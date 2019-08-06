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 Наемники РФ вчера два раза нарушили запрет на использование любого оружия: один украинский воин ранен, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ совершили один обстрел позиций украинских воинов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 6 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Вместе с тем, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз: неподалеку Пивденного - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи Богдановки - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе ОС.

Наемники РФ вчера два раза нарушили запрет на использование любого оружия: один украинский воин ранен, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141399
 
 
 Топ комментарии
 
Украинскому воину полного выздоровления. Ихтамнетам смерть.
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Это уже война закончилась.
Можно ли зелеботных посылать на линию в заместо отпуска?
Придставляешь их зю в Одессе на пляжу,а они в Авдеевке на промке?
Я думаю самый бы эффект был хороший.
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Что бы не говорили соевые диванные воины а с начала перемирия потерь нет и обстрелы резко сократились !!!!
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Что бы не говорили соевые диванные воины а с начала перемирия потерь нет и обстрелы резко сократились !!!!
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Это уже война закончилась.
Можно ли зелеботных посылать на линию в заместо отпуска?
Придставляешь их зю в Одессе на пляжу,а они в Авдеевке на промке?
Я думаю самый бы эффект был хороший.
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Порошенко просто была выгодна война,он на ней наживался.
А как выбрали зе сразу война и закончилась.
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Та нє, узеленські теж барижать, тому і не закінчується. (Сарказм)
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Це таке однобічне перемирення, коли руссобандито дозволено тренуватися як в тирі, а наші захисники своїх поранених кожного дня збирають.
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Членомкомандуючий по роялю дозволив стріляти тільки з рогаток.
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тебе, зелёному недоумку, нужно выучить значение следующих слов:
ПЕРЕМИРИЕ
БОЕВЫЕ ПОТЕРИ
ОБСТРЕЛ
МИР
Тебе с твоими куцими мозгами нужно было идти в депутаты от зелёногнойных
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кацапа, що з дубу впав?? хто такий путін?
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Украинскому воину полного выздоровления. Ихтамнетам смерть.
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всего два раза. Это устойчивое перемирие по версии Хомчака. С РФ можно снимать санкции!
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А хомчаку с зеленским - пофиг!Что-то мне подсказывает,что Сырского повысили потому,что ему не было пофиг,что наших обстреливают и есть потери.Видимо он указывал на недопустимость отвода,разминирования и восстановления моста.Как БОЕВОЙ офицер он знает реальные риски таких необдуманных действий.Теперь руководить будет паркетный генерал,который молча берет под козырек,не задавая лишних вопросов и беспрекословно выполняет любые,даже тупанутые,приказы.
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Скільки часу нам будуть вішати локшину на вуха?? Яке перемирья, який мир з ворогами українського народу і української державності,коли кожен день ідуть обстріли і майже кожен день поранені наші бійці?Це для зебілів і глядачів 95 кварталу радість--бо цій ваті --треба тільки поїсти,попить, посміться. Чому ми принижуємост перед фашистським и мерзотниками і недаємо їм достойну відсіч на кожен постріл.? А відповідь одна--до влади приходять не тільки боягузи і тупі недоумки,а головне ВОРОГИ УКРАЇНИ,поплічникі путіна
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Не самі приходять. Їх обирає мудрий нарід.
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-московським окупантам!!!! гори-гори клята масковія!!!!
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"На блокпосту постійно чатують терористи, пов'язавши собі сині стрічки, мімікрувавши під «СЦКК». Також бойовики використовують цю ситуацію, щоб проводити розвідку зі сторони, підконтрольній території України, вони перевдягаються у цивільний одяг або відправляють лояльних до них сепаратистів, які нишпорять з нашого боку під виглядом «волонтерів» які надають допомогу місцевим. Також на цей бік мосту нелегально забігають російські журналісти - громадяни РФ, які не проходячи жодного українського паспортного контролю опиняються вже по цей бік мосту на підконтрольній Україні території. Це грубо порушує українське законодавство. Тихим сапом лінію розмежування промацують і протискають вглиб української території і все виглядає так, що скоро міст і плацдарм за ним буде вже контролюватися бойовиками, тому вони і не прибирають свій блокпост», - пише Бурко.
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