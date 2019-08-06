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 ООН окажет помощь на $1 млн жителям 52 населенных пунктов на линии разграничения

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН окажет жителям 52 населенных пунктов вдоль линии разграничения гуманитарную помощь общим объемом в один миллион долларов.

Об этом информирует новостная служба ООН, передает Цензор.НЕТ

"Жители 52 населенных пунктов, расположенных вдоль "линии разграничения" на востоке Украины, получат цыплят и корма для животных. Многие семьи, живущие в Донецкой и Луганской областях лишились источников дохода. В частности, они не могут обрабатывать поля, которые усеяны минами. Не имея средств к существованию, люди вынуждены покупать пропитание в долг, они не могут обратиться к врачу, самые отчаявшиеся попрошайничают. ФАО не только предоставит помощь на миллион долларов, но и научит жителей грамотно ею распорядиться", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141401
 
 
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верніть Петра! Хтось повинен ті гроші перерахувати )))
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Как то жители раньше жили без вашей помощи и грамотно всем распоряжались.
Может лучше миротворцев ввести?
Или помощь дешевле обходится?
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Гордьім жітєлям Думбаса нє нужньі подачкі от разньіх нахлєбніков.
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