 Суд арестовал имущество экс-начальника одесской полиции Головина,- "Украинские новости"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Українські новини" рассказали источники в правоохранительных органах 5 августа.
По словам собеседника журналистов, суд наложил арест на квартиры, базы отдыха и автомобили, которые принадлежат Головину и членам его семьи. Других подробностей не сообщают.
Головин не внес в декларацию за 2017 год имущество на сумму более 819 тыс. грн, сообщило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. По данным НАПК, он не задекларировал автомобиль, свою квартиру и квартиру жены, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доходе супруги.
Головин возглавлял ГУ НП в Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019-го. Его задержали 25 июля. В деле фигурируют также экс-заместитель Головина Константин Гейко и двое предпринимателей, Александр Чудаков (он задержан) и Валерий Капитанчук (его разыскивают). Следствие считает, что Гейко привлек Головина к схеме.
26 июля суд отправил Головина под домашний арест.
В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что речь идет о незаконном завладении в 2017 году семью морскими контейнерами с контрафактной табачной продукцией на сумму около 50 млн грн – она должна была стать вещественным доказательством в уголовном производстве, которым на тот момент занималась полиция. Подозрение объявили двум бывшим руководителям полиции Одесской области и двум бизнесменам.
скромный служака..
И на первый взгляд как будто не видна...
"всё что нажито непосильным трудом" (с)
С замком и угодьями
Семья шо? Они просто родственники и даже не подозревали, что на такую маленькую з/пл стольконе купишь
Это ж сколько натырено ВСЕГО, я фигею
Там бюджет Штатов по сусекам и золотым батонам и БАТОНчикам, на меньше
Богатейшая, выходит, Украина страна.
Там же отложен не один лимончик на чёрный день