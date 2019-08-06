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 Политика Украины
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 Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что в связи с журналистским расследованием о деятельности ялтинского кинотеатра "Сатурн IMAX" посольство связалось с Министерством иностранных дел Канады, а также с дочерней компанией IMAX в Торонто.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

"Канада жестко соблюдает режим крымских санкций, у нас есть качественное, безупречное взаимодействие с нашими партнерами в этих вопросах. Поэтому эта информация неожиданная и тревожная. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение режима санкции подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко", - объяснил позицию Посольства Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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Также посол отметил, что Канада последовательно занимает позицию непризнания российской юрисдикции в Крыму.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко сообщил, что ведомство поручило Посольству Украины в Канаде проработать вопрос о деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в оккупированном Крыму.

В Ялте продолжает свою деятельность кинотеатр, где показывают иностранные фильмы в формате IMAX. Фильмы демонтируют на русском языке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141393
 
 
 Топ комментарии
 
Підписуватись в кінці було не обов"язово. Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 7120
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Каци клали болт на всі бренди.
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"канадского бренда киноиндустрии IMAX"
Чукча пісатєль?
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які саме ти бренди маєш на увазі по цій темі?
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"канадского бренда киноиндустрии IMAX"
Чукча пісатєль?
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тепер ясно,що IMAX то форматний бренд, чукча
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Підписуватись в кінці було не обов"язово. Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 7120
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які ж ми розумненькі, тідьки срати не просимося
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уже канадский кинотеатр в Крыму заработал.
Сваты смотреть
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Только смотрел на ютубе, как одна руцкая " внезапно" посетила Ялту в крымнаше после долгого перерыва и расхваливала перемены к лучшему.- Вот как хорошо, вот как хорошо стало при фашистах, пардон руцких, как будто до этого люди хуже жили, правда вот цены кусаются, а так смотрите сколько народу и половина украинцев. Ну народу в Ялте всегда хватало, а насчёт украинцев, из моих знакомых, кто туда раньше постоянно ездил, теперь единицы.. Россияне вы что считаете если вы обокрали чужой дом, хозяева будут к вам гости ходить и восхищаться при этом?
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Це тому шо на расєє стало ще гірше, ось і здається на кримнаші краще.
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Точно, только и в крымнаше тоже хуже, но пропагандоны сейчас в тренде, поэтому живут лучше.
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Крым сейчас это военная база Московии,получается что крутят фильмы российским оккупантам Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9599
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А на якого мрикцям IMAX ?
Хай пропаганду свою московітську дивляться... Вони туди реально ходять ? Come on ...
Ми останній фільм з дитиною дивилися про вулкани ...

Андрію, правильно зробили !
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Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 6314про які вулкани? ті що в красноярському краї? Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 3821
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Нє. У світі. Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 4935
Капець, там така натхненна людина.
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https://www.centredessciencesdemontreal.com/

Перепрошую - переставте собі на English - праворуч угорі.
Фотограф National Geographic - Carsten Peter
У мене перша - французька, хоча з англійською теж як би ОК.
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"Фильмы демонтируют на русском языке"

Что бы это значило?
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Это как в 1941-1943гг в Крыму на НЕМЕЦКОМ языке крутили фильмы
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Die Deutsche Wochenschau ("Німецький щотижневий огляд")
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Понуджу трохи ...
https://en.wikipedia.org/wiki/IMAX

Ми з дитиною ходимо у наш монреальський Centre des Sciences, там є, з-поміж іншого, кінозал IMAX, дуже люблю.
То є таке кіно у 3D, ми дивимося наукові фільми.
На вході дають окуляри, ми дивимося, потім обговорюємо.
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....То є таке кіно у 3D....На вході дають окуляри..-----
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Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 7791

Поп-корн ми принципово не беремо .... Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 7791
Найголовніше - наукове ... Щоб потім поговорити і обговорити ...
Я маму потягла у Житомирі, щоб показати, що то є ...
=ужас= ... Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 2981
Найперший фільм був про Санторіні ... Закохались назавжди ..
Ще пам*ятаю про Snow Birds ... Вразило. То було в пам*ять загиблого пілота ...
Решта - для розширення світогляду.
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Дякую.щиро! буде час перегляну..а поки фотки подивися..вражаюче
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Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5913

Прикиньте ефекти.
Дуже люблю їх. Все одно, що я сама стояла на краю того вулкану ...
Молодці.

На фіга москалям такі речі - не розумію...
Шоб вони виказилися, падлюки.

Вибачте.
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добраніч! бо у нас майже 2 ночі..а у мене рука на мишці заснула Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9995
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Друже ! Спи ! Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 3462
Хай тобі сняться добрі сни ! Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 3462
Чесно.
І бандерівська Канада з кленовим сиропом ...
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Скоро буду вдома
І рахуватиму.
+7.
Спи.
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рука на мишці заснула... еротічнєнько так)))
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Любопытно будет посмотреть на лицо посла, когда он узнает, кому принадлежит кинотеатр в Ялте. Как говорил Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»
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