпоративну" культуру.
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извенити - индеец - это вы таки намекаете на - занятие сексом - как выпить стакан воды?
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""Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия"

С отрывом или без отрыва от производства кнопок в Раде?
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Слуги народу вважають, що присутність агресора у ПАРЄ Україні аніяк не заважатиме, і до цього треба нібито "спокійно адаптуватись". Про це сказав народний депутат від цієї політсили (колишній дипломат) Богдан Яременко.
*****, Британія вже заявила, що Ерефію треба виключити з ПАРЄ тільки за останні події у Москві. Польща, Грузія, країни Балтії та Скандинавії на всіх майданчиках наполягають на цьому, а наш провідний парламентський дипломат пропонує "адаптуватись". Чому ж одразу не "адаптуватись" до перетворення України на Малоросію, до анексії Криму, до щоденних обстрілів Донбасу? Водиці трускавецької перепили чи карпатського повітря перенюхали бенеді новоспечені? Може Яременко ще у Страсбурзі цьомки зі Скабєєвою зробить?
Не витримав і зателефонував знайомим дипломатам у МЗС, де попросив підтвердити чи спростувати позицію нардепа щодо необхідності "адаптування" до вільного висловлювання росіянами своїх побрехеньок у Європарламенті. Запевнили, що депутата "неправильно зрозуміли"…
Неправильно? То навчить вже їх висловлюватись так, щоб розуміти правильно. Мендель, Яременко, Богдан теревенять, що зранку заманеться? Чи те, що в них на язику, у ляльковода в голові?
Якщо вони й надалі пропонуватимуть нам "адаптуватись" до колабораціонізму, брехні та гри за чужими правилами, у польоті "адаптуватимуться" до сусідства з Азіровим. Якщо встигнуть.

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О, тож цьогорічні випускники педінститутів, спеціальність "Олігофренопедагогіка" користуватимуться попитом!
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Впервые в истории нардепов будут реально обучать.
Нельзя такие новости без предупреждения давать, расшатанная психика некоторых песиков может не выдержать...
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Министр априори не может быть без высшего образования, как луценко например
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Нафыга було набирати і обирати таких, яких треба навчати?
Ти над цим не задумувався? Мабуть нічим?
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Я знаю, що ти фанат ось таких освідченних нардепів, яких уже нічому не навчиш:
В начале 2000-х годов Борислав Розенблат был членом Социал-демократической партии Украины (объединённая) Виктора Медведчука и неудачно пытался попасть в Верховную раду. В 2010 году баллотировался по списку Партии регионов
В 2014 году на президентских выборах на Украине был доверенным лицом Петра Порошенко и членом блока Петра Порошенко «Солидарность». Избран депутатом Верховной рады по одномандатному избирательному округу № 62 в Житомирской области.
Будучи депутатом в Раде, активно занимался законами, связанными с изменением добычи и оборота янтаря.
В конце июня 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внёс представление в Верховную раду о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Розенблата и Полякова по подозрению в злоупотреблении властью и взяточничестве
"Слуга народу" вирішила створити для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 6843
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"Слуга народу" вирішила створити для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття - Цензор.НЕТ 7651

После интервью Разумкова у меня все лента в постах «Ну наконец-то уЗеленского поняли, что войну хотелками не остановить».
В связи с чем у меня вопрос: а вы в самом деле думали, что они этого не знали с самого начала? В этом и состоит весь цинизм ситуации. Они знали. И при этом вдохновенно срали в квадратные, покрытые сфагнумом головы электората. Потому что это было именно то, что простий нарід хотел услышать. Все вот это про посадить барыг, война стой раз-два, каждому учителю ведро бабла и еще жменю сверху, и пусть никто не уйдет обиженным. Они на этом въехали в выборы и победили. Вернее, сначала они об этом написали сценарий, сняли кино, а потом въехали и победили.
Но вот тут и начинается самое интересное: в эти же квадратные, покрытые сфагнумом головы теперь нужно постепенно, аккуратно, бережно, так, чтобы не контузить и не разнести вдребезги прелую мозговую горошину, так и не успевшую развиться в полноценный боб, вложить мысль о том, что так, как обещали, не будет. И вообще не обещали, шутили просто. Что вы, шуток не понимаете?
То есть фактически они насрали в головы трижды: сначала киношкой своей про Голобородька, потом всей своей предвыборной кампанией, а теперь в третий раз, пытаясь красиво вырулить из двух первых актов дефекации.
И интересует меня в данном случае только лишь вместительность квадратных голов и сроки, когда эти головы разорвет поступающей противоречивой информацией.
Нет, еще одно интересует: куда подевались в Украине все те люди, которые еще на этапе первого сезона Голобородька должны были сделать стойку и понять, что перед ними именно то, что способно разнести изнутри страну вдребезги.
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ПОСАДИТИ БАРИГУ..Надіюсь,цю обіцянку вони виконають.. )
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Барига зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

Згинув проклятий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може ти менше за електроенергію тепер платиш? Ні.
А заводи Коломойського платьять за кіловат 57 копійок! Ти - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом ! Зє! Радій! Пишайся!
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Баригу ви обрали преЗєдентом. А хто там у бігах?
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Отбросьте ложный стыд. Откройте уже для них вечернюю школу.
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Порохоботы возмущены.
Порохоботам больше по нраву, когда депутаты - тупое безграмотное бестолковое но жадное существо, которым управляет барин
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Та ні, це тобі "понраву".
Ти ж саме таких і вибрав! Вибрав тупих, безмозглих, якими керуватим барин, керуватиме за допомогою "курсів", вкладаючи у порожні голови те що йому потрібно!
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Наприклад, Давид Арахамія - підприємець і волонтер.
У соцмережах відомий під псевдонімом Давид Браун. Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. Засновник волонтерської організації Народний проект, яка допомагає українським військовим. У 2014 році був призначений радником миколаївського губернатора, а також нагороджений президентом Петром Порошенком орденом За заслуги III ступеня.

Отаких людей ти називаєш тупими і безмозглими? Людина заснувала ІТ-компанію, допомагає армії, нагороджена Петром Порошенко, а ти цю людину лайном поливаєш, брудний песику
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якраз таких там більшість

Ірина Верещук - експерт з міжнародних питань. У 2010-2015 роках мер Рава-Руської (Львівська область). Самовисуванцем брала участь в дострокових парламентських виборах 2014 року в мажоритарному окрузі №122 у Львівській області. З 2016 року - президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.
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Анастасія Красносільська - експерт Центру протидії корупції. Помічник-консультант нардепа від БПП Павла Різаненка, який має намір балотуватися по мажоритарці від партії Голос Святослава Вакарчука.

Помічників екс-нардепів від БПП ти також лайном поливаєш
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Дмитро Наталуха - громадський і політичний діяч, правозахисник. У 2015-2017 році очолював Лиманську районну державну адміністрацію Одеської області. У 2007- 2013 роках працював в юридичних компаніях Spenser & Kauffmann, Ілляшев і Партнери, Baker McKenzie в сферах банківського, фінансового права, залучення іноземних інвестицій.
Учасник проекту Люди важливі.

цей також по-твоєму тупе безмозгле створіння
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Зато ни члены слуги народа, выдвинувшие таких кандидатов, ни роялисты, когда избирали таких депутатов, ни капли сомнений не испытывали.
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секта, короче...чтоб не соскочили....тогда селите их в общаге и зомбируйте круглосутосно
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Им снимут и расселят в дорогушем отеле, какая там общага, там бабла не срубишь
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самая тупая работа в мире нажимать кнопку как решит партия, охраннику мозгов больше надо иметь, и то на курсы отправляют, курсы по нажиманию на кнопку, что за созыв набрали, по объявлению что ли, возьмите меня скорее, мне курсы ненужны как нибудь в трех кнопках разберусь, умора курсы депутатов как задешево пожрать в столовке вр что ли, ляшко там мастер класс не ведет как выигрывать в лотерею крупные суммы на постоянной основе?
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Слухайте, зефани! Ви ж такі розумні та з доброю пам'яттю люди. Ви про АТО за 14 днів не забули, хоч явно призабули обставини тодішні. Але хай так.
Але ж є ще одна обіцянка вашого непогрішимого вови слова. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите, і пенсії роялем накриються. Хай повзає на колінах, раз обіцяв.
Чи він не конкретний пацан? Чи то ви лохи?
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Чем массовиков-затейников не устраивает обучающая программа, уже несколько лет действующая при Верховной Раде при содействии США и ЕС?

Програма навчання депутатів вже існує в Україні і діє за підтримки США ще з 2013 року. Тому ніякої потреби в поїздках в Трускавець не було.

Програма USAID РАДА реалізується з 2013 до 2020 року.

Її завдання на 2019-2020 роки - сприяти запровадженню парламентської реформи та становленню Парламенту України як підзвітної, відкритої та демократичної інституції.

Одним з напрямків діяльності Програми USAID РАДА є навчання народних депутатів, зокрема вперше обраних, та їхніх помічників-консультантів. З цією метою тренінговим центром Програми розроблено низку тренінгів.

Програма USAID "РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво" виконується Фондом Східна Європа і реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

http://radaprogram.org/
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. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите

ДЕЯКІ ПОРОХОБОТИ ДІЙШЛИ ДО ПЛІНТУСА...
ВИМАГАЮТЬ ВІД ПРЕЗИДЕНТА КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ..

ЖАгун,я правильно зрозумів?
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Правильно , за адептами глаз да глаз нужен .
Лучше всего за каждым своего Богдана закрепить .
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И сколько такое удовольствие будет стоять?
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Ну шо, зеленой плесенью трахнутые.
Войну, оказываецца, нельзя просто остановить, топнув волосатой ножкой и просто перестав стрелять.Сиськи не растут, если обмотать их капустными листами, а подарки под елочку кладет вовсе не Санта Клаус.Я прям слышу, как у вас там все внутри рыпит и скрежещет, когда вы удобные отмазочки придумываете, оправдывая очередную уринотерапию в офтальмологии.
Интересно, на сколько вас хватит?
Когда уже ваш межушный ганглий, который вы зачем-то называете мозгом, клацнет предпоследним позеленевшим нейроном и скажет: " ****, вот я долбо*б!"?
Когда - никогда.
Нас е*ут, а мы крепчаем.
Поздравляю, Шарик, ты - балбес. ©
ПыСы. Денег олигарховых тебе тоже не дадут и за комуналку придецца платить. Прикинь, лошара?!
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