 "Это связано с судебным делом", - генерал-майор Назаров подтвердил, что подал рапорт об увольнении из ВСУ

Об этом он сообщил Громадскому, передает Цензор.НЕТ.
"Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию, и жду решения Генерального штаба и Министерства обороны. Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы, наконец, от слова перешли к делу, и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или которые опираются на только общественный резонанс", - рассказал Назаров.
По его мнению, приговор Павлоградского суда, по которому Назарова приговорили к семи годам лишения свободы, незаконный. Защита генерал-майора настаивала на исследовании выводов экспертных учреждений во Львове и Киеве, так как считает, что между результатами двух экспертиз, проведенных в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.
"В 2017 году мы подали апелляцию. Она продолжалась в течение года, апелляционная инстанция прислушалась к нашим аргументам — назначила повторную экспертизу. Она продолжалась фактически девять месяцев. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда, апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе", — пояснил Назаров.
Те кто отказались себя прекрасно чухают,а те кто выполнили теперь должны будут доказывать что не верблюды.
А пост среднекомандующего не захотел брать потому что там ответственность за людей.
У главнокомандующего ответственности за людей нет.
https://censor.net.ua/news/3108988/***************************************************************************************************
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook, коментуючи хід судового засідання у справі генерал-майора Віктора Назарова, якого визнали відповідальним за загибель 49 військовослужбовців на борту літака.
За його словами, звільнені з ЗСУ шляхом скорочення штатів два військові експерти - військовослужбовці ЗСУ, льотчики-випробувачі 1-го класу, полковники Віктор Лук'янчук та Олександр Пахольченко.Журналіст нагадав, що раніше Лук'янчук та Пахольченко заявляли, що на них чиниться тиск керівництвом Генштабу, щоб вони змінили результати експертизи. Офіцери відмовилися.
Втім з повідомлення твого гуру невідомо:
1) чому завдячувати саме цьому подонку?
2) чи справді експерти принесли більше користі, ніж ця гнида?
3) чи Муженко і Полторак спиряли фальсифікації?
От чому можна вірити:
1) на експертів чинився тиск керівництвом Генштабу;
2) суд визнав В.Назарова відповідальним.
ВСЕ.
Втім, залишилося 1 питання - наскільки суд був справжній, а не пошукаом цапа-відбувайла?
Поэтому 90 процентов хотели ходить на парады и получать медали,а не воевать.
Понятно почему у украинцев как народа никогда не было своего государства,потому что основной массе оно и не нужно.
Просуществовала с 2014 по 2019 год.
«Ігор Шевченко поширив допис.
18 год 100 %. І це один і той же самий народ. Котрий здав свого часу Діра та Аскольда Олегу. Котрий відкрив свого часу ворота Батию, а справжніх захисників спалили живцем в Десятинній церкві . Це той народ ,котрий зрадив Виговського та Немирича, Мазепу та Орлика, Грушевського, Скоропадського та Петлюру . Це той "народ" , котрий вказував на криївки останніх упівців , це той "народ" , котрий в 1937-му писав доноси . Це той народ, котрий в 1991-му голосував власне не за Незалежність , а за ковбасу та сало. І в 2014-му цей "народ " голосував не за патріотичними почуття, а просто тупо всрався..., а в 2019-му повівся на лайно...Це той "народ" , офіцери якого танцюють під пісню окупанта "Рассияне-офицеры", який говорить , що яка різниця , якою мовою розмовляти...В 1941-му секретар приніс Уїнстону Черчілю проект бюджету на наступний рік. Черчіль подивився уважно бюджет і запитав :" А де ж видатки на культуру ?" " Так іде ж війна"- відповів секретар. "Тоді за що ми воюємо ?"-відповів Черчіль...Це бидло ніколи не зрозуміє тих слів Черчіля та їх значення...Це народ , котрий зустрічав окупантів хлібом-сіллю , а власним захисникам приносив отруєний мед у банці та телефоном повідомляв розміщення українських позицій. Це народ , котрий не хоче сплачувати 1.5 % на власне військо та хоче поставити це питання на референдум..., щоб сплачувати податки на військо окупанта... Це народ , котрий ніколи не мав тривалих відрізків своєї державності... Внаслідок власної тупості та продажності.»
Це хвороба усіх профанів і ні Пороша, ні блаЗень не є винятками.
то начинать нужно с тех кто завел туда.»
https://site.ua/skitalec/8982/