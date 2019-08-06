 Снаряд времен Второй мировой войны обнаружен на Лысой горе в Киеве, - ГСЧС

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины проводят работы по обследованию территории города, выявлении, изъятии и уничтожения взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

"5 августа, в урочище "Лысая гора", что в Голосеевском районе столицы, на открытой территории обнаружен артиллерийский снаряд Д-76мм времен Второй мировой войны. Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне", - говорится в сообщении.

Всего с начала года на территории г.. Киева было изъято и уничтожено 777 взрывоопасных предметов Второй мировой войны.

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