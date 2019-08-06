""Слуга народа" решила создать для депутатов офис обучения и развития: будут проводить вебинары и групповые занятия"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца. Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах. Будем рады, если пример депутатов "Слуги народа" примут и другие политические партии и государственные структуры. Подробнее план работы офиса обучения и развития мы представим на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре", - говорится в заявлении.
Напомним, 29 июля в Трускавце в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". 4 августа неделя обучения избранных депутатов от партии "Слуга народа" завершена, участники тренинга возвращаются в Киев.
если ума не хватает, этому не учатся
а как кнопки правильно нажимать - искусственный интеллект подскажет
заодно проконтролирует лояльность свободомыслия слуг
Закончил подобный соломонов университет.
Только невозможно найти ни сам университет, ни его архив для подтверждения его липовой картонки
за рахунок економії від того, що постійно крав потрошенко і кО
Я, как налогоплательщик не хочу давать деньги на то, что бы эти неучи жировали и бесновались на собраные налоги
Налоговый долг больше 32 млрд. грн....
Скидку на э/энергию в сотни миллионов получил!
Усё у Бени идёт по плану!
С отрывом или без отрыва от
производствакнопок в Раде?
*****, Британія вже заявила, що Ерефію треба виключити з ПАРЄ тільки за останні події у Москві. Польща, Грузія, країни Балтії та Скандинавії на всіх майданчиках наполягають на цьому, а наш провідний парламентський дипломат пропонує "адаптуватись". Чому ж одразу не "адаптуватись" до перетворення України на Малоросію, до анексії Криму, до щоденних обстрілів Донбасу? Водиці трускавецької перепили чи карпатського повітря перенюхали бенеді новоспечені? Може Яременко ще у Страсбурзі цьомки зі Скабєєвою зробить?
Не витримав і зателефонував знайомим дипломатам у МЗС, де попросив підтвердити чи спростувати позицію нардепа щодо необхідності "адаптування" до вільного висловлювання росіянами своїх побрехеньок у Європарламенті. Запевнили, що депутата "неправильно зрозуміли"…
Неправильно? То навчить вже їх висловлюватись так, щоб розуміти правильно. Мендель, Яременко, Богдан теревенять, що зранку заманеться? Чи те, що в них на язику, у ляльковода в голові?
Якщо вони й надалі пропонуватимуть нам "адаптуватись" до колабораціонізму, брехні та гри за чужими правилами, у польоті "адаптуватимуться" до сусідства з Азіровим. Якщо встигнуть.
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Нельзя такие новости без предупреждения давать, расшатанная психика некоторых песиков может не выдержать...
Ти над цим не задумувався? Мабуть нічим?
В начале 2000-х годов Борислав Розенблат был членом Социал-демократической партии Украины (объединённая) Виктора Медведчука и неудачно пытался попасть в Верховную раду. В 2010 году баллотировался по списку Партии регионов
В 2014 году на президентских выборах на Украине был доверенным лицом Петра Порошенко и членом блока Петра Порошенко «Солидарность». Избран депутатом Верховной рады по одномандатному избирательному округу № 62 в Житомирской области.
Будучи депутатом в Раде, активно занимался законами, связанными с изменением добычи и оборота янтаря.
В конце июня 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внёс представление в Верховную раду о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Розенблата и Полякова по подозрению в злоупотреблении властью и взяточничестве
После интервью Разумкова у меня все лента в постах «Ну наконец-то уЗеленского поняли, что войну хотелками не остановить».
В связи с чем у меня вопрос: а вы в самом деле думали, что они этого не знали с самого начала? В этом и состоит весь цинизм ситуации. Они знали. И при этом вдохновенно срали в квадратные, покрытые сфагнумом головы электората. Потому что это было именно то, что простий нарід хотел услышать. Все вот это про посадить барыг, война стой раз-два, каждому учителю ведро бабла и еще жменю сверху, и пусть никто не уйдет обиженным. Они на этом въехали в выборы и победили. Вернее, сначала они об этом написали сценарий, сняли кино, а потом въехали и победили.
Но вот тут и начинается самое интересное: в эти же квадратные, покрытые сфагнумом головы теперь нужно постепенно, аккуратно, бережно, так, чтобы не контузить и не разнести вдребезги прелую мозговую горошину, так и не успевшую развиться в полноценный боб, вложить мысль о том, что так, как обещали, не будет. И вообще не обещали, шутили просто. Что вы, шуток не понимаете?
То есть фактически они насрали в головы трижды: сначала киношкой своей про Голобородька, потом всей своей предвыборной кампанией, а теперь в третий раз, пытаясь красиво вырулить из двух первых актов дефекации.
И интересует меня в данном случае только лишь вместительность квадратных голов и сроки, когда эти головы разорвет поступающей противоречивой информацией.
Нет, еще одно интересует: куда подевались в Украине все те люди, которые еще на этапе первого сезона Голобородька должны были сделать стойку и понять, что перед ними именно то, что способно разнести изнутри страну вдребезги.
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
Згинув проклятий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може ти менше за електроенергію тепер платиш? Ні.
А заводи Коломойського платьять за кіловат 57 копійок! Ти - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом ! Зє! Радій! Пишайся!
Порохоботам больше по нраву, когда депутаты - тупое безграмотное бестолковое но жадное существо, которым управляет барин
Ти ж саме таких і вибрав! Вибрав тупих, безмозглих, якими керуватим барин, керуватиме за допомогою "курсів", вкладаючи у порожні голови те що йому потрібно!
У соцмережах відомий під псевдонімом Давид Браун. Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. Засновник волонтерської організації Народний проект, яка допомагає українським військовим. У 2014 році був призначений радником миколаївського губернатора, а також нагороджений президентом Петром Порошенком орденом За заслуги III ступеня.
Отаких людей ти називаєш тупими і безмозглими? Людина заснувала ІТ-компанію, допомагає армії, нагороджена Петром Порошенко, а ти цю людину лайном поливаєш, брудний песику
Ірина Верещук - експерт з міжнародних питань. У 2010-2015 роках мер Рава-Руської (Львівська область). Самовисуванцем брала участь в дострокових парламентських виборах 2014 року в мажоритарному окрузі №122 у Львівській області. З 2016 року - президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.
Помічників екс-нардепів від БПП ти також лайном поливаєш
Учасник проекту Люди важливі.
цей також по-твоєму тупе безмозгле створіння
Але ж є ще одна обіцянка вашого непогрішимого вови слова. Нагадую, ваш мініісусік обіцяв, слізно клявся стати на коліна, плакати та вимолювати "просто перестать стрєлять".
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите, і пенсії роялем накриються. Хай повзає на колінах, раз обіцяв.
Чи він не конкретний пацан? Чи то ви лохи?
Програма навчання депутатів вже існує в Україні і діє за підтримки США ще з 2013 року. Тому ніякої потреби в поїздках в Трускавець не було.
Програма USAID РАДА реалізується з 2013 до 2020 року.
Її завдання на 2019-2020 роки - сприяти запровадженню парламентської реформи та становленню Парламенту України як підзвітної, відкритої та демократичної інституції.
Одним з напрямків діяльності Програми USAID РАДА є навчання народних депутатів, зокрема вперше обраних, та їхніх помічників-консультантів. З цією метою тренінговим центром Програми розроблено низку тренінгів.
Програма USAID "РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво" виконується Фондом Східна Європа і реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
http://radaprogram.org/
Тому закінчуйте оту вашу лабуду про уставшего мальчіка на морях, казочки про Пороха на Мальдівах, беріть вашого вову за срачину та змушуйте виконувати свої обіцянки, а то грошей не побачите
ДЕЯКІ ПОРОХОБОТИ ДІЙШЛИ ДО ПЛІНТУСА...
ВИМАГАЮТЬ ВІД ПРЕЗИДЕНТА КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ..
ЖАгун,я правильно зрозумів?
Лучше всего за каждым своего Богдана закрепить .
Войну, оказываецца, нельзя просто остановить, топнув волосатой ножкой и просто перестав стрелять.Сиськи не растут, если обмотать их капустными листами, а подарки под елочку кладет вовсе не Санта Клаус.Я прям слышу, как у вас там все внутри рыпит и скрежещет, когда вы удобные отмазочки придумываете, оправдывая очередную уринотерапию в офтальмологии.
Интересно, на сколько вас хватит?
Когда уже ваш межушный ганглий, который вы зачем-то называете мозгом, клацнет предпоследним позеленевшим нейроном и скажет: " ****, вот я долбо*б!"?
Когда - никогда.
Нас е*ут, а мы крепчаем.
Поздравляю, Шарик, ты - балбес. ©
ПыСы. Денег олигарховых тебе тоже не дадут и за комуналку придецца платить. Прикинь, лошара?!