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 Политика Украины
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 ЦИК заявил, что не может установить результаты выборов в установленный законом срок из-за решения суда о пересчете голосов в 210 округе

В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось из-за того, что окружная избирательная комиссия не успевает осуществить назначенный судом повторный подсчет голосов на ряде участков.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК констатировала невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОИО № 210 в отведенное для этого избирательным законом срок - не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Учитывая указанные обстоятельства, с целью обеспечения выполнения требований закона относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОИО № 210 Комиссия обязала указанную окружную избирательную комиссию не позднее 16 часов 6 августа 2019 завершить осуществление повторного подсчета голосов избирателей на указанных 33 избирательных участках, о чем составить соответствующие протоколы и внести по его результатам изменения в установленных итогов голосования в ОИО № 210 на основании протоколов окружной избирательной комиссии о повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках, а также решение ЦИК, принятого на ее заседании 4 августа 2019. Кроме того - составить протокол ОИК ОВО № 210 об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его и другую избирательную документацию, предусмотренную Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины"", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК в понедельник вечером.

На этом округе в Черниговской области конкурируют два самовыдвиженца -  Сергей Коровченко и Борис Приходько. Разница между ними составляет порядка 100 голосов. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3141392
 
 
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Не хороший старт, не пам'ятаю такого раніше. По ідеї літак одного пасажира не чекає і комісія повина оголосити результати виборів в заявлений термін , вказавши, що там то і там результати встановити не вдалось і нехай вони там судяться , виясняючи хто не працював, і судять хоч 5 років
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тянут время, а народ должен ждать, когда депутаны начнут наконец то работать..
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