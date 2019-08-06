 Снаряд времен Второй мировой войны обнаружен на Лысой горе в Киеве, - ГСЧС

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины проводят работы по обследованию территории города, выявлении, изъятии и уничтожения взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
"5 августа, в урочище "Лысая гора", что в Голосеевском районе столицы, на открытой территории обнаружен артиллерийский снаряд Д-76мм времен Второй мировой войны. Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне", - говорится в сообщении.
Всего с начала года на территории г.. Киева было изъято и уничтожено 777 взрывоопасных предметов Второй мировой войны.
Такое простительно нынешнему, так называемому президенту, про причине его тупости, но не выпускному редактору Цензор Нет.
Граната на плакате.
МЧСников не вызывают, ибо себе дороже, куча проблем, куча бумажек, эвакуация жителей (которые тебе же потом хлебальник начистят), ждешь едва не сутки возле снаряда не имеешь права отойти. потом приезжают мчсники, пишут акт, шо найден предмет, внешне похожий на снаряд, забирают его и с первого же моста даже не стесняясь тех, кто тока что отдал им снаряд, бросают его в воду нахрен