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 ЦИК, принявший на себя полномочия окружкома 50 округа, установил победителем Требушкина

Центральной избирательной комиссией Украины в одномандатном избирательном округе № 50 народным депутатом Украины признан представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Руслан Валерьевич Требушкин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 50 Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО № 50, признав избранным народным депутатом Украины Требушкина Р.В.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК приняла на себя полномочия окружкома №50 в Донецкой области и будет устанавливать результаты голосования на округе

ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".

"Выявленные Комиссией обстоятельства могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконное уничтожение избирательной документации, уклонение членов избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин, согласно Уголовному кодексу Украины является уголовным правонарушением. В то же время Комиссия считает необходимым отреагировать на выявленные ею факты нарушения законодательства Украины о выборах в ОИО № 50, в целях защиты прав субъектов и участников избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля 2019", - отметили в ЦИК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На скандальном округе №50 в Покровске, куда членов ЦИК доставляли авиацией МВД, обнаружили нехватку ряда документов

ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушения законодательства Украины на выборах в одномандатном избирательном округе № 50.

"Таким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах", - подытожили в ЦИК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК пересчитал голоса на 14 участках округа №50 в Покровске

Источник: https://censor.net.ua/n3141394
 
 
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Тим, хто голосував за Трєбушкіна тепер не буде вистачати грошей навіть на трєбушкі. Це правдивий каламбур🧐
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Ничего страшного все грехи асфальтом закатают,чтобы луж возле подъездов не было ЦИК, принявшая на себя полномочия окружкома 50 округа, установила победителем Требушкина - Цензор.НЕТ 7079
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Було ясно і без вас що Думбас голосує за окупаційну платформу. Там завжди голосували ЗА СВОЇХ.
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А вот ещё интересная инфа ...Партия «Сила и честь» Игоря Смешко получила более 200 тыс. гривен от работника компании «Метинвест Холдинг Р. Ахметова» Сергея Сухова, который является мужем заместителя мэра Мариупол Ксении Суховой. Он же пожертвовал 1,5 миллиона гривен на президентскую кампанию Александра Вилкула.
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Так почему не договорить, что жена этого Сергея, которая зам мэра- как раз и баллотировалась от "Сила и честь". И- пролетела.
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Мне интересно за Игоря Смешко и его связь с Ахметовым
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Этот чудик, проигравший, Аксенов, который не признал выборы, вчера не признал результаты пересчета голосов. Шо ш теперь делать??? Я выражаю обеспокоенность!
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от это днище... сепара депутатом сделали! идиоты...
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это выбор народа, какие претензии к цик?
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а я про народ и писал. по-гречески, идиот - местный житель.
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какого нахрен народа, там вкиды были, как на всех выборах требухи бандита!! рассмешил однако, или народ тупой , что бы выбирать преступника и его ОПГ в раду, или договорняк прошел!
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ЦИК констатувала,що порушення були,але перемогла справедливість.Виходить,що ЦИК і справедливість,як небо і земля,якщо переміг той самий Требушкін?Чомусь цей факт не дуже хвилює петюшок,хочя і опоблок виграв?Бо вони і є опоблок!
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Народ Украины можно поздравить с очередным депутатом - вором, преступником, бандитом ! В раду зашла очередная ОПГ донецких.... Ну теперь требуха и их ОПГ развернеться.... Сцуки когда же вас таких бл...дин отстреливать начнут!? Люди скажите не уж то и с других областей такое же говно, как требушкин, зашло в раду?
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