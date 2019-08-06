 Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

"Канада жестко соблюдает режим крымских санкций, у нас есть качественное, безупречное взаимодействие с нашими партнерами в этих вопросах. Поэтому эта информация неожиданная и тревожная. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение режима санкции подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко", - объяснил позицию Посольства Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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Также посол отметил, что Канада последовательно занимает позицию непризнания российской юрисдикции в Крыму.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко сообщил, что ведомство поручило Посольству Украины в Канаде проработать вопрос о деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в оккупированном Крыму.

В Ялте продолжает свою деятельность кинотеатр, где показывают иностранные фильмы в формате IMAX. Фильмы демонтируют на русском языке.

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