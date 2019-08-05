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Все про:Головин (40) арест имущества (199)

 Суд арестовал имущество экс-начальника одесской полиции Головина,- "Украинские новости"

Соломенский районный суд Киева арестовал имущество экс-начальника Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Українські новини" рассказали источники в правоохранительных органах 5 августа.

По словам собеседника журналистов, суд наложил арест на квартиры, базы отдыха и автомобили, которые принадлежат Головину и членам его семьи. Других подробностей не сообщают.

Головин не внес в декларацию за 2017 год имущество на сумму более 819 тыс. грн, сообщило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. По данным НАПК, он не задекларировал автомобиль, свою квартиру и квартиру жены, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доходе супруги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-начальник полиции Одесчины Головин не внес в декларацию доходы и имущество на 819 тыс. грн, - НАПК

Головин возглавлял ГУ НП в Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019-го. Его задержали 25 июля. В деле фигурируют также экс-заместитель Головина Константин Гейко и двое предпринимателей, Александр Чудаков (он задержан) и Валерий Капитанчук (его разыскивают). Следствие считает, что Гейко привлек Головина к схеме.

26 июля суд отправил Головина под домашний арест.

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что речь идет о незаконном завладении в 2017 году семью морскими контейнерами с контрафактной табачной продукцией на сумму около 50 млн грн – она должна была стать вещественным доказательством в уголовном производстве, которым на тот момент занималась полиция. Подозрение объявили двум бывшим руководителям полиции Одесской области и двум бизнесменам.

Источник: https://censor.net.ua/n3141390
 
 
 Топ комментарии
 
"базы отдыха.." Суд арестовал имущество экс-начальника одесской полиции Головина,- "Украинские новости" - Цензор.НЕТ 8513
скромный служака..
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И тырят, и тырят, покуда все не стырят

Это ж сколько натырено ВСЕГО, я фигею
Там бюджет Штатов по сусекам и золотым батонам и БАТОНчикам, на меньше
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Наша служба и опасна и трудна.
И на первый взгляд как будто не видна...
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По словам собеседника журналистов, суд наложил арест на квартирЫ, базЫ отдыха и автомобилИ, которые принадлежат Головину и членам его семьи. Других подробностей не сообщают. Источник: https://censor.net.ua/n3141390

"всё что нажито непосильным трудом" (с)
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похоже на то, что вся семья, не только он
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Феодал целый
С замком и угодьями

Семья шо? Они просто родственники и даже не подозревали, что на такую маленькую з/пл стольконе купишь
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думать похоже поздно, пора вспоминать номер статьи конституции, которая даёт право не давать показания против...
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Ну толку? 😁 при работающей системе правосудия вовсе необязательно чистосердечное признание.
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ну то уже вопросы к следователям, прокурорам и судам.
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Вся семья, девственно хлопая ресницами: "Да это какая-то инкогнито-сволочь нам в тумбочку подкладывала и подкладывала!"
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И тырят, и тырят, покуда все не стырят

Это ж сколько натырено ВСЕГО, я фигею
Там бюджет Штатов по сусекам и золотым батонам и БАТОНчикам, на меньше
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Так этот головин пыль - никто, а представь те кто выше как воруют.
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Так везде, на всех уровнях. Нереальное итогов выходит.

Богатейшая, выходит, Украина страна.
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загородные поместья в Конче - Заспе и других модных окрестностях Киева дают некоторое представление о масштабах воровства..Как сказал один мой друг: Беверли Хиллз выглядит шо Гарлем по сравнению с Кончей..
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Тут главное имхо доступ к их счетам по Швейцариям и Лихтенштейнам
Там же отложен не один лимончик на чёрный день
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