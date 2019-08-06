 ООН окажет помощь на $1 млн жителям 52 населенных пунктов на линии разграничения

Об этом информирует новостная служба ООН, передает Цензор.НЕТ

"Жители 52 населенных пунктов, расположенных вдоль "линии разграничения" на востоке Украины, получат цыплят и корма для животных. Многие семьи, живущие в Донецкой и Луганской областях лишились источников дохода. В частности, они не могут обрабатывать поля, которые усеяны минами. Не имея средств к существованию, люди вынуждены покупать пропитание в долг, они не могут обратиться к врачу, самые отчаявшиеся попрошайничают. ФАО не только предоставит помощь на миллион долларов, но и научит жителей грамотно ею распорядиться", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский представитель рассказал в ООН историю убитого террористами юноши Степана Чубенко