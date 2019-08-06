 Наемники РФ вчера два раза нарушили запрет на использование любого оружия: один украинский воин ранен, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 6 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.
"5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Вместе с тем, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз: неподалеку Пивденного - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.
"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи Богдановки - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе ОС.
Можно ли зелеботных посылать на линию в заместо отпуска?
Придставляешь их зю в Одессе на пляжу,а они в Авдеевке на промке?
Я думаю самый бы эффект был хороший.
А как выбрали зе сразу война и закончилась.
ПЕРЕМИРИЕ
БОЕВЫЕ ПОТЕРИ
ОБСТРЕЛ
МИР
Тебе с твоими куцими мозгами нужно было идти в депутаты от зелёногнойных