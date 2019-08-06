 В результате несчастного случая на Харьковщине погибла несовершеннолетняя девушка, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В сообщении отмечется: "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Предварительно установлено, что лошади местных жителей паслись на Безлюдовском пастбище. Девочка решила без разрешения напоить коня. Она привязала себя веревкой за талию к животному, что категорически запрещено. Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку по полю. Через некоторое время животное удалось успокоить. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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