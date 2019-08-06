 Инвесторы возвращаются в Украину, так как политика Зеленского дает надежду на восстановление экономики, - Financial Times

Об этом говорится в материале Томми Стаббингтона, опубликованного изданием Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Украинские рынки взлетели, поскольку иностранные инвесторы, покинувшие страну после оккупации Крыма Россией, хорошо относятся к президенту Владимиру Зеленскому.
Отмечается, что курс гривны к доллару вырос на 9% в этом году, что делает ее второй по показателям валютой в мире в 2019 году. Рост начался, когда Зеленский стал президентом, и ускоренно продолжается после победы его политсилы на парламентских выборах. Фондовых менеджеров привлекли украинские облигации, приносящие высокие доходы.
Отмечается, что инвесторов обнадеживает, что политика Зеленского может ускорить быстрое восстановление экономики, а также сотрудничество нового президента с МВФ и вероятность согласования новой программы финансирования в конце этого года.
Но, учитывая масштаб вложений в этом году, инвесторы в дальнейшем могут стать более осторожными. В частности, это связано с неопределенностью в политике Зеленского, а также сопоставимости приносимого украинскими облигациями дохода с другими развивающимися рынками с похожим кредитным рейтингом.
Все ж знают, что все пропало! Зеленский все спер.
ГЫ-ГЫ-ГЫ!
Уже все - СДУЛОСЬ!
Гривна покатилась вниз...
Сколько зекоМанда отстегнула за статью в FT?
Судить о инвестициях можно будет только в конце года.
Тогда и посмотрим сколько при клоуне зашло в страну прямых инвестиций
А статья заказуха чистой воды для 73% быдла проплаченная командой клоуна
FT давно замечена в заказных статейках
Гривна временно укрепилась не потому что клоун стал президентом
Священной шаурмы, amen!