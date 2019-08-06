EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Экономика
  966  34
Все про:Зеленский (2374) политика (3131) экономика (3504)

 Инвесторы возвращаются в Украину, так как политика Зеленского дает надежду на восстановление экономики, - Financial Times

Инвесторы возвращаются в Украину, поскольку новый президент Владимир Зеленский дает надежду на восстановление экономики.

Об этом говорится в материале Томми Стаббингтона, опубликованного изданием Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Украинские рынки взлетели, поскольку иностранные инвесторы, покинувшие страну после оккупации Крыма Россией, хорошо относятся к президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет Украины по доходам за семь месяцев не выполнен почти на четыре процента

Отмечается, что курс гривны к доллару вырос на 9% в этом году, что делает ее второй по показателям валютой в мире в 2019 году. Рост начался, когда Зеленский стал президентом, и ускоренно продолжается после победы его политсилы на парламентских выборах. Фондовых менеджеров привлекли украинские облигации, приносящие высокие доходы.

Отмечается, что инвесторов обнадеживает, что политика Зеленского может ускорить быстрое восстановление экономики, а также сотрудничество нового президента с МВФ и вероятность согласования новой программы финансирования в конце этого года.

Но, учитывая масштаб вложений в этом году, инвесторы в дальнейшем могут стать более осторожными. В частности, это связано с неопределенностью в политике Зеленского, а также сопоставимости приносимого украинскими облигациями дохода с другими развивающимися рынками с похожим кредитным рейтингом.

Также читайте: Украина может стать следующим "экономическим чудом", - посол Италии

Источник: https://censor.net.ua/n3141391
 
   
 Топ комментарии
 
Вот тупые эти инвесторы, в своих Гарвардах деградировали

Все ж знают, что все пропало! Зеленский все спер.
 показать весь комментарий
 
Бугога
Сколько зекоМанда отстегнула за статью в FT?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот тупые эти инвесторы, в своих Гарвардах деградировали

Все ж знают, что все пропало! Зеленский все спер.
 показать весь комментарий
 
 
При Порошенко судьи брали открыто,а сейчас все операции проводят под зелёной скатертью Инвесторы возвращаются в Украину, так как политика Зеленского дает надежду на восстановление экономики, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1542
 показать весь комментарий
 
 
Блин,одни анекдоты, я до сих пор вижу как наши украинские судьи видят украинцев и инвесторов как товар,который можно продать по любой статье Инвесторы возвращаются в Украину, так как политика Зеленского дает надежду на восстановление экономики, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7499
 показать весь комментарий
 
А можно назвать хоть одного возвращенца? Низя? Ладно...😁
 показать весь комментарий
 
 
Так известно какой - Беня и Ко. Создай инвестора и уйди от налогов.
 показать весь комментарий
 
Это они по курсу гривны определили?
ГЫ-ГЫ-ГЫ!
Уже все - СДУЛОСЬ!
Гривна покатилась вниз...

 показать весь комментарий
 
Мне кажется, что инвесторы через время поймут, что в этой стране суды опять стали ручные, и их собственность может легко перейти к другому владельцу или их бизнес прикроют по чьему то желанию по решению какого то задрищенского суда без всяких на то оснований, как это произошло с авиакомпанией Скай Ап и Барышевским судом, где истец был не в курсе о существовании своего иска и никогда на самолетах не летал)
 показать весь комментарий
 
Бугога
Сколько зекоМанда отстегнула за статью в FT?
 показать весь комментарий
 
 
Ось що червоні труселя Членограя і волохаті цицьки Богдана роблять.
 показать весь комментарий
 
 
опять плохие новости для порохнявых засранцев))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Ну по-перше, гривня з весни стабільно росте, ще перед першим туром вже менше 27 бакс був. По-друге, про серйозний ріст інвестицій говорити рано, бо, для прикладу, в 2018 у нас було 2,3 млрд баксів прямих іноземних інвестицій, а при Ющі в бувало і по 10-11 млрд баксів за рік. От коли хоча б 5-7 млрд. інвестицій в рік буде, тоді можна буде говорити про зростання економіки.
 показать весь комментарий
 
 
Поки що бачу як з весни стабільно ростуть ціни.
 показать весь комментарий
 
Вот вот.
Судить о инвестициях можно будет только в конце года.
Тогда и посмотрим сколько при клоуне зашло в страну прямых инвестиций
А статья заказуха чистой воды для 73% быдла проплаченная командой клоуна
FT давно замечена в заказных статейках
Гривна временно укрепилась не потому что клоун стал президентом
 показать весь комментарий
 
 
Беня:"Идите ко мне, бандерлоги. Ближе, еще ближе..."
 показать весь комментарий
 
Внимай же и вкуси, о, несвятой инвестор
Священной шаурмы, amen!
 показать весь комментарий
 
ще раз кажу.--.не кажіть ГОП...бо портки порвете Инвесторы возвращаются в Украину, так как политика Зеленского дает надежду на восстановление экономики, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8906
 показать весь комментарий
 
Нічого собі. Поїдання шаурми, купання в морі та ходіння на футбол це вже політикою вважається)
 показать весь комментарий
 
Так платив Беня за ЗЕдліка ("зедлік" - табуретка білоруською) за лобіювання в США ? Ця стаття підтверджує, що так. Бо в ній ахінея і разводняк. Дорого платив. А от Бутусову за перепост ахінеї - 30 срібняків. Більше він не коштує...
 показать весь комментарий
 
Все начинается с Первого лица и Первое лицо способно задать вектор всей вертикали власти. Если это лицо порядочное, то есть надежда на то, что и остальная власть хоть частично будет такой. А при всей неопытности Зеленского он пока чист и как человек думаю в разы порядочнее бывшего клептократа порошенко. Поэтому шанс у Украины есть и очень неплохой.
 показать весь комментарий
 
 
лицо порядочное, Инвесторы возвращаются в Украину, так как политика Зеленского дает надежду на восстановление экономики, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7617 ...у нас в президентів всі ліца "порядочні" на виборах і потім приблизно через пів-року Инвесторы возвращаются в Украину, так как политика Зеленского дает надежду на восстановление экономики, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7617
 показать весь комментарий
 
то, что при Зеленском Украина начала выпускать и продавать облигации "инвесторам" под высокие невыгодные для Украины проценты и эти облигации,естественно, активно покупают, не значит, что инвесторы нам стали больше доверять. Это не те инвесторы, которые строят фабрики в Украине и дают рабочие места. Это "бумажные" инвесторы-спектулянты. Зеленскому МВФ не спешит давать деньги под низкий процент, так Украина готова брать кредиты и под высокий процент с помощью облигаций.
 показать весь комментарий
 
 
Я й забув про це. Пам'ятаю коли при Петі по 12 чи то по 15 випустили, то зеботи про зраду вили, а тепер під 17-20 і всі язики в дупу запхали.
 показать весь комментарий
 
В Африке тоже есть инвесторы. Нефть качают. Инвесторы возвращаются в Украину, так как политика Зеленского дает надежду на восстановление экономики, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2399
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх