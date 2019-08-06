 Украина обратилась к МИД Канады и компании IMAX из-за кинотеатра, работающего в оккупированной Ялте, - посол Шевченко

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.
"Канада жестко соблюдает режим крымских санкций, у нас есть качественное, безупречное взаимодействие с нашими партнерами в этих вопросах. Поэтому эта информация неожиданная и тревожная. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение режима санкции подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко", - объяснил позицию Посольства Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Также посол отметил, что Канада последовательно занимает позицию непризнания российской юрисдикции в Крыму.
Ранее исполняющий обязанности директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко сообщил, что ведомство поручило Посольству Украины в Канаде проработать вопрос о деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в оккупированном Крыму.
В Ялте продолжает свою деятельность кинотеатр, где показывают иностранные фильмы в формате IMAX. Фильмы демонтируют на русском языке.
Чукча пісатєль?
Сваты смотреть
Хай пропаганду свою московітську дивляться... Вони туди реально ходять ? Come on ...
Ми останній фільм з дитиною дивилися про вулкани ...
Андрію, правильно зробили !
Капець, там така натхненна людина.
Перепрошую - переставте собі на English - праворуч угорі.
Фотограф National Geographic - Carsten Peter
У мене перша - французька, хоча з англійською теж як би ОК.
Что бы это значило?
https://en.wikipedia.org/wiki/IMAX
Ми з дитиною ходимо у наш монреальський Centre des Sciences, там є, з-поміж іншого, кінозал IMAX, дуже люблю.
То є таке кіно у 3D, ми дивимося наукові фільми.
На вході дають окуляри, ми дивимося, потім обговорюємо.
Поп-корн ми принципово не беремо ....
Найголовніше - наукове ... Щоб потім поговорити і обговорити ...
Я маму потягла у Житомирі, щоб показати, що то є ...
=ужас= ...
Найперший фільм був про Санторіні ... Закохались назавжди ..
Ще пам*ятаю про Snow Birds ... Вразило. То було в пам*ять загиблого пілота ...
Решта - для розширення світогляду.
Прикиньте ефекти.
Дуже люблю їх. Все одно, що я сама стояла на краю того вулкану ...
Молодці.
На фіга москалям такі речі - не розумію...
Шоб вони виказилися, падлюки.
Вибачте.
Хай тобі сняться добрі сни !
Чесно.
І бандерівська Канада з кленовим сиропом ...
І рахуватиму.
+7.
Спи.